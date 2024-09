Was ist mit Concord schief gelaufen?

HQ

Es war Ende Mai, als Sony Concord ankündigte, entwickelt von Firewalk Studios. Es wurde mit einem vorgerenderten Trailer gezeigt, und nach dem Sony-Event wartete dann eine kleine Gameplay-Präsentation. Zu sagen, dass das Spiel einen fliegenden Start hingelegt hat, wäre eine Lüge, denn unsere Kommentarbereiche und sozialen Medien sowie andere große Spieleforen füllten sich schnell mit Kritik an einem Gameplay, das nicht besonders ansprechend aussah, und einem Charakterdesign, das so anonym aussah, dass wir uns selbst nach dem Spielen kaum daran erinnern konnten, wie die Kämpfer aussahen.

Was gab es damals zu sehen? Nun, ein teambasiertes Actionspiel im gleichen Stil wie Overwatch, aber auch großzügig Anleihen bei Titeln wie Apex Legends, Paladins und sogar Cliff Bleszinskis Lawbreakers. Ein sogenannter Hero Shooter. Es ist ein Spieltyp, für den es definitiv einen Markt gibt, aber die Leute schienen keinen Grund zu sehen, ihn zu spielen. Das PlayStation-Publikum ist anspruchsvoll und an erstklassige Unterhaltung von Sony gewöhnt, und das hat einfach nicht geliefert.

Das bedeutete, dass das Interesse an dem Spiel minimal war, und als im Juli eine Beta gestartet wurde, waren die Spielerzahlen besorgniserregend niedrig. Vielleicht hofften die Firewalk Studios und Sony, dass das Interesse steigen würde, denn im darauffolgenden Monat (23. August) war es Zeit für die Premiere. Aber es dauerte nicht viele Stunden, bis wir spürten, dass etwas nicht stimmte. Sechs Stunden nach der Veröffentlichung des Spiels - etwa zu der Zeit, in der Server bei beliebten Titeln Probleme haben - spielten maximal 697 Spieler gleichzeitig über Steam. Eine absolut haarsträubend niedrige Figur.

Werbung:

Danach wurde es nicht besser, sondern eher schlechter. Die Hoffnung war, dass es nur die PC-Spieler sein würden, die Concord verpasst haben, aber dass es auf der PlayStation ein großes Publikum gefunden hat. Gestern haben wir den Beweis bekommen, dass dies nicht der Fall war. Sony kündigte an, dass sie einfach den Stecker aus Concord ziehen, den Verkauf stoppen und die Server schließen. Diejenigen, die das Spiel gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück, ein Schritt, den Microsoft zuvor nach dem Flop von Redfall verwendet hat.

Um weiter über Redfall zu sprechen, das letztes Jahr einen beispiellosen Bauchklatscher hinlegte und auch vorzeitig abgesetzt wurde - es erreichte ein Maximum von 6124 gleichzeitigen Spielern über Steam. Es wurde als unglaublich schlecht angesehen, aber Concord (wie oben erwähnt) erreichte einen Höchststand von 697. Dass Redfall fast zehnmal so beliebt war, zeigt vielleicht das Ausmaß des Flops. Selbst das geschmähte The Lord of the Rings: Gollum, der größte Flop und vielleicht schlechteste Spiel des letzten Jahres, erreichte mehr Spieler als Concord.

Das Spiel befand sich seit rund acht Jahren in der Entwicklung und hatte ein geschätztes Budget zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar. Wir wissen, dass Sony sich gegen ein neues Twisted Metal ausgesprochen hat und auch den Multiplayer-Titel The Last of Us: Factions abgesagt hat. Vernünftigerweise hätten all die Kosten für das Geld Concord ausgereicht, um sowohl ein Twisted Metal herzustellen als auch Factions zu beenden.

Werbung:

Warum haben sie sich also so sehr darauf eingelassen? Es ist kein Geheimnis, dass Sony seine großen Einzelspieler-Abenteuer zurückgefahren und sich stattdessen mehr und mehr auf Live-Service-Projekte konzentriert hat. Nicht, weil ihre Community danach gefragt hat, sondern weil sie als profitabler gelten. Sie haben noch jede Menge Projekte in der Pipeline, und man ahnt, dass der eine oder andere Manager in der PlayStation-Abteilung jetzt nervös die Projekte durchgeht, an denen er arbeitet.

Wie ich bereits erwähnt habe, will jeder das nächste große Multiplayer-Spiel machen, koste es, was es wolle, denn die potenziellen Gewinne könnten halb unendlich sein. Aber es gibt nur einen Markt für wenige solcher Titel, was es extrem schwierig macht, dieses Ziel zu erreichen. Hoffentlich wird das Pendel irgendwann zurückschwingen (schauen Sie sich Spiele wie Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong, Marvel's Spider-Man 2, Elden Ring und Dragon's Dogma 2 an - um nur einige zu nennen), aber so weit sind wir definitiv noch nicht.

Was ist also speziell mit Concord schief gelaufen?

