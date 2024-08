HQ

Gestern explodierte die Sportwelt, als Imane Khelif, die Boxerin aus Algerien, gegen die Italienerin Angela Carini antrat. Der Boxkampf dauerte 46 Sekunden, wobei Carini aufgab, nachdem sie behauptet hatte, dass sie in ihrer gesamten Boxkarriere noch nie so hart getroffen worden sei.

Natürlich tat das Internet es dem Internet gleich und stürzte sich auf Khelif und behauptete, sie sei eine Transfrau, die zu Unrecht an den Olympischen Spielen teilgenommen habe. Einige kleine Forschungsarbeiten werden jedoch darauf hinweisen, dass die algerische Frau als Frau geboren wurde und einfach das Swyer-Syndrom hat, eine Erkrankung, die bestimmten Frauen und Mädchen bei der Geburt XY-Chromosomen verleiht, anstatt der üblichen XX.

Ob das Khelif einen unfairen Vorteil in ihrer jeweiligen Sportart verschafft, muss man selbst entscheiden, aber es gibt viele, die voreilige Schlüsse gezogen haben, ohne selbst zu recherchieren. Die Debatte um die Inklusion von Transgendern im Sport ist heiß diskutiert, und doch ist es wieder einmal erwähnenswert, dass Imane Khelif keine Transfrau ist.





Sie hat es nicht einmal geschafft, das Boxen so zu dominieren, wie einige versucht haben, die Erzählung dieser Geschichte darzustellen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio schied Khelif im Viertelfinale aus und hat in ihrer 12-jährigen Karriere neun von 45 Kämpfen verloren. Es scheint, dass ein Großteil der Empörung wieder einmal von der Menge kommt, die nach Gleichberechtigung im Frauensport schreit, aber auch nie zuschaut.

Was halten Sie von der Kontroverse?

