Die LaLiga ist für Real Madrid im Grunde vorbei, nachdem sie sich den zweiten Platz in der Liga gesichert haben, während Barça jubelt und Atlético de Madrid mit einigem Abstand Dritter wird. Für keinen der Spieler steht etwas auf dem Spiel... mit Ausnahme von Kylian Mbappé, der trotz des enttäuschenden Saisonabschlusses am Ende seine beste individuelle Saison in Bezug auf Tore spielen könnte.

In den vergangenen Monaten, vor allem durch den "nutzlosen" Hattrick gegen Barcelona, hat Mbappé dem Torschützenkönig der Liga fast den Pichichi-Titel gesichert: 29 Tore, vier mehr als Robert Lewandowski. Mbappé hat sich auch innerhalb des Klubs Rekorde gesichert, da er vor Ronaldo und Iván Zamorano der Spieler mit den meisten Toren in einer Debütsaison ist.

Sein nächstes Ziel ist der Goldene Schuh: der beste Torschütze aller europäischen Ligawettbewerbe. Und er ist sehr nah dran, hat es aber noch nicht geschafft und hat mit dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag nur noch eine letzte Chance.

Rennen um den Goldenen Schuh 2024/25



Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) - 39 Tore / 58,5 Punkte



Kylian Mbappé (Real Madrid) - 29 Tore / 58 Punkte



Mohamed Salah (Liverpool) - 28 Tore / 56 Punkte



Harry Kane (Bayern München) - 26 Tore / 52 Punkte



Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 25 Tore / 50 Punkte



Gyökeres hat 39 Tore erzielt, viel mehr als jeder andere, aber die japanische Liga ist weniger Punkte wert als die Liga, die Premier League oder die Bundesliga. Wenn Mbappé im letzten Spiel der Liga gegen Real Madrid am Sonntag, den 24. Mai, im Bernabéu trifft, wird er zum ersten Mal in seiner Karriere den Goldenen Schuh gewinnen.

Mo Salah ist jedoch sehr nah dran und hat zwei Möglichkeiten: am Montagabend gegen Brighton und am Sonntag gegen Crystal Palace. Mbappé muss am kommenden Sonntag treffen und hoffen, dass Salah in seinen nächsten beiden Premier-League-Spielen nicht trifft.