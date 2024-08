Was wird das Beast sein, das auf der Gamescom angekündigt wird?

HQ

Zusätzlich zu den bestätigten Spielen und einigen großen No-Shows wissen wir, dass die Opening Night Live der Gamescom 2024 morgen Abend mit einigen großen Überraschungen warten wird, und es sieht so aus, als ob eine davon den Gastgeber der Veranstaltung, Geoff Keighley, besonders begeistert. Der Produzent von Gaming-Events hat seine Präsenz in den sozialen Medien genutzt und einen Teaser von etwas veröffentlicht, das wir sehen werden und das vorläufig "The Beast" genannt wird. Schauen Sie es sich unten an.



Was wird das Biest sein?

An diesem Punkt müssen wir Alarm schlagen auf die hohen Spekulationen und Theorien darüber, was das nächste Spiel (oder die Spielinhalte) sein könnte. Die Wette, die bei den Fans am meisten Anklang findet, ist, dass es sich um einen neuen Teil von Dying Light handelt, aber auch die Idee, dass es das nächste Resident Evil 9 ist, gewinnt an Zugkraft. Wir für unseren Teil träumen davon, dass es der nächste Titel von Sam Barlow ist, der uns bereits wahre Meisterwerke mit dem gleichen filmischen Gefühl hinterlassen hat, wie das im obigen Trailer zu Immortality oder Telling Lies.

Wir werden es in etwas mehr als 24 Stunden wissen. Was denkst du, wird The Beast of ONL sein?