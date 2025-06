Was könnte passieren, wenn Real Madrid aus der Klub-Weltmeisterschaft ausscheidet?

HQ

Real Madrid ist derzeit Gruppenführer in der Gruppe H, aber nicht mit großem Vorsprung. Punktgleich mit RB Salzburg, vier, nach einem Remis und einem Sieg. Al Hilal hat mit zwei Unentschieden in Folge 2 Punkte, während Pachuca mit zwei Niederlagen ausgeschieden ist.

Das bedeutet, dass es drei Teams gibt, die um zwei Plätze kämpfen. Real Madrid und Salzburg sind am besten aufgestellt, aber sie kämpfen heute Abend gegeneinander (eigentlich am Freitag um 2:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ). Alle drei haben Optionen, um sich zu qualifizieren... und eliminiert zu werden.

Für Real Madrid ist die Rechnung relativ einfach. Ein Sieg gegen Salzburg würde reichen, um sich als Gruppenerster zu qualifizieren. Ein Unentschieden mit Toren (1:1, 2:2) gegen Salzburg würde reichen, um sich als Gruppenerster zu qualifizieren.

Szenarien, in denen sich Real Madrid nicht für das Achtelfinale qualifiziert:

Real Madrid müsste gegen Salzburg verlieren, und Al Hilal müsste Pachuca gewinnen. Damit wäre der österreichische Klub mit 7 Punkten Gruppenführer und Al Hilal mit 5 Punkten Vizemeister.

Und was ist, wenn Real Madrid gegen Salzburg unentschieden spielt? Die gute Nachricht für die Weißen ist, dass es kein Szenario gibt, in dem Real Madrid mit einem Unentschieden ausscheiden würde. Es würde sich nur ändern, ob sie sich als Gruppenführer oder Vizemeister qualifizieren.



Ein Unentschieden nach Toren (1:1, 2:2) bedeutet, dass Madrid als Gruppenführer weiterkommt



Ein 0:0-Unentschieden, bei dem Al Hilal Pachuca nicht mit drei oder mehr Toren Vorsprung besiegt, oder mit einem Vorsprung von zwei Toren (5:3, 4:2), bedeutet, dass Madrid Gruppenführer ist



Ein 0:0-Unentschieden, wenn Al Hilal Pachuca mit 3:1 besiegt, oder 4:2, 5:3... bedeutet, dass Madrid Gruppenzweiter ist



Ein 0:0-Unentschieden, bei dem Al Hilal Pachuca mit 3:1 besiegt und Real Madrid in der Fairplay-Rangliste hinter Al-Hilal landet, bedeutet, dass Madrid als Zweiter weitergeht



Selbst eine Niederlage gegen Salzburg, wenn Al-Hilal gegen Pachuca unentschieden spielt oder verliert, bedeutet, dass Madrid Vizemeister wird



Und im Moment gibt es keinen großen Unterschied, bis Manchester City und Juventus heute (20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ) ihr Spiel bestreiten.

Real Madrid und Salzburg trafen in dieser Saison bereits in der Champions League aufeinander, und Real Madrid schlug sie mit 5:1. Der österreichische Klub war am Ende eine der schlechtesten Mannschaften des Wettbewerbs, gewann nur ein Spiel, verlor alle sieben und belegte den 34. Platz von 36. Sie erreichten jedoch ein Unentschieden gegen Al-Hilal, das theoretisch eine stärkere Mannschaft ist...