Ein großes Problem ist, dass Helden-Shooter ein ziemlich enger Markt sind. Ich sage nicht, dass es nicht wachsen kann, aber damit ein Spiel sehr gut abschneidet, muss es Spieler von anderen Größen in dieser Kategorie brauchen. Und dann muss es so gut und einzigartig sein, dass die Leute das Gefühl haben, dass es sich lohnt, umzusteigen. Wie Petter in unserer Rezension schrieb: "Angesichts der Tatsache, dass sie so großzügig Anleihen bei Paladins, Overwatch und sogar Lawbreakers gemacht haben und es daher nicht geschafft haben, ihre eigene Identität aufzubauen, gibt es für mich keinen Grund, weiterzuspielen - wenn ich stattdessen weiterhin die Originale genießen kann."

Ein weiteres großes Problem sind die Charaktere. Seit Anbeginn der Zeit, als die sogenannte Repräsentation, Inklusivität und Diversität in der Unterhaltungsindustrie noch recht schwach war, ist das Pendel fast in die andere Richtung ausgeschlagen. Heutzutage fühlt es sich so an, als ob Film- und Spielehersteller fast mit einer Art Vorlage feststecken, die befolgt werden muss, um alles einzubeziehen, was bedeutet, dass die Kreativität einen Schlag erleidet, wenn die Dinge auf eine bestimmte Weise sein müssen. Dass dies in Concord besonders wichtig war, liegt auf der Hand, und schon als das Spiel zum ersten Mal gezeigt wurde, haben wir gesehen, dass alle Pronomen der Charaktere deutlich sichtbar waren. Man kann darüber denken, was man will (und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Leute das getan haben), aber es ist klar, dass es unmittelbar danach eine ziemlich bunt gemischte Gruppe von Leuten gab, die sich aus dem Spiel abgemeldet haben, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.

Wenn diese Vorlage mit der Berücksichtigung anderer vorherrschender Trends wie Bodypositivismus und dem Glauben, dass nicht alle Helden gut aussehen müssen, kombiniert wird, haben wir am Ende einen Haufen Charaktere, die darauf ausgelegt zu sein scheinen, alle in die falsche Richtung zu reiben, anstatt wirklich coole Charaktere zu erschaffen. Eine Ansammlung von sehr mittelmäßigen Kriegern, wenn man so will, die es völlig versäumen, irgendeine Art von Engagement zu erzeugen. Letztendlich, wenn das Ganze mit einem miesen Sinn für Mode von den Entwicklern (Frisuren, Kleidung und so weiter) gekrönt wird, haben wir einen Haufen Helden, die den Leuten egal sind. Nicht weil ich mich mit Street Fighter-Guile, Dead or Alive-Kasumi und Overwatch-Winston identifiziere, spiele ich sie - sondern weil sie alles sind, was ich nicht bin.

Ein weiterer allgemeiner Fehler bestand darin, tatsächlich Concord in Rechnung zu stellen. Während Fortnite, Apexz Legends und Overwatch 2 kostenlos spielbar sind, berechnete Sony stattdessen 35 £. Für dieses Geld bekommst du ein Multiplayer-Spiel, das in jeder Hinsicht kostenlos spielbar aussieht, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es zusätzliche Inhalte geben wird, die extra kosten. Das bedeutete, dass extrem wenige Menschen tatsächlich bereit waren, zu testen, ob es etwas für sie ist.

Zu guter Letzt ist da noch die Tatsache, dass das Spiel nicht sehr gut war. Auch nicht schlecht, aber wieder mittelmäßig. Wir gaben ihm eine Punktzahl von sechs, und in der Rezension schrieb Petter unter anderem: "Am Ende des Tages ist Concord kein schlechtes Spiel. Überhaupt nicht. Es ist befahrbar, durchgehend. Die Matches sind in Bezug auf den Unterhaltungswert in Ordnung, das Gameplay ist in Ordnung und die Entwickler haben gute Arbeit geleistet, um ihr eigenes Heldenfest auf der Grundlage der Erfolgsbilanz von Blizzard aufzubauen." Aber... Ein passables Spiel zu machen, das einfach nur in Ordnung ist, reicht in dem harten Wettbewerb, den es gibt, offensichtlich nicht aus. Concord müsste die anderen Spiele, mit denen es konkurriert, übertreffen, damit die Leute wechseln wollen.

In derPressemitteilung, in der die Schließung von Concord bestätigt wird, schreibt Sony: "Wir haben beschlossen, das Spiel ab dem 6. September 2024 offline zu nehmen und Alternativen zu erkunden, einschließlich solcher, die unsere Spieler besser erreichen". Das klingt so, als würde Sony die Möglichkeit eines Comebacks von Concord doch noch nicht ausschließen, dann wahrscheinlich als Free-to-Play. Aber ich bezweifle, dass das tatsächlich passieren wird. Schließlich wollten die Leute nicht einmal Concord spielen, als es mit der Beta im Juli kostenlos war, und ich habe oben einige der offensichtlichen Mängel aufgelistet. Und ich glaube nicht, dass Firewalk Studios oder Sony daran interessiert sind, einen weiteren Start zu versuchen, gefolgt von einem weiteren potenziellen Flop.

Ich vermute, dass das Spiel nicht in Vergessenheit gerät, sondern auf Eis liegen wird, bis wir in einem Interview in ein paar Jahren hören, dass es endgültig abgesetzt wurde. Mit nur zwei Wochen auf dem Markt und diesem erstaunlich schlechten Ergebnis wird Concord als der größte Gaming-Flop aller Zeiten angesehen werden, und ich vermute, dass es noch lange Zeit als warnendes Beispiel in der Bildung und unter Entwicklern angesehen werden wird.