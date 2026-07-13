Washington Prime Vorschau: Entwickelt sich zu einem Indie-Stirb langsam

Der Indie-Markt boomt in letzter Zeit und das Team von Ultra CDG könnte gerade ein weiteres großartiges Spiel für die Liste entwickeln. Washington Prime könnte die Antwort auf eine Frage sein, von der du nie gedacht hättest, dass sie beantwortet wird: Was, wenn du Call of Duty mit einem Boomer-Shooter vermischst? Das ist es, was Ultra CDG gemacht hat, und von dem, was ich gespielt habe, bin ich sehr gespannt auf das fertige Produkt.

Washington, D.C., 1998. Blake Kincaid hat sein Leben als Special Agent hinter sich gelassen, um ein ruhigeres Leben als Immobilienmakler zu führen, so wie man es eben tut. Aber als er einen Anruf von seinem Kumpel bekommt, wird er in alte Gewohnheiten zurückgezogen, um sich durch ein Büro zu kämpfen, das die Messlatte für toxische Arbeitsumgebungen wirklich höher legt.

Da die Ereignisse an einer Nacht stattfinden und Live-Action-Zwischensequenzen auf die beste Weise ironisch und mit geringem Budget wirken, erkennt man die großen Einflüsse auf diese Actionfilm-Hommage. Die Hard und 24 scheinen die nächstgelegenen Vergleiche zu sein, und das sind große Fußstapfen. Washington Prime weiß genau, was es ist und was es sein will. Er ist so einfach und unkompliziert wie die Actionfilme der 80er und 90er Jahre, die er so liebevoll widerspiegelt. Verschlossene Türen blockieren deinen Fortschritt und verlangen von dir, die Schlüssel zu finden, während du auf Feinde schießt, die dir im Weg stehen. Es geht nicht darum, zu innovieren; Es geht nur darum, eines zu tun: ein solider Schütze zu sein. Und das gelingt ihm so gut.

Es präsentiert sich vielleicht als Wolfenstein oder Doom, aber spielt man so, schafft man es nur, die Wände mit seinem Gehirngewebe zu beschichten. Du kannst dich bewegen, schießen und abwehren, aber du hast auch die Möglichkeit zu peeken, was wichtig ist, da Gegner nicht besonders intelligent sind und es nur wenige Schüsse braucht, um dich zu Boden zu bringen, besonders da Gesundheit eher knapp ist.

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Du musst Deckung nutzen und auf deine Umgebung achten, damit du nicht gegen überwältigende Widrigkeiten gerätst. Und das ist leichter gesagt als getan. Vor allem die Büroebene ließ mich ein wenig so fühlen, als würde ich durch die Backrooms streifen; Scheinbar endlose Flure und dicht besetzte Kabinen lassen dich ständig auf deine Karte schauen, um dich nicht zu verirren.

Es ist herausfordernd, aber nicht frustrierend, und selbst wenn es sich etwas zu schwer anfühlt, gibt es viele Zugänglichkeitsoptionen, um Washington Prime wirklich auf das perfekte Schwierigkeitsniveau für dich anzupassen. Fang mit Medpacks an, erhöhe Gesundheit und Munition, reduziere oder erhöhe Gegner und deren Fähigkeiten, oder wenn du dich wirklich pushen willst, kannst du dein Fadenkreuz und HUD entfernen.

Dieser kleine Vorgeschmack auf Washington Prime reichte aus, um mich zu fesseln, und es hat das Gefühl eines Spiels, das noch viel mehr auf Lager hat und selbstbewusst in seiner Identität ist. Es versucht nicht, die FPS-Formel neu zu erfinden, sondern möchte nur, dass du Türen auftrittst, Räume freimachst und dabei cool aussiehst. Wenn das vollständige Spiel diesen Schwung halten kann, könnte Ultra CDG einen überraschenden Hit haben.

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Es gibt noch keine Neuigkeiten über ein Veröffentlichungsdatum, aber ich kann es kaum erwarten, es in die Hände zu bekommen, denn Washington Prime entwickelt sich zu dem Die Hard-Spiel, das wir alle gerne spielen würden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Demo auf Steam hier ansehen.