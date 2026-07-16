Was ist zwischen Jude Bellingham und Valentín Barco passiert: Riskiert er eine Geldstrafe wegen gewalttätigen Verhaltens?

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Jude Bellingham war frustriert, nachdem England mit 1:2 gegen Argentinien verloren hatte, und auf dem Weg vom Platz schlug er dem argentinischen Spieler Valentin Barco auf den Hinterkopf. Dies löste eine Diskussion zwischen englischen und argentinischen Spielern aus, ein Streit, der nicht unproportional wurde, da Bellingham sich schnell zurückzog.

Die Kameras zeigten deutlich, wie Bellingham Barco ohrfeige, und viele fragten sich, was den Real-Madrid-Spieler dazu veranlasste, sich so gegen einen Spieler zu verhalten, der nicht einmal im Spiel spielte (Barco, 21, der für Straßburg spielt und voraussichtlich nächste Saison zu Chelsea wechselt, war ein ungenutzter Ersatzspieler).

Weitere Videos, die von Fans auf dem Platz aufgenommen wurden, zeigen, wie Barco nach dem Ausgleichstor von Enzo Fernández von der Bank auf das Spielfeld lief und direkt zu den englischen Spielern lief (während alle anderen argentinischen Spieler unter ihnen feierten), um die Rivalen zu provozieren.

Jude Bellingham könnte nun wegen gewalttätigen Verhaltens mit einer Geldstrafe rechnen und würde daher das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England am Samstag um 22:00 Uhr BST, 23:00 MESZ verpassen, obwohl laut BBC FIFA dies wahrscheinlich nicht tun wird und Bellinghams Handlung als "trotzig" statt als gewalttätig betrachtet, da der Einsatz von Gewalt bei der Ohrfeige vernachlässigbar war.