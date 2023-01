Was wird die Entwickler-Auszeichnung "Spiel des Jahres 2023" gewinnen?

HQ

Es ist immer faszinierend zu sehen, wie sich die Bewertungen von uns, die in dieser Branche arbeiten, manchmal von denen von Ihnen unterscheiden, die es lieben, Spiele in Ihrer Freizeit zu spielen, da wir möglicherweise nach verschiedenen Dingen suchen. Weißt du, was mich noch mehr fasziniert? Zu hören, was die Entwickler selbst bewundern und genießen. Deshalb ist die Ankündigung heute Abend cool.

Denn Tausende von Entwicklern aus der ganzen Welt werden sich im März auf der Game Developers Conference versammeln und nicht nur ihre Erfahrungen austauschen und voneinander lernen, während sie neue Kontakte knüpfen. Sie werden auch ihre eigenen Game of the Year Awards haben. Die ersten Stimmen liegen nun vor, so dass die endgültigen Nominierten bekannt gegeben wurden. Hier sind sie mit den Entwicklern (siehe CoD: MWII :P) und Publishern in Klammern:

Bestes Debüt





Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)



Norco (Geographie der Roboter/Raw Fury)



Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)



Tunic (TUNIC Team/Finji)



Vampire Survivors (Ponkel)



Lobende Erwähnungen: Chained Echoes (Matthias Linda/Deck13), Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital), Marvel Snap (Second Dinner Studios, Inc./Nuverse), The Case of the Golden Idol (Color Gray Games/Playstack), Trombone Champ (Holy Wow Studios LLC)

Bestes Audio





Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)



God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)



Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)



Metal: Hellsinger (Die Außenseiter/Funcom)



Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)



Lobende Erwähnungen: A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment), Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive), Persona 5 Royal (ATLUS/SEGA), Splatoon 3 (Nintendo), Tunic (TUNIC Team/Finji)

Bestes Design





Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)



Marvel Snap (Second Dinner Studios, Inc./Nuverse)



Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)



Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)



Tunic (TUNIC Team/Finji)



Lobende Erwähnungen: Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital), Dwarf Fortress (Bay 12 Games/Kitfox Games), God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment), Immortality (Sam Barlow/Half Mermaid), Vampire Survivors (Ponkel)

Beste Erzählung





God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)



I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games/Finji)



Immortality (Sam Barlow/Halbe Meerjungfrau)



Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)



Return to Monkey Island (Schreckliche Toybox/Devolver Digital)



Lobende Erwähnungen: A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment), Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller), Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment), Norco (Geography of Robots/Raw Fury), Roadwarden (Moral Anxiety Studio/Assemble Entertainment)

Beste Technologie





A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)



Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward, Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai, Demonware, Toys for Bob/Activision)



Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)



God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)



Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)



Lobende Erwähnungen: Dwarf Fortress (Bay 12 Games/Kitfox Games), Hardspace: Shipbreaker (Blackbird Interactive/Focus Entertainment), Immortality (Sam Barlow/Half Mermaid), Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive), Teardown (Tuxedo Labs)

Beste Bildkunst





Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)



God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)



Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment)



Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)



Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)



Lobende Erwähnungen: A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment), Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital), Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive), OlliOlli World (Roll7/Private Division), Tunic (TUNIC Team/Finji)

Innovationspreis





Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)



Immortality (Sam Barlow/Halbe Meerjungfrau)



Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive)



Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)



Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)



Lobende Erwähnungen: Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital), Dwarf Fortress (Bay 12 Games/Kitfox Games), God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment), Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interaktive Unterhaltung), Trombone Champ (Holy Wow Studios LLC)

Social Impact Award





As Dusk Falls (INNENRAUM/NACHT/Xbox Game Studios)



Citizen Sleeper (Sprung über das Alter/Mitreisende)



Endling: Extinction is Forever (Herobeat Studios/HandyGames)



I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games/Finji)



OlliOlli World (Roll7/Private Division)



We Are OFK (Team OFK)



Lobende Erwähnungen: Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games/Skybound Games), God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment), Hindsight (Team Hindsight/Annapurna Interactive), Norco (Geography of Robots/Raw Fury), Terra Nil (Free Lives/Devolver Digital)

Spiel des Jahres





Elden Ring (FromSoftware Inc./Bandai Namco Entertainment)



God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment)



Immortality (Sam Barlow/Halbe Meerjungfrau)



Pentiment (Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios)



Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)



Tunic (TUNIC Team/Finji)



Lobende Erwähnungen: Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller), Cult of the Lamb (Massive Monster/Devolver Digital), Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment), Marvel Snap (Second Dinner Studios, Inc./Nuverse), Neon White (Angel Matrix/Annapurna Interactive), Vampire Survivors (poncle).

Hier ist es auch möglich, Ihre Stimme für den Publikumspreis abzugeben.

Welche Spiele sind Sie überrascht und/oder erfreut, unter den Nominierten zu sehen?