Was muss passieren, damit Paris Saint-Germain an diesem Mittwoch die Ligue 1 gewinnt: Hat Lens irgendwelche Chancen?

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Paris Saint-Germain könnte nächsten Mittwoch Meister der Ligue 1 werden, mit einem verspäteten Spiel gegen Lens, das einzige andere Team der französischen Liga, das PSG nahekam und mehrere Wochen lang die Tabellenführung führte.

Es ist nur noch ein Spieltag übrig, der nächsten Sonntag, den 17. Mai, stattfinden wird, wobei alle Spiele um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST beginnen. Doch davor, am Mittwoch, den 13. Mai, werden zwei anstehende Spiele vom Spieltag 29 ausgetragen: Brest gegen Straßburg (19:00 Uhr MESZ) und Lens gegen PSG (21:00 Uhr MESZ).

Der 1:0-Sieg von PSG über Brest am vergangenen Sonntag, mit einem Tor von Désiré Doué, bedeutet, dass PSG (73 Punkte) praktisch Meister ist, sechs Punkte vor Lens (67 Punkte). Wenn PSG das Spiel am Mittwoch gewinnt oder unentschieden spielt, gewinnen sie dort den Ligue 1-Titel, ihren fünften Titel in Folge und den zwölften der letzten 14 Ausgaben, nur bei der Ausgabe 2016/17, die gegen Monaco verloren, und in der Ausgabe 2020/21, in der sie gegen Lille verloren.

Die Tiebreaker der Ligue 1 unterscheiden sich von anderen Ligen

Aber was, wenn Lens das Duell am Mittwoch gewinnt und PSG am Sonntag ebenfalls verliert, während Lens am Sonntag gewinnt? Sie würden die Liga mit 73 Punkten beenden, aber PSG würde den Titel sicher gewinnen, da die Ligue 1 als ersten Tiebreaker die Gesamttordifferenz nutzt. Und aktuell hat PSG mit 44 eine überlegene GD, während Lens eine GD von 29 hat, was immer noch deutlich besser ist als alle anderen in der Liga, aber im Vergleich zu PSG unerreichbar.

Falls sie die gleiche Punkte- und Tordifferenz hätten (ein äußerst seltenes Szenario, das in dieser Saison auch in der Premier League vorkommen könnte, in der auch Tordifferenz als erster Tiebreaker verwendet wird), würde der Titel an das Team mit den meisten Toren gehen (PSG erzielte 71, Lens 62). Wäre es weiterhin unentschieden, würden Lens und PSG ein Playoff-Spiel bestreiten.

Kurz gesagt, PSG ist in dieser Saison so gut wie bestätigter Meister der Ligue 1, egal wie hart Lens kämpft (sie müssten in den letzten beiden Spielen eine unrealistische Anzahl an Toren erzielen). Aber das Bild wäre ganz anders , wenn die französische Liga denselben Tiebreaker wie in Spanien verwenden würde, bei dem bei zwei Teams mit denselben Punkten der Titel an das Team mit den meisten Punkten in zwei direkten Spielen der Saison gehen würde. Im Fall, dass Lens das Spiel am Mittwoch gewinnt, würde der zweite Tiebreaker verwendet und der Meister wäre das Team mit dem besseren Torverhältnis, aber nur im direkten Duell, wo Lens noch eine (knappe) Chance hätte und am Mittwoch viele Tore schießen müsste, um die 0:2-Niederlage gegen PSG im September auszugleichen.