Was mir wirklich auf die Nerven geht: die Tarnherausforderungen von Call of Duty: Black Ops 6

Jeder, der in den letzten Jahren ein Call of Duty Spiel gespielt hat, wird mit dem Camo-Challenge-Grind, der jedes Jahr stattfindet, sehr vertraut sein. Um die extravagantesten und aufregendsten Waffen-Skins im Spiel zu erhalten, die es nicht als bezahlte Blaupausen gibt, musst du im Wesentlichen eine Reihe von Herausforderungen entweder in Zombies oder in Multiplayer abschließen. Während dies für einige Waffen-Archetypen ein Spaziergang im Park sein kann, sind andere darauf ausgelegt, euch das Leben zur Hölle zu machen, eine Erfahrung, die mir ehrlich gesagt immer noch auf die Nerven geht.

Es frustriert mich nicht wegen des Zeitaufwands, der erforderlich ist, um diese Tarnherausforderungen zu meistern, tatsächlich ist es für mich völlig in Ordnung, eine zeitaufwändige Aktivität anzubieten, um engagierte Fans zu unterhalten, aber was mich ärgert, ist, dass die Balance für diese Herausforderungen nicht kohärent ist und keinen Sinn ergibt. Sicher, 100 Kopfschüsse mit einem Sturmgewehr oder einer MP zu landen, ist ein Kinderspiel. Es kann ein paar Stunden dauern, aber es ist plausibel und durchaus machbar, aber 100 Kopfschüsse mit einer Pistole... Machst du wohl Witze?

Das ist noch nicht einmal der ungeheuerlichste Teil des gesamten Setups. Wie jeder Call of Duty -Spieler weiß, gibt es bestimmte Waffen-Archetypen, die immer besser sind als die anderen. Sturmgewehre und SMGs werden LMGs und Schrotflinten immer übertreffen, und Activision schien sich nie wirklich darum zu kümmern, etwas zu tun, um das zu ändern. Auch das bringt mich nicht wirklich aus der Ruhe, denn dies ist eine Geschichte, die so alt ist wie die Zeit, oder zumindest so alt wie Call of Duty Multiplayer. Aber wenn diese Waffentypen im Vergleich zu den Favoriten der Community notorisch schlecht sind, wäre es vielleicht von Vorteil, ihre Tarnherausforderungen etwas weniger frustrierend zu gestalten? Vielleicht reichen 50 Kopfschüsse für eine Pistole oder Schrotflinten, oder noch besser, vielleicht kehren wir zum Beispiel zu One-Shot-Kills für Schrotflinten und Scharfschützengewehre zurück. So wie es aussieht, ist es tatsächlich einfacher (und macht mehr Spaß), ein goldenes Messer zu bekommen, als viele der anderen Waffen, einfach weil man nur 100 Kills braucht, um diese Aufgabe zu erledigen, was ein Kinderspiel ist, verglichen mit dem Versuch, eine Omnimovement missbrauchende MP mit einem Kopfschuss zu treffen, während man ein schweres acht Kilogramm schweres LMG mit sich herumschleppt.

Aber selbst das ist trivial im Vergleich zu dem, was ich persönlich für das Schlimmste von allen halte: den HE-1-Werfer. Sicher, es gibt einige traditionellere Waffen, die ein Albtraum sind (hust, hust Goblin MK 2 ), aber die HE-1 könnte eine der lächerlichsten Tarnherausforderungen sein, die ich je gesehen habe. Zum Vergleich: Dies ist so ziemlich das Äquivalent von BOPS 6 zum RPG, was bedeutet, dass es kein Zielsystem gibt, das darauf ausgelegt ist, Punkteserien aus der Luft zu erfassen und zu verfolgen, wie es bei der Cigma 2B der Fall ist. Während du vielleicht an vergangene RPGs zurückdenkst und dich fragst, was das Problem ist, verfügt der HE-1 über ein Absehen mit Zielfernrohr, durch das du vor dem Schießen schauen musst . Du kannst dies nicht für einen schnellen, unerwarteten Raketenangriff auspeitschen, du musst zielen und dann den Abzug betätigen, was es zu einer vollständig geplanten Idee macht, die du in die Tat umsetzen kannst, wenn du beabsichtigst, diese Waffe zu verwenden. Ok, warum nimmst du dir nicht Zeit und bringst Feinde zu Fall, die in dich eindringen? Guter Ruf und eine großartige Option, bis du mit diesem gottverlassenen Tool Punkteserien zerstören musst . Da es keine Verfolgung gibt, kommt jede Form von entfernten Punkteserien wie ein UAV im Grunde nicht in Frage, was bedeutet, dass man jetzt gezwungen ist, die weitaus selteneren Hubschrauber zu jagen, wann immer einer auftaucht. Es ist die Art von Herausforderung, bei der man sich fragt, warum man sich überhaupt die Mühe macht, Dark Matter und dergleichen freizuschalten.

Und das sind nur meine Kritikpunkte an Multiplayer. Ja, die Zombies Herausforderungen sind in der Regel einfacher und weniger frustrierend, aber sie erfordern viel, viel mehr von Ihrer Zeit. Auch hier gilt: Wenn ihr wirklich darauf drängt, könnt ihr wahrscheinlich eine Multiplayer Liste von Herausforderungen in drei bis fünf Stunden pro Waffe abhaken, aber an Zombies werdet ihr das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache pro Waffe benötigen. Der HE-1 benötigt 2.000 Kills, um Purple Tiger! 2.000 Kills mit einem Werfer in einem PvE-Modus, um die Chance freizuschalten, die nächsten beiden Herausforderungen abzuschließen, bevor du dich an Gold versuchen kannst! Wenn du die Absicht hast, zwischen jetzt und dem nächsten Call of Duty, das (wahrscheinlich) im Herbst nächsten Jahres erscheint, ein anderes Spiel als Black Ops 6 zu spielen, dann kannst du genauso gut die Tatsache akzeptieren, dass du niemals Afterlife oder Nebula auf einer deiner Waffen sehen wirst. Verdammt, selbst Opal für eine Waffenklasse zu bekommen, kommt für viele wahrscheinlich nicht in Frage.

Der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass die Tarnungen von Call of Duty nicht so verdammt grindy sein müssen. Es kann zeitaufwändig und herausfordernd sein, aber viel, viel weniger frustrierend, wenn ein paar Leute bei Activision nur einen Nachmittag damit verbringen würden, bessere Camo-Herausforderungsparameter zu entwerfen. Wenn jedes Spiel Dutzende von neuen und einzigartigen Achievements und Trophies zum Jagen bieten kann, warum kann dann nicht ein wenig von dieser Kreativität in die Multiplayer ausgedehnt werden, wo sowieso mehr Leute in die Herausforderungsjagd investiert werden? Es scheint wirklich keine lächerliche Forderung zu sein.