Was ist Meldonium, das Medikament Chelsea-Spieler Mudryk wurde acht Jahre nach dem Fall von Maria Sharapova positiv getestet

Mykhailo Mudryk, der von Chelsea für rekordverdächtige 70 Millionen Euro (62 Millionen Pfund) plus 30 Millionen Euro für einen ukrainischen Spieler von Chelsea gekauft wurde, war bisher eine Enttäuschung für die englische Mannschaft. Und jetzt droht ihm eine Bewährung von bis zu vier Jahren - wahrscheinlich auf 18 Monate reduziert, wenn er Berufung einlegt - nachdem er positiv auf eine verbotene Substanz getestet wurde.

Bei einem regulären Urintest wurde er positiv auf Meldonium getestet, eine Substanz, die typischerweise in Herzmedikamenten enthalten ist und 2016 von der Welt-Anti-Doping-Agentur für verboten erklärt wurde. In einer Erklärung sagte er, "er habe nie wissentlich verbotene Substanzen verwendet oder gegen Regeln verstoßen", aber bisher sei er vorläufig suspendiert, bis ein zweites Ergebnis seine Kontamination bestätigt.

Was ist Meldonium? Es handelt sich um ein Arzneimittel, das 1970 von einem Institut aus der UdSSR entwickelt wurde, oder um organische Kunststoffe, die jetzt von einem lettischen Pharmaunternehmen, Grindeks, hergestellt werden. Es wird klinisch zur Behandlung von Herzerkrankungen wie Ischämie eingesetzt. Es wirkt als metabolischer Modulator, als Oxidationshemmer für Fettsäuren.

Es wurde jedoch bald festgestellt, dass es von Sportlern verwendet werden kann, um ihre Leistung zu steigern, da es die Ausdauer steigert und ihnen hilft, sich schneller von Müdigkeit zu erholen. Und wie The Conversation entdeckte, wurde es in den 80er Jahren verwendet, um die Ausdauer der Soldaten in Afghanistan zu verbessern.

Da viele Athleten positiv auf Meldonium getestet wurden, stufte die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) es 2016 als verboten ein, aber Dutzende von Athleten wurden immer noch positiv auf diese Substanz getestet, hauptsächlich aus osteuropäischen Ländern, wo das Medikament verkauft wird. Es ist weder in Europa noch in den USA für die Verwendung lizenziert.

Die Tennisspielerin Maria Sharapova war eine der ersten Athletinnen, die nach dem Verbot positiv getestet wurde, nur drei Monate nach dem Verbot. Sie wurde für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und später auf 15 Monate reduziert. Es wurde festgestellt, dass das Medikament nach seiner Anwendung monatelang im Organismus verblieb, was einige Fälle erschwerte.