HQ

Ein Moskauer Gericht hat das russische feministische Punk-Kollektiv Pussy Riot als extremistische Organisation eingestuft und damit dessen Aktivitäten innerhalb Russlands faktisch verboten, so ein am Montag verkündetes Urteil.

Die Entscheidung wurde auf Wunsch der russischen Generalstaatsanwaltschaft getroffen und folgt auf ein Gerichtsurteil im September, das fünf Mitglieder der Gruppe in Abwesenheit zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilte, weil sie von den Behörden als falsche Informationen über die russische Armee bezeichneten Informationen verbreitet hatten. Die Mitglieder der Gruppe, von denen viele außerhalb Russlands leben, wiesen die Vorwürfe als politisch motiviert zurück.

Ein Akt gegen Präsident Wladimir Putin

Pussy Riot erlangte 2012 internationale Bekanntheit, nachdem mehrere Mitglieder wegen der Aufführung eines Protestliedes in der Christ the Saviour-Kathedrale in Moskau inhaftiert wurden – ein Akt gegen Präsident Wladimir Putin. Der Fall erregte weltweite Aufmerksamkeit und machte die Gruppe zu einem Symbol künstlerischen Widerstands und Widerstands gegen den Kreml.

Seit Russlands Invasion in der Ukraine hat Pussy Riot den Krieg offen abgelehnt, Proteste im Ausland organisiert und Kritik an der russischen Regierung veröffentlicht. Die russischen Behörden haben die Mitglieder der Gruppe seitdem als "ausländische Agenten" bezeichnet und die Festnahme der Gründerin Nadya Tolokonnikova angestrebt, die derzeit in den Vereinigten Staaten ansässig ist.

Als Reaktion auf die Einstufung als Extremist im vergangenen Monat wies Tolokonnikova die Entscheidung zurück und schrieb in den sozialen Medien: "Wenn Wahrheit zu sagen Extremismus ist, dann sind wir froh, Extremisten zu sein." Das Urteil verschärft Russlands umfassende Repression gegen Dissens weiter, bei dem Kritiker des Krieges in der Ukraine, Oppositionsaktivisten und unabhängige Künstler strafrechtlich, verbannt oder inhaftiert wurden.