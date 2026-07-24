Washington Prime Interview Teil II: Was gehört dazu, einen Shooter zu erschaffen, der eher eine tödliche Waffe ist als Die Hard

Ultra CDG könnte mit Washington Prime einen der faszinierendsten Indie-Shooter in der Hand haben. Dieser Boomer-Shooter, der 1998 spielt, mit einer Wendung fühlt sich an wie ein Spiel, das eigentlich schon existieren sollte. Trotz aller Ambitionen bleibt Ultra CDG ein bemerkenswert schlanker Betrieb. Das Studio hinter dem Projekt besteht nur aus drei Personen: einem Künstler, einem Programmierer und einem leitenden Designer.

Gamereactor hatte die Gelegenheit, sich mit dem leitenden Designer Hipshot zusammenzusetzen, um alles rund um Washington Prime auszuschütten. (Hipshot ist sein Künstlername, aus Gründen der nationalen Sicherheit dürfen wir seine wahre Identität nicht preisgeben).

Dies ist der zweite Teil unseres umfassenden Interviews mit Hipshot und Ultra CDG, und falls Sie es noch nicht getan haben, können Sie den ersten Teil hier lesen.

Gamereactor: Kommen wir zum Design, sieht aus wie Doom, spielt sich ein bisschen wie Call of Duty. Und Sie sagen, Sie zollen Prime Target Tribut. Gab es jemals einen bewussten Versuch, die altmodische Shooter-Formel zu modernisieren, oder geschah das während der Entwicklung organischer?

Hüftschuss: "Das Schießen ist wie das moderne Schießen, wie du schon angemerkt hast, weißt du, mit den Visieren. Das liegt daran, dass mir das Einzige fehlt, wenn ich alte Spiele wie [Tom Clancy's Rainbow Six], Raven Shield und so spiele. Es fühlt sich besser an, damit zu spielen.

"Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das Schießen modern gemacht ist. Es wird einfach so, schätze ich. Es gibt keinen Plan, das zu tun. Es ist nur so, dass wenn man Visiere einfügt und eine realistische Waffe hat, es sich irgendwie modern anfühlt."

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Gamereactor: Unfall hin oder her, die Waffen fühlen sich wirklich gut an.

Hüftschuss: "Mir ist aufgefallen, dass viele Leute die Waffen des Spiels sehr mögen.

"Wir hatten so einen Instagram-Post mit dem Schalldämpfer, und der ist explodiert. Wir haben über eine Million Aufrufe. Und das ist ein super kurzer Clip, weil irgendein amerikanischer Waffentester ihn aufgehoben und geteilt hat. Und jetzt gibt es so viele Menschen, die diese Waffen und ihr Aussehen lieben.

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"Es ist so ein retro, realistischer Look. Und das meinte ich auch, dass es auf Steam nicht viele Spiele gibt, wenn überhaupt, die so aussehen. Ich glaube nicht, dass es so ein Spiel gibt."

Gamereactor: Bei der Reaktion, die es bekommen hat, denke ich, dass ein Teil des Grundes, warum es so populär ist, darin liegt, dass ihr etwas angesprochen habt, von dem unsere Generation nicht wusste, dass wir es brauchen. Jetzt, wo die Demo erschienen ist, was ist das größte Feedback der Spieler, das Sie wirklich überrascht hat?

Hüftschuss: "Ich war von keinem Feedback wirklich überrascht. Es geht eher darum, dass ich Dinge bestätigt habe. Es ist wirklich, wirklich schwierig, und es gibt mehrere Leute, die den Schwierigkeitsgrad nicht bewältigen können. Und das war Teil des Designs.

"Ich werde das Spiel nicht so anpassen, dass es standardmäßig leichter wird. Ich werde das Spiel so anpassen, dass es ein bisschen leichter wird, wenn du die einfacheren Einstellungen wählst. Aber das ist das Spiel, es wird so schwierig sein, und viele Leute sind vom Schwierigkeitsgrad abgeschreckt.

