Was ist los mit PC Fútbol 8: die katastrophale Entwicklung des Spiels, das niemand hat funktionieren sehen und das in den nächsten Tagen veröffentlicht werden soll

Viele sind vielleicht nicht mit der PC-Fútbol-Serie vertraut, obwohl sie als eine der größten Erfolgsgeschichten der spanischen Videospielentwicklung gilt. Ursprünglich 1992 von Dinamic Multimedia entwickelt, wechselte die Lizenz in den 2000er Jahren den Besitzer, bis sie 2007 abrupt eingestellt wurde. Seitdem hatten wir 2018 nur einen mobilen Titel und eine große Unsicherheit darüber, wer die Rechte an der Marke besaß, bis letztes Jahr, als ein unbekanntes Unternehmen namens Una Partida Más behauptete, PC Futbol 2024 zu entwickeln, das sie später in PC Fútbol 8 umbenannten. Und hier beginnt die Kontroverse.

Das Spiel startete mit einer Vorbestellungskampagne, die versprach (ohne irgendetwas zu zeigen), dass der Titel im Dezember 2023 erscheinen würde. Aufgrund des Mangels an Informationen, des Mangels an Inhalten und der Art und Weise, wie das Projekt präsentiert wurde, brandmarkten viele das Ganze als gut organisierten Betrug, und dann beschloss die Organisation, das Geld aus den damaligen Vorbestellungen zurückzugeben, um heimlich weiter an dem Spiel zu arbeiten. Hier wurde nach dem Verpassen der Veröffentlichungsfrist 2023 der neue Termin auf den 30. April festgelegt. Doch nur fünf Tage vor der neuen Frist wurde der Start auf Mitte Mai und kurz darauf auf den 7. Juni 2024 verschoben. Zu diesem Zeitpunkt forderten die neuen Reservierungen erneut eine Rückerstattung, was das "Studio" jedoch zumindest grundsätzlich nicht tat, mit der Begründung mangelnder Liquidität.

Wie man sich vorstellen kann, wurde das Spiel nicht am 7. Juni 2024 veröffentlicht, und die Projektmanager organisierten eine Pressekonferenz per Streaming, auf der sie das Spiel angeblich zum ersten Mal in Bewegung zeigten. Aber der Build stürzte an mehreren Stellen ab, und das ohnehin geringe Vertrauen wurde völlig zerstört.

Ist PC Fútbol 8 echt?

Und so kommen wir zu dieser Woche, ohne das Spiel gesehen zu haben. Vor zwei Tagen behauptete der offizielle PC Fútbol 8 8-Account auf X, dass sie den Fehler entdeckt hätten, der die Abstürze im Spiel verursachte, und dass sie die Tests abschließen würden, um PC Fútbol 8 nächste Woche (endlich) zu veröffentlichen.

Zu diesem Zeitpunkt hat niemand mehr viel Hoffnung darauf, also fragen wir uns: Haben wir es mit einem weiteren Fall von Videospiel-Betrug zu tun, wie bei The Day Before, oder ist dies nur ein schreckliches Management durch eine Gruppe junger Entwickler, die es nicht geschafft haben, auf den Wellen der Branche zu surfen? Vielleicht können wir es in ein paar Tagen herausfinden.