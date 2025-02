Was ist heute Abend vom Formel-1-Live-Event zu erwarten: Wird es sich lohnen?

HQ

Der erste Grand Prix des Jahres ist noch einen Monat entfernt (GP von Australien am 14. und 16. März), aber zum ersten Mal werden sich heute Abend alle Fahrer und das Team an einem Ort versammeln: in der O2 Arena in London für das F1 75 Live-Event. Es ist das erste Mal, dass so etwas gemacht wurde, bei dem alle Teams gleichzeitig ihre Lackierungen unter einem Dach enthüllen und mit besonderen Gästen und musikalischen Darbietungen während einer zweistündigen Veranstaltung.

Die Erwartungen waren hoch, und die Tickets waren blitzschnell ausverkauft. Aber die Menschen zu Hause, die keine wirklichen Präzedenzfälle haben, um zu wissen, was sie erwartet, fragen sich vielleicht... Wird es sich lohnen, ihn anzusehen? Die gute Nachricht ist, dass die Veranstaltung kostenlos auf YouTube und einigen lokalen Fernsehsendern live gestreamt wird, die normalerweise den "Großen Zirkus" übertragen.

Das ist alles, was wir über das Event wissen und was ihr vom F1 75 Live Event erwarten könnt.

Ankündigungen der Formel 1

Im Wesentlichen geht es bei der Veranstaltung darum, die Lackierungen der Autos zu enthüllen: das Design, das die Autos für die Saison haben werden. Jedes der zehn Teams hat kreative Freiheit bei der Enthüllung der Autos, also wird es interessant sein zu sehen, welches Team es interessanter und großartiger macht.

Und für eine Saison mit so vielen Veränderungen wie dieser (nur zwei Teams sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert) wird der rote Teppich interessant sein: erste öffentliche Auftritte von Lewis Hamilton bei Ferrari und Carlos Sainz bei Williams.

Musikalische Darbietungen

Vier Bands oder Musiker werden musikalische Darbietungen geben: die beliebte britische Boyband Take That, der Country-Künstler Kane Brown, der Rapper mgk und der Komponist der Musik Bryan Tyler, der das Formel-1-Thema komponiert hat, das "als sein Alter Ego Are We Dreaming erscheinen wird und ein einzigartiges und immersives audiovisuelles Erlebnis bietet, das so aufregend ist, wie Fahrerrennen zu beobachten".

Abgesehen von den Fahrzeuglackierungen wird es keine Ankündigungen geben. Der Sinn von all dem ist, ein Spektakel zu machen, ein Trendthema zu werden und... naja, Geld verdienen, natürlich. Die Zeit wird zeigen, ob dies in Zukunft zur Norm wird, denn im Moment wird es als besonderer Anlass zum 75-jährigen Jubiläum der Formel 1 bezeichnet.

Wenn Sie interessiert sind: Das F1 75 Live-Event findet heute Abend, Dienstag, 18. Februar, um 20:00 Uhr GMT (21:00 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit) statt und dauert zwei Stunden. Die Veranstaltung wird kostenlos auf YouTube gestreamt.