"Sie können das Spiel nicht spielen. Es ist zu schwer. Das ist zu viel für sie."

Gamereactor: Sehr Dark Souls von dir.

Hüftschuss: "Ja! Ich war überrascht, muss ich sagen, wie viele Leute das Spiel mochten, weil sie die Waffen mochten. Aber das kam nicht speziell aus der Demo, sondern von Medien, bevor wir die Demo veröffentlicht haben. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass wir das falsche Publikum anziehen würden, wissen Sie, Leute, die Waffen lieben, könnten dieses Spiel spielen und dann enttäuscht sein, weil das nicht Tarkov ist.

"Es ist nicht wie in modernen Spielen, wo man all diese Attachments und all das hat. Und ich bekomme viele Leute, die mir sagen: Kannst du diese Waffe nicht hinzufügen? Kannst du das nicht mit dieser Waffe machen? Und einige Leute beschweren sich, dass man beim MP5 kein selektives Feuer machen kann, weil es jetzt nur noch Burst-Feuer gibt. Das liegt daran, dass ich nicht zu viele Knöpfe hinzufügen wollte."

Gamereactor: Ich dachte, der ganze Sinn davon war, dass man verschiedene Waffen auf unterschiedliche Weise abfeuern lässt, damit die Spieler alle einsetzen. Wenn sie alle dasselbe taten, was wäre dann der Sinn, oder?

Hüftschuss: "Ja, ja, genau. Genau. Unser Tontechniker ist praktisch vor der Veröffentlichung des Demos eingesprungen. Dieser Typ hat mich kontaktiert, und ich sage: "Ja, klar, wenn du helfen willst, dann tu das." Seitdem sagt er immer wieder: "Bitte füge diese Waffe hinzu, bitte füge diese Waffe hinzu." Und diese Waffen sind alle Klone des M16.

"Aus meiner Sicht, ein Typ in Schweden, der noch nie eine Waffe gesehen hat und nur Filme gesehen hat, sind diese Waffen für mich gleich. Ich würde lieber eine andere Waffe mitnehmen, die anders aussieht und sich anders anfühlt oder klingt.

"Das ist die Idee. Wir haben Listen aller Waffen, die wir herstellen werden, und alles für das komplette Spiel in allen Levels.

"Alles ist durchgeplant. Wir müssen nur alle Inhalte erstellen."

Gamereactor: Wenn alles durchgeplant ist, gibt es etwas im vollständigen Spiel, auf das Sie sich am meisten freuen, dass die Leute es endlich erleben und in die Hände bekommen? Oder ist das Spoiler-Bereich?

Hüftschuss: "Ich denke an Waffen. Wenn man die verschiedenen Waffen findet, ist das für mich eine große Sache, und das Leveldesign treibt mich an. Wie viel Spaß macht es, dieses Level mit dieser Waffe zu spielen?

"Kann ich dieses Level wirklich schnell mit dieser beschissenen Waffe spielen? Darf ich das nehmen, die doppelläufige Schrotflinte, kann ich damit spielen? In diesem Spiel ist diese Schrotflinte nicht so gut. Du kannst nur zwei Granaten abfeuern. Für mich ist es also kein Speedrun, sondern ein geschickter Spielzug, das gefällt mir sehr. Ich spiele immer wieder das gleiche Level, wenn man sich daran gewöhnt hat und sieht, wie gut ich das kann."

Gamereactor: Zum Abschluss habe ich noch eine kurze Runde mit Fragen. Nenn mir das Erste, was dir einfällt. Beschreiben Sie Washington Prime mit dem Titel eines anderen Actionfilms.

Hüftschuss: "Tödliche Waffe 2. Die Leute würden Stirb langsam sagen. Das sagen alle, also werde ich es nicht sagen."

Gamereactor: Wenn Geld keine Rolle spielt, welcher Schauspieler spielt Blake Kincaid?

