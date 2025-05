Was steht am letzten Spieltag der LaLiga noch auf dem Spiel?

HQ

Nach einer heiß umkämpften vorletzten Runde der LaLiga kommen wir zum 38. Spieltag mit verschiedenen offenen Fronten, die zur Freude und Trauer der Fans ihrer Mannschaften aufgelöst werden. LaLiga hat den Zeitplan für diesen letzten Spieltag, an dem die beteiligten Mannschaften im gleichen Zeitfenster zwischen Freitag, 23. Mai, und Sonntag, 25. Mai, spielen werden, bereits offiziell bekannt gegeben.

Die wichtigsten Spiele sind diejenigen, die die Teilnahme an der höchsten spanischen Spielklasse in der nächsten Saison sichern, wobei Leganés und Espanyol im Rennen sind. Alavés, Girona und Sevilla haben sich mit nur einem Punkt Vorsprung gerettet, nachdem sie die ganze Saison über an einem seidenen Faden hingen. Leganés muss gewinnen, um in der nächsten Saison um den Platz kämpfen zu können, aber Espanyol ist auf sich selbst angewiesen, um gerettet zu werden, obwohl im Falle eines Punktegleichstands die Madrilenen das direkte Duell durch ihren Sieg über die Katalanen gewinnen. Die beiden Spiele, Leganés-Valladolid und Espanyol-Las Palmas (kurioserweise zwei Rivalen, die ihren Abstieg bereits bestätigt haben) werden am Samstag, den 24. Mai um 18:30 Uhr MESZ ausgetragen.

Auch der Wettbewerb um die europäischen Plätze ist für drei Mannschaften an der Tabellenspitze sehr eng. Da alle fünf Champions-League-Plätze für die nächste Saison gesichert sind, Villarreal den 5. Platz und Betis den 6. Platz belegt, bleibt noch ein Platz in der Europa League und ein Platz in der Conference League übrig. Diese werden zwischen Celta mit 52 Punkten und Rayo Vallecano und Osasuna mit 51 Punkten aufgeteilt. Um sich die Qualifikation zu sichern, müssen sie ihr Spiel gewinnen, wer Punkte liegen lässt, kann aus dem Europapokal ausscheiden. Die drei Spiele Alavés-Osasuna, Getafe-Celta und Rayo Vallecano-Mallorca werden am Samstag, den 24. Mai um 21:00 Uhr MESZ ausgetragen.

Der am meisten entschiedene Wettbewerb ist der um die Pichichi-Trophäe, den besten Torschützen der Liga, die von Kylian Mbappé angeführt wird. In seiner ersten Saison bei Real Madrid hat der Franzose 29 Tore erzielt und damit Robert Lewandowski geschlagen, der 25 Tore erzielt hat. Dritter im Rennen ist Osasunas Ante Budimir mit 21 Toren. Mbappé wird sich woanders umsehen (vor allem bei Mo Salah und Liverpool), um zu wissen, ob er den Goldenen Schuh gewinnen kann, aber dafür muss er mindestens ein Tor schießen.

Nachfolgend hinterlassen wir Ihnen den Spielplan des letzten LaLiga-Spieltags (Ortszeiten in Spanien, eine Stunde früher in BST).

Freitag, 23. Mai:



Betis-Valencia um 21:00



Samstag, 24. Mai:



Real Madrid - Real Sociedad um 16:15 Uhr



Leganés-Valladolid um 18:30



Espanyol-Las Palmas um 18:30



Alavés-Osasuna um 21:00



Getafe-Celta um 21:00



Rayo Vallecano-Mallorca um 21:00



Sonntag, 25. Mai:



Girona-Atlético de Madrid um 14:00 Uhr



Villarreal-Sevilla um 16:15



Athletic Club-Barcelona um 21:00 Uhr