Was Sie in der zweiten LEC-Sommerwoche verpasst haben

Eine weitere Woche mit League of Legends EMEA Championship Summer Spielen ist in den Büchern, und in diesem Sinne sind hier einige der wichtigsten Gedanken, die wir aus den Begegnungen mitgenommen haben.

Das schreckliche Trio war diese Woche noch schlimmer

Das Trifecta aus Milio, Yuumi und K'Sante, das die Metas weltweit quält, war diese Woche noch stärker, wobei alle drei Champions eine Pick/Ban-Rate von 100 % hatten. Interessanterweise schienen viele Teams glücklich genug zu sein, K'Sante durch den Draft zu lassen, nachdem sie Konterpicks mit unterschiedlichem Erfolg vorbereitet hatten. Renekton war weiterhin ein Handshake-Pick mit gemischten Ergebnissen, und Gwen erwies sich als Konter mit einem kombinierten KDA von 8/4/8 gegen K'Sante in zwei Spielen (1W1L).

Die mächtigsten Verzauberer des Spiels gingen größtenteils Hand in Hand beim Pick/Ban, wobei Draft-Trades entweder Support- oder ADC-fokussierte Bannmuster zeigten. Wenn einer durchgelassen wurde, waren es beide, und das galt in der Regel auch für Verbote. Wenn er frei war, war Milio die erste Wahl, aber dies ermöglichte oft ein Matchup von Yuumi/Aphelios oder Zeri in der schwächeren ADC-stärkeren-Support-Paarung Milio/Jinx.

Das soll nicht heißen, dass Jinx in dieser Meta schwach ist, denn wenn er mit Milio gepaart wird, kann der Champion Raketen aus absurder Entfernung abfeuern und genug Flächenschaden verursachen, um einen Baron zu stehlen (wie von Carzzy D3G2 gezeigt).

Die Spitzhacken der Backup-Stützen tendieren dazu, Panzer zu bekämpfen

Da Milio und Yuumi häufig gebannt wurden, scheint die LEC Lulu nur als eine weitere Verzaubererwahl in der Meta wirklich zu schätzen, wobei Engage-Supporter wie Rakan, Leona und Nautilus diese Woche häufig gedraftet wurden.

Da der Schwerpunkt immer noch auf der Rolle des ADC liegt, erleben Champions, die in der Lage sind, sich für deinen Spieler zu schälen und den Feind erfolgreich zu treffen, trotz der Verstärkung von Verzauberungsgegenständen ein Wiederaufleben. Vor allem Limit von Excel war diese Woche mit dieser Art von Support-Picks erfolgreich.

G2 kochen wieder und es riecht gut

Nachdem sie sich auf ein Duo von Lucian Nami verlassen haben, das beim Pick/Ban dieser Woche still und leise abwesend war, hat G2 am Wochenende ein neues und gefährliches Bot-Lane-Duo vorgestellt. G2 hat sich für die skalierende, weitreichende DPS-Maschine Kog'Maw mit einem Braum als Schutz entschieden und ist in dieser Woche im frühen Spiel oft in Rückstand geraten, hat sich aber im späten Spiel immer durchgesetzt.

Wie bei vielen Champions, die Guinsoos Wutklinge ausnutzen, fehlt es Kog'Maw an Mobilität, aber wenn er nicht kontrolliert wird, hat er ein nahezu unübertroffenes Angriffstempo, das hervorragend zu Braums Passiv passt. Die Heart of the Freljord ist in der Lage, Angriffe aus der Ferne zu finden, sich mit ihrer ultimativen Fähigkeit zu lösen und Kog'Maw direkt vor Schaden zu schützen, und ist sowohl im frühen als auch im späten Spiel die perfekte Paarung für dieses DPS-Monster. Hans Sama beendete die Woche mit einem KDA von 9/1/5 in zwei Spielen auf der Auswahl.

Mid-Laner auf der ganzen Welt jubeln, wenn sie wieder Magier spielen können

Nach dem gemischten Erfolg - aber der ständigen Bedrohung - von Neeko in der ersten Woche haben die Teams im Laufe der zweiten Woche mit Mid-Lane-Picks experimentiert, wobei sich Syndra und Azir als die Favoriten herauskristallisierten.

Syndra bietet mit ihren Fähigkeiten phänomenalen Burst-Schaden und weit verbreitete Massenkontrolle sowie die Fähigkeit, Teamzusammenstellungen im Stil des Präsidenten zu durchbrechen, indem sie ihre ultimative Fähigkeit mit hohem Schaden, Point-and-Click-Fähigkeit gut einsetzt.

Azir hingegen hat eine schwächere Laning-Phase, aber eine deutlich stärkere Skalierung. Azir ist in der Lage, in Teamkämpfen im späten Spiel genauso viel Schaden zu schälen und zu verursachen wie jeder andere ADC, und eignet sich gut als sekundärer Druckpunkt für magischen Schaden in der Meta, die auf die untere Lane ausgerichtet ist.

Neeko ist auch immer noch in der Meta präsent und hatte diese Woche zwei besonders gute Auftritte. Obwohl Nisqy nicht in der Lage war, einen Sieg zu erringen, zeigte er als Neeko in D2G5 eine Meisterklasse, wobei er Yuumi besonders einsetzte, um um 6:35 Uhr einen phänomenalen getarnten Roam-Bot zu finden. Neeko von Video war in D3G1 beeindruckend, mit einer Punktzahl von 4/0/5 und einem goldenen Vorsprung von über 4000 am Ende des Spiels. Neeko eignet sich hervorragend, um dem gegnerischen Team Massenkontrolle und Angst zu verschaffen, und ist eine interessante Wahl, die durch ihre schlechte Skalierung im späten Spiel enttäuscht wurde.

