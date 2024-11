Was wenn...? Staffel 3 zeigt X-Men und bestätigt Gerüchte im neuen Trailer

HQ

Es war ein Jahr her, dass Marvel bestätigt hatte, dass die dritte Staffel von What If...? wird am 22. Dezember auf Disney+ debütieren, also nähern wir uns den letzten acht Episoden der Serie. Dann ist es Zeit für einen Vorgeschmack auf das, was Sie erwartet.

Der erste offizielle Trailer zu What If...? ist endlich da und bestätigt mehrere Gerüchte über die Serie, also sollten diejenigen unter euch, die hoffen, das Ende unverfälscht zu sehen, wahrscheinlich jetzt gehen. Alle anderen können sich über coole Team-Ups und aufregende Varianten der beliebten Marvel- und X-Men-Charaktere freuen.