Was ist heute Morgen auf der 35. Geburtstagsfeier von Dragon Quest passiert?

Heute Morgen übertrug Square Enix einen Livestream anlässlich des 35. Geburtstags der Dragon-Quest-Reihe. Im Zuge der Veranstaltung wurden sechs Projekte vorgestellt, über die wir kurz sprechen wollen. Nicht all diese Spiele für uns relevant (einige erscheinen bei uns gar nicht) und in vielen Fällen gibt es nur wenige oder gar keine Informationen.

Ein Free-to-Play-Smartphone-Spiel im Match-X-Stil wurde vorgestellt. Das Puzzle verwandelt Items und Helden aus der Dragon-Quest-Serie in Radiergummis, die magische Kritzeleien von Feinden ausradieren sollen. Der Titel soll wohl noch 2021 starten, eine westliche Veröffentlichung wurde bestätigt.

Die nächste Ankündigung ist für uns nicht relevant: Das MMORPG Dragon Quest X Online wird auf Version 6 aufgerüstet, was die Geschichte fortsetzt und neue Inhalte bereitstellt. Selbst die japanischen Spieler müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie mehr über die Geschichte zwischen Engeln und Dämonen erfahren.

Das neuangekündigte Dragon Quest X Offline wird die Geschichte des MMOs in einer Offline-Erfahrung erlebbar machen. Diese Standalone-Version wurde in einem unaufgeregten Chibi-Stil präsentiert, die eine Veröffentlichung auf Smartphones nahelegt. Aktuell gibt es allerdings keine Details zu unterstützten Plattformen. Das Game soll nächstes Jahr in Japan starten und es wurde nicht explizit darauf hingewiesen, dass diese Version nicht in den Westen kommt.

Die erste spannende Neuankündigung ist Dragon Quest III HD-2D Remake. Hierbei handelt es sich um eine Neuauflage des dritten Kapitels, das die grafische Präsentation von Spielen wie Octopath Traveler aufweist. Wir haben rundenbasierte Kämpfe gesehen und einen Tag-Nacht-Wechsel auf der Weltkarte miterlebt. Der Titel soll gleichzeitig auf der ganzen Welt auf Heimkonsolen veröffentlicht werden, doch es gibt noch keine Informationen zum voraussichtlichen Zeitpunkt. Game Producer Yuji Horii bestätigte im Livestream allerdings, dass er die ersten beiden Teile der Dragon-Quest-Reihe in Zukunft gerne ebenfalls in dieser 2D-HD-Form sehen würde. Das wollte Square Enix aber nicht bestätigen.

In Dragon Quest Treasures werden wir Erik und seine Schwester Mia aus Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age wiedersehen. Die beiden Figuren erhalten ein eigenes Spin-Off-Abenteuer, das kein traditionelles RPG sein soll. Wir werden in Treasures mehr über die Kindheit der dieser Charaktere erfahren, die sich auf Abenteuer begeben und nach Schätzen suchen. Es wurden weder ein Termin noch Plattformen genannt, doch eine weltweite Veröffentlichung ist bestätigt worden.

An einer anderer Stelle im Steam wurde ein weiteres Dragon Quest Monsters angekündigt, allerdings soll es dazu erst in Zukunft weitere Informationen geben.

Das große Highlight war die Ankündigung von Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Horii bestätigte nur, dass wir Entscheidungen treffen werden, die Konsequenzen nach sich ziehen. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass ein neues Kampfsystem eingeführt wird. Weitere Details gab es leider nicht, doch Square Enix möchte den Titel gleichzeitig auf der ganzen Welt ausliefern.