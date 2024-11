Was muss passieren, damit Verstappen die Formel 1 in Las Vegas gewinnt Der Große Preis von Las Vegas findet am 24. November statt und die Chancen stehen gut, dass Verstappen in Nevada Weltmeister wird.

HQ In dieser Formel-1-Saison stehen noch drei Rennwochenenden auf dem Programm: Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Es ist jedoch möglich, dass Red-Bull-Pilot Max Verstappen beim nächsten Grand Prix, dem zweiten Rennen auf dem Stadtkurs von Las Vegas, gekrönt wird. Verstappen hatte seit Spanien im Juni nicht mehr gewonnen, kam aber auf die bestmögliche Art und Weise zurück, verbesserte sich um siebzehn Positionen und wurde Erster in Sao Paulo, in einem Rennen, das viele als eines der besten Rennen aller Zeiten bei nassem Wetter betrachten. Sein einziger Rivale mit einigen Optionen auf den Titel ist McLaren-Pilot Lando Norris, der als Sechster zu viele Punkte kassierte. Verstappen hat 393 Punkte und Norris 331, ein zu großer Rückstand, um ein Comeback in Betracht zu ziehen, und immer mehr Menschen denken darüber nach, wann Verstappen seinen vierten F1-Weltmeistertitel gewinnen wird. Was muss passieren, damit Verstappen die Formel 1 in Las Vegas gewinnt Max Verstappen bräuchte nur einen Sieg in Las Vegas, selbst wenn Norris Zweiter wird, um Meister zu werden. Vergessen wir jedoch nicht, dass Verstappen trotz seiner klaren Dominanz eine viermonatige Durststrecke von Siegen hatte... Verstappen muss aber einfach vor Norris ins Ziel kommen, egal auf welcher Position. Das würde ihm genug Vorsprung verschaffen, um zu gewinnen. Wenn Verstappen hinter Norris ins Ziel kommt und Verstappen Zweiter oder Dritter wird, würde er trotzdem gewinnen. Nur wenn Verstappen Vierter oder schlechter wird, hätte Norris noch eine Chance, aber die Chancen stehen gut, dass Verstappen zum vierten Mal in Folge F1-Weltmeister wird.