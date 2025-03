Was werden wir während der Präsentation von Nintendos Switch 2 sehen?

HQ

Am 2. April ist es für Nintendo, wie ihr sicherlich wisst, an der Zeit, endlich (und vollständig) den Nachfolger des Switch zu zeigen, eine Konsole, die bereits 2017 auf den Markt kam und damals als technisch veraltet bezeichnet wurde - die aber nicht nur überlebt hat, sondern auf die beste Art und Weise gedeiht. Zwei klare Beispiele dafür, wie unglaublich gut es gelungen ist, sind die Tatsache, dass es über acht Jahre gelebt hat, bevor es schließlich im Jahr 2025 ersetzt wurde, und dass Switch 2 seinem Vorgänger so unglaublich ähnlich ist.

In vielerlei Hinsicht macht dies das Switch 2 ziemlich einzigartig, denn seit der Ära des NES und des Gamecube folgt Nintendo einem regelmäßigen Muster bedeutender Upgrades. Mit jeder neuen Hardware haben sie eine brandneue, bahnbrechende Wendung geboten: Sie haben den Game Boy zugunsten des Nintendo DS und dann des Nintendo 3DS hinter sich gelassen und den Gamecube zugunsten der Wii, Wii U und Switch hinter sich gelassen. Eine weitere Sache, die das Switch 2 einzigartig macht, ist, wie viel wir über es wissen, noch bevor es veröffentlicht wurde.

Er wird am 2. April vorgestellt und wir werden ihn beobachten.

Seit etwa einem Jahr wissen wir, dass es seine eigenen Joy-Cons hat, die mit Magneten befestigt werden, dass es wie das Switch aussehen soll und dass seine Leistung mit der der PlayStation 4 verglichen wird. All dies lässt die bevorstehende Ankündigung am 2. April in gewisser Weise wie eine etwas abgestandene Geschichte wirken. Während wir uns seit zwei Jahrzehnten daran gewöhnt haben, dass Nintendo große Überraschungen bietet, wenn sie neue Hardware ankündigen, deutet vieles darauf hin, dass es bei der Hardware überhaupt keine Überraschungen geben wird.

Für meinen Teil fühlt sich das tatsächlich ein bisschen traurig an. Auch wenn die Parallele einige Mängel hat, ist es, als würde man das Ende eines Films schon lange im Voraus spoilern. Auf der anderen Seite... hätten wir nichts gewusst und Nintendo am 2. April bedingungslos Switch 2 gezeigt, wären viele Fans enttäuscht gewesen. Indem wir im Voraus zeigen, wie die Konsole aussieht, werden die Erwartungen auf einem guten Niveau sein, und die meisten von uns sind jetzt wahrscheinlich am meisten gespannt auf Spiele, einen Preis und Funktionen, was eine ziemlich gute Position für Nintendo ist. Abgesehen von der Wendung, die ihre Hardware in den letzten zwei Jahrzehnten oder so hatte, hatten sie tatsächlich ziemlich unaufregende Hardware, was die Leistung angeht, und es gibt sicherlich nichts Falsches an dem Switch -Design.

Unter anderem scheint Switch 2 eine mausähnliche Unterstützung zu haben, von der wir vermuten, dass sie ein eigenes Spiel bekommen wird, um sowohl uns Spielern als auch anderen Entwicklern zu zeigen, wie sie verwendet werden kann.

Aber haben sie noch Hardware-Überraschungen übrig? Was die Hardware selbst angeht, würde ich sagen, nein, ich glaube nicht, dass sie noch etwas wie einen Super-Stylus im Gehäuse versteckt haben, einen extrem leistungsstarken Akku, einen eingebauten Projektor oder ähnliches. Das wäre einfach schon durchgesickert, genau wie alles andere. Aber Hardware, wenn wir über Videospiele sprechen, beinhaltet in der Regel auch Funktionen, und hier denke ich, dass Nintendo liefern kann.

Wir wissen bereits, dass das Gerät abwärtskompatibel sein wird, was hoffentlich einige lustige Funktionen rund um automatische Verbesserungen wie Auflösung und HDR bieten wird. Denkbar ist auch, dass der Online-Support - der von Nintendo ehrlich gesagt ziemlich vernachlässigt wird - ordentlich aufgefrischt wird, wo es schön wäre, wenn sie etwas Neues anbieten würden. Zuvor gab es Gerüchte über ein leicht Metaverse-ähnliches Konzept mit Gruppen, in denen man sich mit anderen treffen und gemeinsam etwas unternehmen kann. Oft sind diese Art von glorifizierten Gameplay-Menüs meist langsam und frustrierend zu bedienen, aber ich würde gerne von Nintendo eines Besseren belehrt werden, wenn es darum geht, Freunde zu finden, zusammen zu spielen, Clips und Fotos zu teilen und vieles mehr.