Hüftschuss: "Bill Pullman."

Gamereactor: Und wen würden Sie als Ihren Bösewicht haben?

Hipshot: "Es wäre schön, jemanden wie einen jüngeren Gene Hackman zu haben. Das wäre wahrscheinlich ziemlich cool."

Gamereactor: Lieblingswaffe im Spiel?

Hipshot: "Die normale Schrotflinte macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Ja, es wird jetzt in etwa einer Woche oder so in die Demo gepatcht. Ich mag diese Waffe wirklich sehr. Es macht wirklich Spaß."

Gamereactor: Und was ist Ihr Lieblings-Actionfilm?

Hipshot: "Ich habe gerade Copland geschaut und ich liebe es."

Gamereactor: Das ist ein großartiger Film! Und dann muss ich fragen: Gibt es Hinweise auf ein Veröffentlichungsdatum?

Hipshot: "Ja, hoffentlich Anfang nächsten Jahres."

Gamereactor: Und gibt es Pläne für eine Konsolenveröffentlichung?

Hipshot: "Nein, es gibt keine Pläne für eine Konsolenveröffentlichung. Wir müssen sehen, wie viel es verkauft. Ich meine, es muss sich für eine Konsolenveröffentlichung wirklich gut verkaufen. Es gibt Lizenzbeschränkungen bei der Nutzung der GCDoom-Engine. Wir müssen einen anderen Weg finden, das zu tun. Wenn es sich so gut verkauft, können wir jemanden den Code überarbeiten lassen."

Gamereactor: Also im Grunde, wenn es Hammer verkauft.

Hipshot: "Ja, es muss ein Hammer sein."

Gamereactor: Es fühlt sich sowieso wie ein Spiel an, das man auf dem PC spielen sollte, denn so sehr ich mich mit einem Controller wohler fühlen würde, fühlte es sich einfach auf Maus und Tastatur richtig an.

Hüftschuss: "Ja. Wenn es nach mir liegt, bleibt dieses Spiel auf dem PC. Und dann werden die Leute in ein paar Jahren fragen: "Erinnerst du dich an das Spiel, das herauskam und nie auf die Konsole kam?"

"Ich würde mich freuen, wenn Leute das sagen, auch wenn sie das Spiel nicht mögen. Auch wenn es nicht so gut ist.

"Weil ich viele alte Spiele habe, die ich mag und die nicht so gut waren, aber du erinnerst dich trotzdem an sie für etwas, weißt du? Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir bei etwa 70 % Steam-Score liegen könnten. Denn es gibt kein Spiel wie dieses. Es ist kein Spiel, das alt aussieht. Es ist ein altes Spiel, remastert. Es ist ein Klassiker, der mit modernen Steuerungen modernisiert wurde."

Während das das Interview abrundet, haben wir noch etwas länger gesprochen. Vor allem darüber, was nach Washington Prime als Nächstes kommt. Für sie ist es eine Frage der Langeweile. Hipshot weiß, dass dieses Dreierteam irgendwann genug davon haben wird, auf diese Bürowände zu starren, und die riesige Auswahl an Waffen wird sich so aufregend anfühlen wie ein Päckchen Kugelschreiber und ein Stapel Post-it-Zettel.

Was das nächste Projekt angeht, wird es etwas anderes sein. Und zwar enorm.

"Nur um etwas Abwechslung zu haben, weißt du," sagt Hipshot. "Science-Fiction, Fantasie, Polizeistaat. Und da ist etwas etwas ausgefalleneres. Vielleicht ein Western. Ich habe so viele gesehen. Unforgiven, Pale Rider, Der Gesetzlose Josey Wales. Wer weiß, vielleicht so etwas."

Da Washington Prime Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, können Sie hier unsere Vorschau ansehen. Nicht nur das, du kannst auch auf der Steam-Seite des Spiels auf die Wunschliste gehen und sogar die Demo ausprobieren.

Warum probierst du nicht die Schrotflinte aus?