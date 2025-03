Was wäre, wenn man die erzählerische Erfahrung von Firewatch mit einer guten Portion Horror verdreht? Das ist The Fading of Nicole Wilson

Als ich Firewatch zum ersten Mal spielte, durchlief ich mit seinem Protagonisten alle Phasen der Einsamkeit. Von den freudigen Anfängen, ganz allein mitten in der Natur zu sein, bis hin zu dem deprimierenden Gefühl des Verlassenseins, jedes Mal, wenn unser Ranger-Begleiter nicht ans Walkie-Talkie ging. Nun, was würde passieren, wenn wir statt einer gemütlichen Sommerfrische in eine Geschichte von Psychoterror verwickelt würden? Nun, das ist es, was das kürzlich angekündigte The Fading of Nicole Wilson vorschlägt.

Der furchterregende Vorschlag wurde gerade auf der Nacon Connect 2025 angekündigt und versetzt uns in die Lage einer jungen 16-jährigen Wanderin namens Brit Henson, die gerne aus ihrer kleinen Stadt in Montana herauskommen würde. Sie hat die Aufgabe, eine Art "Test" zu machen, um in einer TV-Show aufzutreten, und muss alleine ein Gebiet des Waldes erkunden, nur begleitet von Ihrem Handy. Aber je tiefer sie in die Gegend eindringt, in die Minen, in die Höhlen... Es scheint etwas anderes da draußen zu geben, und der Akku ihres Handys ist leer...

Wir waren sehr fasziniert von dem Vorschlag und hoffen, bald mehr darüber zu hören. The Fading of Nicole Wilson hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber ihr könnt euch den ersten Trailer unten ansehen.