Was sollte als nächstes für die Soulsborne-Serie nach dem DLC von Elden Ring kommen?

Die nächste Version von FromSoftware ist Armoured Core VI: Fires of Rubicon. Während dieses Mech-Spiel Berichten zufolge einige Lektionen aus dem Soulsborne-Franchise ziehen wird, bekommen wir keines der RPGs, die FromSoftware für einige Zeit zu einem bekannten Spielnamen gemacht haben. Dies gibt uns dann eine Frage, was der berühmte Entwickler als nächstes tun sollte.

Die erste Antwort auf diese Frage scheint ziemlich klar zu sein. FromSoftware sollte mit ziemlicher Sicherheit vom immensen Erfolg von Elden Ring mit DLC profitieren. Wenn man bedenkt, dass alle Soulsborne-Spiele außer Sekiro: Shadows Die Twice zusätzliche Inhalte hatten, ist es eher eine Frage, wann wir Elden Ring DLC bekommen, als ob.

Da Armoured Core VI und Elden Ring DLC wahrscheinlich den unmittelbaren Kalender von FromSoftware ausfüllen, können wir in die Zukunft blicken, um ein wenig darüber zu spekulieren, was der Entwickler als nächstes mit seiner beliebtesten Serie in der Soulsborne-Franchise tun sollte. Es scheint, dass es ein paar Hauptwege gibt, die FromSoftware einschlagen könnte, aber Fans fragen seit einiger Zeit nach ein paar Optionen.

Eine mögliche Option, wie die Liste der FromSoftware-RPGs erweitert werden könnte, ist eine neue IP. Während es, wie besprochen wird, viele Fans gibt, die enttäuscht wären, keine Fortsetzung ihres Lieblingsspiels zu sehen, hat FromSoftware eine gewisse Abneigung gegen Fortsetzungen, wie Miyazakis Verschwinden während der Entwicklung von Dark Souls II zeigt. Dies könnte bedeuten, dass wir, anstatt tiefer in ein bereits erforschtes Universum einzutauchen, stattdessen ein anderes RPG mit sehr ähnlichen Themen, aber einem völlig anderen Setting sehen werden. In Anbetracht des Erfolgs von Elden Ring könnte eine andere IP sehr wohl ein solider Schritt für FromSoftware sein.

Von den Spielen, die Fortsetzungen bekommen könnten, gibt es jedoch zwei klare Kandidaten. Dark Souls wurde als Trilogie verpackt, daher scheint es höchst unwahrscheinlich, dass wir ein weiteres Spiel in diesem Franchise bekommen. Elden Ring ist auch zu neu, und obwohl es der erfolgreichste Titel ist, den FromSoftware veröffentlicht hat, ist er so massiv, dass die Arbeit an einer Fortsetzung Jahre dauern wird, bevor wir etwas darauf sehen. Dann bleiben uns zwei Optionen: Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice.

Bevor das Müllcontainerfeuer beginnt, bin ich mir bewusst, dass Sekiro: Shadows Die Twice technisch nicht als Soulsborne-Spiel anerkannt ist, aber auf einen Blick auf das Spiel ist klar, dass es in einer sehr ähnlichen Weise existiert wie die RPGs, die FromSoftware zuvor gemacht hat, nur mit mehr actionorientiertem Gameplay und einem Rhythmusspiel als Kernmechanik. Nachdem wir gerade das weitläufige, offene RPG gesehen haben, das Elden Ring ist, wäre es vielleicht am besten, sich auf ein Spiel mit einem engeren Fokus wie eine Fortsetzung von Sekiro zu konzentrieren.

Eine Fortsetzung von Sekiro: Shadows Die Twice könnte als frischer Wind wirken. Die Pariermechanik und das Stealth-Gameplay sind straffer als alles, was wir von FromSoftware gesehen haben, und geben Ihnen jedes Mal, wenn Sie gegen einen Boss antreten, das Gefühl, dass Sie am Ende eines Samurai-Films im filmischen Duell waren. Außerdem gibt es in mehr als einem von Sekiros Enden Platz für die Fortsetzung der Geschichte, was bedeutet, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu erweitern, wenn FromSoftware den Charakter von Wolf beibehalten möchte, oder es gibt auch die Chance, diesen Charakter vollständig abzulegen und in eine andere Richtung zu gehen. Während einige FromSoftware-Welten größer sind als die von Sekiro, ist der Kampf des Titels 2019 etwas, das nicht nur einem Spiel überlassen werden sollte, da es das schwierigste, aber auch das fairste System in der Soulsborne-Serie ist, da aufgrund des rhythmischen Stils eines Kampfes, wenn Sie nicht mithalten können, immer daran liegt, dass der Spieler seinen Feind nicht antizipiert und darauf reagiert.

Während Sekiro: Shadows Die Twice viel Potenzial für eine Fortsetzung hat, ist es nicht das Spiel, das Fans jedes Mal über Twitter wütend macht, wenn Sony auch nur andeutet, eine schmutzige viktorianische Straße zu zeigen. Bloodborne gilt immer noch als das beste Spiel, das FromSoftware in seine Soulsborne-Serie aufgenommen hat, und das aus gutem Grund. Das schreckliche und faszinierende Worldbuilding, der schnelle und bestrafende Kampf und die hervorragenden Feinde, denen Sie gegenüberstehen, verschmelzen zu einem Spielerlebnis, das die Fans fast acht Jahre nach der Veröffentlichung nicht einmal annähernd vergessen werden.

Mit jedem Jahr, das vergeht, klammern sich die Fans an die Hoffnung auf ein Bloodborne-Remaster oder eine Fortsetzung, und wenn FromSoftware nach einem anderen Soulsborne-Spiel sucht, wird es sicherlich einen leichten Hype finden, wenn es darum geht, ein weiteres Bloodborne-Spiel anzukündigen. Da Fans Demakes von Bloodborne im Game Boy-Stil und sogar Kart-Renn-Spin-off-Spiele rund um das RPG erstellen, ist klar, dass viele mehr Lovecraftianischen, viktorianischen Horror sehen wollen. Ob wir weitere offizielle Bloodborne-Inhalte von FromSoftware sehen werden, bleibt abzuwarten, aber die Nachfrage wird immer da sein.

Welche Fortsetzung würdest du bevorzugen? Oder möchten Sie, dass FromSoftware in eine ganz andere Richtung geht?