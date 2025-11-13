Was ist los mit Japan und den Bären? Von Drohnen, die wie Hunde bellen, bis hin zu Omas, die gegen Bären kämpfen

HQ

Japan treibt sein Bärenproblem buchstäblich auf ein neues Niveau. In der Präfektur Gifu werden die Behörden bald Drohnen fliegen lassen , die wie Hunde bellen, und kleine Feuerwerkskörper zünden, um Bären von Wohngebieten fernzuhalten. Das Programm erstreckt sich auf Städte wie Takayama, das Dorf Shirakawa und die nahe gelegenen Bergsiedlungen, in denen sich das UNESCO-Weltkulturerbe Shirakawa-go befindet.

Die Initiative reagiert auf einen starken Anstieg von Bärenbegegnungen. Von April bis Oktober 2025 meldeten die Behörden 836 Sichtungen und vier Verletzte, was die Gesamtzahl des Vorjahres übertraf. Bei einem Vorfall wurde ein spanischer Tourist in der Nähe der berühmten strohgedeckten Häuser von einem kleinen Bären gekratzt. Die Behörden stellten schnell Fallen auf, aber die Begegnung verdeutlichte den wachsenden Bedarf an neuen Sicherheitsmaßnahmen.

So funktionieren die Drohnen

Die mit Lautsprechern ausgestatteten Drohnen simulieren aggressive Hunde, während gelegentliche Feuerwerke darauf abzielen, die Bären zurück in die Berge zu verscheuchen. Die Beamten stimmen sich mit den örtlichen Jägern ab, um Routen und Zeitpläne zu kartieren und eine "Schallmauer" um die bewohnten Gebiete zu schaffen.

Experten sagen , dass der Klimawandel, schrumpfende Nahrungsquellen und die Landflucht die Bären näher an den Menschen drängen. In einigen Städten wurden japanische Schwarzbären gesichtet, die im Müll wühlten oder Wohnstraßen überquerten.

Japans Hightech-Lösungen für die Tierwelt

Japan hat eine lange Geschichte des Einsatzes kreativer Technologien zum Management von Wildtieren. In Hokkaido haben "Monsterwölfe", Roboter-Wolfsstatuen mit leuchtenden Augen und lautem Knurren, Bären vom Ackerland verscheucht. Jetzt bieten Drohnen eine größere Mobilität und schnellere Reaktionszeiten, mit dem Ziel, Begegnungen zu reduzieren, ohne den Tieren zu schaden.

Der KI-Video-Wahnsinn

Zur Besorgnis der Öffentlichkeit trägt auch eine Flut von KI-generierten Videos in den sozialen Medien bei, die zeigen, wie Bären Menschen angreifen oder von Menschen gefüttert werden. Viele Clips sind überzeugend realistisch und zeigen Fake-News-Segmente, Schulmädchen, die Bären abwehren, oder Omas, die Obst anbieten. Experten warnen davor, dass diese Videos die Öffentlichkeit in die Irre führen, gefährliches Verhalten fördern oder offizielle Sicherheitshinweise untergraben könnten.

Eine TikTok-Suche von 100 Clips (via The Guardian) ergab, dass etwa 60 % gefälscht waren. Einige enthielten Orte von echten Bärensichtungen, was es schwierig machte, Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Einige Videos:

Die wahre Bärenkrise

Japans Bärenproblem ist real: In diesem Jahr ist ein Rekord von 13 Menschen gestorben, mehr als doppelt so viele wie bisher, und über 100 wurden verletzt. Zwischen April und September gab es landesweit etwa 20.700 Bärensichtungen, 7.000 mehr als im Jahr 2024. Die Behörden haben ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, darunter: 1) Entsendung von Selbstverteidigungskräften zur Unterstützung der Jäger. 2) Aussetzung der Postzustellung in Hochrisikogebieten.

Da die Winterschlafsaison näher rückt, sind die Bären verzweifelt auf der Suche nach Nahrung, und die Begegnungen werden wahrscheinlich zunehmen. Drohnen können eine futuristische, humane Lösung bieten, die Bewohnern, Touristen und sogar Bären selbst hilft, Gefahren zu vermeiden.

Bellende, Feuerwerkskörper zündende UAVs mögen seltsam erscheinen, aber in Japan wird Innovation genauso wichtig wie Vorsicht. Da sich Bären weiterhin in menschliche Siedlungen vorwagen, könnte die Kombination von Technologie und menschlichem Einfallsreichtum der sicherste und ungewöhnlichste Weg in die Zukunft sein.