Larssen nimmt die ADC-zentrierte Meta und läuft mit ihr

Larssen entschied, dass ein ADC nicht gut genug war, und zog diese Woche nicht nur einmal, sondern zweimal seinen Pocket-Pick von Tristana heraus. Mit einem kombinierten KDA von 12/1/8 in zwei Partien kann man mit Sicherheit sagen, dass Larssen auf der Yordle Gunner bedrohlich aussah. Obwohl ich nur einen Sieg einfahren konnte, wäre ich nicht überrascht, wenn dies wieder herausgezogen würde und sich möglicherweise zu einem Flex-Pick für Comp entwickeln würde.

Wenn ein Maokai im Dschungel fällt...

Die Dschungel-Meta hat sich diese Woche weiter entwickelt und markiert eine Abkehr von der Vielfalt, die auf dem MSI 2023 gezeigt wurde, wobei Crowd-Control-Tanks/Schläger-Picks wie Maokai, Sejuani und Wukong extrem verbreitet sind.

Da sie in der Lage sind, effektiv an vorderster Front zu agieren, Engits und Disengage zu finden und Lanes in Ganks zu schikanieren, ist es wahrscheinlich, dass wir im Laufe des Splits mehr von diesen außergewöhnlich nützlichen Picks sehen werden. Da einige wie Sejuani und Amumu sogar von den verbesserten Unterstützungsgegenständen profitieren können, könnt ihr euch auf weitere große Ults, große Gefechte und große Teamkämpfe in der LEC und weltweit freuen.

Der Eiserne Botschafter schaltet strichlastige Kompositionen ab

Poppy, der schwer gepanzerte Yordle mit dem überdimensionalen Hammer, war diese Woche ein herausragender Spieler in der LEC. Viele Teams in der Liga haben die erdrückende Kraft dieses Picks erkannt, sowohl im Spiel als auch im Draft. Es kann zwar schwer gekontert werden (wie z. B. G2s Trundle-Pick gegen VIT D1G4), aber Poppy hatte in der zweiten Woche einen beachtlichen Erfolg, mit unerträglich starken Frontlining-Fähigkeiten und der Fähigkeit, alle Dashes zu stoppen.

Wenn sie früh gedraftet wird, zwingt Poppy die Gegner, ihre Zusammensetzung zu überdenken und zu vermeiden, dass sie zu draftlastig wird - dies eliminiert einige der stärksten Picks in der Meta (man denke an K'Sante, Ahri, Wukong, Sejuani), die alle auf Dashes angewiesen sind. Ein perfektes Tool zum Schutz des Präsidenten, von dem wir in der LEC zweifellos noch viel mehr sehen werden.

Der Aufstieg von Fnatic geht weiter

Weit entfernt von ihrer Form in den letzten beiden Splits, fegte Fnatic ein 3:0-Wochenende und sicherte sich nachdrücklich die Gruppenphase. Noah und Razork sind nach wie vor die herausragenden Spieler im Kader, aber das gesamte Team scheint die Meta und ihre Rollen innerhalb der perfekt entworfenen Kompositionen zu verstehen. Sie bevorzugen Utility-Magier auf der mittleren Lane und lesen etwas anders als andere Teams, sind aber nicht weniger erfolgreich.

Noah blieb in der zweiten Woche mit einem kombinierten KDA von 15/0/23 in drei Spielen unsterblich, und Razork war überall dort, wo sein Team ihn brauchte, wobei Trymbis Anwesenheit die Belastung durch das Shotcalling deutlich verringerte und es ihm ermöglichte, sich auf sein Gameplay zu konzentrieren. Razork, ein wichtiger Spielmacher, erzielte diese Woche 500 LEC-Kills und hatte einen kombinierten KDA von 15/6/28, wobei er einen überraschenden Amumu-Pick (D3G5) herausholte, der hervorragend aussah.

Excel findet seinen Stil und dreht seine Aufteilung um

Nach einem 0:3 in der ersten Woche war der Druck für Excel groß, die in den letzten beiden Splits ausgeschieden waren. Ihr überarbeiteter Kader mit Abbedagge und dem neuen Pickup Peach schien in die gleiche Richtung zu gehen, aber die Dinge haben eine dramatische Wendung genommen. Pünktlich zu Odoamnes 500. LEC-Spiel besiegte Excel den Spitzenreiter Team Heretics, teilte die Favoriten BDS und den amtierenden Meister MAD Lions und sicherte sich eine 3:0-Woche.

Excel nahm sich den Spielstil "Beschütze den Präsidenten" in der Meta zu Herzen und entwarf in allen drei Spielen Frontline-Picks für die Top-Lane-, Dschungel- und Support-Rollen. Mit einer enormen Menge an Gesundheit zum Verbrennen und Crowd Control, um sich hinzulegen, waren Patrik und Abbedagge in der Lage, ihr Team mit einer Mischung aus physischem bzw. magischem Schaden zum Sieg zu führen.

Patrik war auf Xayah mit einem kombinierten KDA von 11/3/16 in zwei Spielen erfolgreich, sowie in einem herausragenden Draven-Spiel, in dem er einen KDA von 11/3/4 erreichte. Abbedagge sah auf Azir mit einem kombinierten KDA von 14/6/23 in drei Spielen monströs aus.

