Washington Prime Ziel der Veröffentlichung Anfang 2027, Konsolenversion basiert auf "Gangbuster"-Verkaufszahlen

Der retro-inspirierte FPS Washington Prime soll Anfang nächsten Jahres erscheinen, aber der Entwickler Ultra CDG hat bekannt gegeben, dass eine Konsolenveröffentlichung keineswegs garantiert ist.

Im Gespräch mit Gamereactor bestätigte der leitende Designer Hipshot, dass das Team derzeit ein frühes Veröffentlichungsfenster anstrebt, das Spiel aber zunächst auf PlayStation und Xbox auf dem PC zu bringen, erheblichen Erfolg erfordern würde.

"Ja, hoffentlich Anfang nächsten Jahres," sagte Hipshot, als er nach dem Veröffentlichungsdatum des Spiels gefragt wurde.

Washington Prime hat dank seines ungewöhnlichen Ansatzes im FPS-Genre bereits Aufmerksamkeit erregt. Hipshot beschrieb es als ein Spiel, das sich wie eine verlorene Veröffentlichung aus den späten 90ern anfühlt, und das Projekt verbindet altmodisches Shooter-Design mit modernen Akzenten, darunter Features wie Lehnen und Visier. Trotz des Interesses von Konsolenspielern steht das dreiköpfige Team hinter dem Spiel vor technischen Hürden, die einen Port erschweren.

"Es gibt Einschränkungen bei dieser Engine, weil es Lizenzbeschränkungen bei der Nutzung der GZDoom-Engine gibt. Wir müssen einen anderen Weg finden."

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, wie die Lizenzanforderungen der Engine mit Konsolenplattformen interagieren.

"Wir müssen, du musst die Quelle des Spiels teilen, den Code. Das schränkt Dinge wie eine Konsolenveröffentlichung ein, weil es schwierig ist, proprietären Backend-Code von PlayStation oder Xbox in unseren Code einzubinden, und wir sind dann gezwungen, ihn zu teilen. Das wird niemals passieren."

Aus diesem Grund würde jede potenzielle Konsolenversion wahrscheinlich zusätzliche Entwicklungsarbeit und Ressourcen erfordern, was nur möglich wäre, wenn Washington Prime außergewöhnlich gut abschneidet.

"Wenn es sich so gut verkauft, dass wir jemanden den Code überarbeiten lassen können," sagte Hipshot.

Auf die Frage, ob das Spiel dafür außergewöhnlich gut verkaufen müsse, antwortete er einfach: "Ja, es muss großartig sein."

Vorerst scheint der Entwickler damit zufrieden zu sein, Washington Prime als PC-orientiertes Erlebnis zu behalten. Hipshot ist der Meinung, dass das Design des Spiels, insbesondere der Fokus auf Maus- und Tastatursteuerung, die Plattform zu einer natürlichen Wahl macht.

"Wenn es nach mir geht, bleibt dieses Spiel auf dem PC. Wenn du ein Konsolenspieler bist oder mit einem Controller spielst, ist dieses Spiel wahrscheinlich ziemlich schwierig, weil wir keine Zielhilfe haben. Da es ziemlich schnell ist und man so leicht stirbt, weißt du, es ist schnell. Ich bin sehr altmodisch. Ich ziehe das Spielen mit dem Handcontroller in einem FPS-Spiel nicht wirklich in Betracht. Weißt du, die richtige Art, im FPS zu spielen, ist mit Tastatur und Maus."

Allerdings sagte Hipshot, dass es definitiv Potenzial für eine Konsolenversion gäbe, zumindest was die Controller-Unterstützung angeht.

"Da wir die GC Doom-Engine verwenden, ist der Controller-Support sofort verfügbar. Also, es funktioniert. Alles funktioniert damit. Es ist nur so, dass das Spiel mit dem Controller nicht besser ist. Wir werden wahrscheinlich mehr damit für das vollständige Spiel arbeiten. Schau dir mal ein paar Zielhilfen an, etwas, das es wohl ein bisschen leichter macht."

Anstatt der Massenanziehung nachzujagen, hofft Hipshot, dass Washington Prime zu einem Kultfavoriten wird, an den sich die Spieler Jahre später erinnern.

"Ich würde mich freuen, wenn die Leute fragen: 'Erinnerst du dich an das Spiel, das herauskam und nie auf die Konsole kam?' "

Mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus späten 90er-Jahre-Ästhetik, taktischem Schusswechsel und FMV-Zwischensequenzen entwickelt sich Washington Prime zu einem der markanteren Indie-Shooter am Horizont. Und auch wenn ein Konsolenport derzeit unwahrscheinlich erscheint, ist es keineswegs unmöglich.

Mehr zu Washington Prime finden Sie hier unsere Vorschau und bleiben Sie dran für unser zweiteiliges Interview. Du kannst auch selbst entscheiden, indem du die Demo jetzt auf der Steam-Seite des Spiels ausprobierst.