Was ist neu im Karrieremodus von EA Sports FC 26 ?

Das letztjährige Career Mode in EA Sports FC 25 hat deutliche Verbesserungen erfahren, nicht nur durch das Hinzufügen neuer Funktionen, sondern auch durch die Möglichkeit, ältere Funktionen wie Training und Spielfitness zu deaktivieren. Dies war eine willkommene Abwechslung, da Career Mode unserer Meinung nach Spaß machen sollte, schnell und zugänglich sein sollte und nicht unbedingt schwierig sein sollte, Football Manager nachzuahmen.

Davon abgesehen sind neue Funktionen natürlich willkommen, und in der diesjährigen EA Sports FC 26 hat EA das Manager-Erlebnis in vier Schlüsselbereichen verbessert, über die wir in einer Online-Präsentation mehr erfahren haben.

Letztes Jahr wurde eine neue Funktion namens Live Start Points hinzugefügt, mit der Sie Ihre Karriere zu bestimmten Zeitpunkten beginnen können, basierend auf realen Tabellen aus Europas Top-Ligen. In diesem Jahr wurde die Funktion um Manager Live erweitert, der als herausforderungsbasierter Hub für Career Mode dient. Diese Herausforderungen stellen Sie vor bestimmte kurz- oder langfristige Ziele, die oft erreicht werden müssen, oft mit bestimmten Einschränkungen, wie z. B. deaktivierten Übertragungen oder der Tatsache, dass Sie Spiele nicht simulieren können.

Das Feature ist im Wesentlichen ein Live-Service-Element, da Game Design Director Pete O'Donnell erklärt, dass im Laufe der Saison neue Herausforderungen hinzugefügt werden, mit denen du die Geschichte erleichtern oder sogar ändern kannst. Als Beispiel erwähnt O'Donnell das katastrophale Ende der letztjährigen Saison, in der sie die Ajax Eredivisie mit neun Punkten bei noch fünf ausstehenden Spielen anführten, nur um dann am vorletzten Spieltag in der dramatischsten Art und Weise den Ausgleich in der 99. Minute gegen 10Groningen Mann zu kassieren. Ein ähnliches Szenario in EA Sports FC 26 könnte darin bestehen, dass Sie entweder versuchen, die Führung als Ajax zu halten oder das scheinbar unmögliche Comeback als PSV nachzuahmen.

"Unser Ziel ist es, im Laufe des Jahres 150 Challenges zu liefern", sagt O'Donnell. Leider scheint es, dass nicht alle Herausforderungen jederzeit verfügbar sein werden, da das Filmmaterial zeigt, dass eine der Herausforderungen als "in 3 Stunden ablaufend" aufgeführt ist. Es gibt auch ein soziales Element bei Manager Live, da Sie Herausforderungen mit Ihren Freunden teilen können. Solltet ihr sie abschließen können, erhaltet ihr Belohnungen. Dazu gehören 35 Retro-Trikots sowie sogenannte Icon 's und Heroes, ausgeschiedene Spieler wie Thierry Henry oder Andrea Pirlo, die dann in der Karriere zu deinem Team hinzugefügt werden können. Etwa 200 davon werden im Laufe der Saison erhältlich sein.

Während Manager Live zweifellos eine gute Option für diejenigen ist, denen die Geduld oder Zeit für eine längere Karriere fehlt, zielt der neue Manager Market darauf ab, mehr Abwechslung und Spannung im späteren Teil einer mehrjährigen Karriere zu schaffen.

In früheren Spielen war es ziemlich offensichtlich, gegen Chelsea in, sagen wir, 2030 zu kämpfen, mit Antonio Conte an der Seitenlinie, und der Klub hielt hartnäckig an seiner Fünferkette fest, als wäre es immer noch 2017. Die Dinge ändern sich im Fußball - oft sehr schnell - und um das widerzuspiegeln, können Manager (außer Ihnen selbst) jetzt den Verein wechseln, gefeuert werden oder sogar in den Ruhestand gehen. Darüber hinaus wird jeder Trainer seine taktische Gesamtvision haben, so dass die Dinge sicherlich dynamischer sein werden, da die Manager umziehen und die Taktiken, Spielstile und Transferstrategien der Vereine ändern.

Das bedeutet auch, dass du in der Lage sein wirst, andere Manager über die Registerkarte Jobs Overview zu überwachen, so dass du nicht nur die aktuellen Manager in einer bestimmten Liga und ihren bevorzugten Spielstil sehen kannst, sondern auch ihre Jobsicherheit und die Wahrscheinlichkeit, dass der Verein dich einstellt, wenn du dich bewerben würdest. Glauben Sie, dass Sie einen besseren Job machen können als Ruben Amorin bei Old Trafford ? Dann kannst du Manchester United auf deine Beobachtungsliste setzen. Alternativ können Sie die Registerkarte "Vorschläge" nach realistischeren (oder weniger anspruchsvollen) Möglichkeiten durchsuchen.

Eine weitere Ergänzung, die darauf abzielt, Karrieren weniger vorhersehbar zu machen, sind Unerwartete Ereignisse. Dabei kann es sich um Ereignisse wie Verletzungen, Verunsicherung von Spielern oder sogar den Kauf Ihres Vereins durch neue Besitzer handeln. Natürlich gab es viele dieser Ereignisse bereits in früheren Spielen, so dass wir abwarten müssen, ob sie es schaffen, die Dinge aufzurütteln.

Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass EA die lustigen Dilemmata zurückgekauft hätte, die in FIFA 06 auftauchten, wie z. B. die Beschwerde des Spielers, dass die Umkleidekabine nach alten Socken riecht und man sich damit auseinandersetzen muss. Das waren wirklich die Zeiten.

Apropos andere Spiele: Ich habe geschrieben, dass EA Sports FC nicht versuchen sollten, Football Manager zu emulieren, aber in einer Hinsicht haben sie dies dieses Jahr getan.

Dank Deeper Stats, könnt ihr jetzt bis zu fünf Ligen außer eurer eigenen auswählen, die in der gleichen Tiefe wie eure aktuelle Liga simuliert werden. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie für diese Ligen nicht nur die Ligatabelle einsehen können, sondern auch die Statistiken der einzelnen Spieler und die Punkteränge. Dies sollte auch das Scouting weiter verbessern, sodass du dir die Top-Performer für jedes Team ansehen kannst.

Zu guter Letzt hat Player Career ein neues Upgrade-System erhalten, bei dem du deinen Spieler entwickelst und Erfahrung nach einem von 13 Spieler-Archetypen sammelst, wobei die Idee ist, dass dies dir die Flexibilität geben sollte, in deine bevorzugte Richtung zu wachsen, während du immer noch deiner Position und deinem allgemeinen Spielstil treu bleibst. "Die Archetyp-Auswahl definiert deine Position innerhalb eines Bereichs, und du kannst den Archetyp innerhalb eines Spielerkarriere-Spielstands nicht ändern", erklärt O'Donnell.

Da haben Sie es: alle wichtigen Änderungen, die auf das diesjährige Career Mode zukommen. In Kombination mit dem weiter verbesserten "authentischen" Gameplay und den Optionen zum Ein- und Ausschalten von Funktionen wie Training und versteckten Attributen, die im letztjährigen Karrieremodus eingeführt wurden, sieht es so aus, als würden sich Solospieler auf EA Sports FC 26 freuen, wenn es am 26. September erscheint.