Durch Patente wissen wir, dass es einen Gamecube-Controller für Switch 2 geben wird, was vermutlich bedeutet, dass die Spiele in diesem Format veröffentlicht werden - vielleicht über Switch Online?

Ein weiteres Gerücht, das im Umlauf ist, ist, dass Nintendo sich darauf vorbereitet, den Gamecube zu seinem Switch Online -Abonnement hinzuzufügen, was definitiv viele schöne Möglichkeiten eröffnen würde und wahrscheinlich bedeutet, dass wir uns auch auf den Switch ein Jahr oder so später freuen können, da es sich um sehr eng verwandte Hardware handelt. Es ist denkbar, dass mehrere Gamecube-Klassiker mit Online-Unterstützung ausgestattet werden, nicht zuletzt F-Zero GX, Phantasy Star Online, Super Monkey Ball und Wave Race: Blue Storm - und wenn es automatische grafische Verbesserungen der oben vorgeschlagenen Art gibt, sollte das auch den Gamecube einschließen.

Zudem denke ich, dass die Performance, die viele schon als zu schlecht abgetan haben, überraschen wird. Nintendo sind Meister darin, das Beste aus ihrer Hardware herauszuholen und ihre Spiele sehen auf Switch bereits gut aus. Sie machen in der Regel keine fotorealistischen Spiele und mit dem Stil, den sie verwenden, wird die Grafik einen langen, langen Weg zurücklegen. Ich gebe gerne zu, dass ich von denen, die wir von Mario Kart 9 zu sehen bekamen, nicht besonders beeindruckt war, aber ich vermute, dass es umso mehr liefern wird, wenn wir es tatsächlich zu Hause unter die Lupe nehmen können. Ich betrachte immer noch die Chancen, dass wir ein wirklich gut aussehendes Spiel sehen werden, und eine Wette mit niedrigen Quoten ist, dass es Metroid Prime 4: Beyond sein wird.

Metroid Prime 4: Beyond wird wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit erhalten und verwendet werden, um zu zeigen, wozu die Konsole in der Lage ist.

Dann besteht die Möglichkeit, dass Nintendo ein neues Zubehör auf den Markt bringt, das die Dinge aufrüttelt. Natürlich kann ich nicht einmal erraten, was es ist, denn es liegt in der Natur der Sache, dass überraschende Accessoires tatsächlich überraschen, weil sie nicht leicht vorhersehbar sind. Allerdings bin ich bei diesem speziellen vorsichtiger, da heutzutage alles durchsickert (einschließlich des neuen Gamecube-Controllers, der hinter dem Gerücht von Gamecube-Spielen für Switch Online steckt).

Wann wird der Konsolen-Nachfolger veröffentlicht und was wird er kosten? Ich gehe davon aus, dass Nintendo das Veröffentlichungsdatum bekannt geben wird, und ich denke tatsächlich, dass es früher sein könnte, als die Leute erwarten. Ich setze mein Geld auf Mai oder Juni. Der Preis wird 399 US-Dollar betragen, was das Gerät relativ günstig macht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie während der Veranstaltung über Preisschilder sprechen werden.

Mario Kart 9 war das erste Spiel, das auf Switch 2 gezeigt wurde.

Und dann sind da noch die Spiele. Die wahrscheinlichste Erwartung ist, dass wir eine große Menge großartiger Ankündigungen sehen werden, bei denen Nintendo selbst Mario Kart 9 und wahrscheinlich Metroid Prime 4: Beyond vorne hat und von einer Switch 2 Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Pokémon Legends: Z-A unterstützt wird. Außerdem werden sie noch etwas anderes haben, und ich gehe davon aus, dass viele Drittanbieter mit großartigen Spielen an der Action teilnehmen wollen. Dazu gehört wohl auch Microsoft, das das Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion und eine ganze Batterie von Xbox-Spielen ankündigen könnte. Wir können wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass relativ aktuelle Titel wie Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter: Wilds, Split Fiction und Call of Duty: Black Ops 6 für das Format angekündigt werden, plus möglicherweise auch etwas von Sony, obwohl das unwahrscheinlicher ist.

Kurz gesagt, ich denke, wir können uns nächste Woche auf ein wirklich vielversprechendes Event freuen, auch wenn es sich möglicherweise etwas sicherer und weniger überraschend anfühlen wird, als wir es vor allem von Nintendo gewohnt sind. Hochwertige Hardware mit einigen unerwarteten Neuigkeiten in Bezug auf Funktionen und Veröffentlichung und viele Spiele, und das ist schwer zu beanstanden. Bleiben Sie dran, um über alles zu erfahren, was passiert.