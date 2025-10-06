Was ist ein Supermond und wie kann man den seltenen Erntemond im Oktober (den ersten Supermond des Jahres 2025) beobachten?

HQ

In der Nacht zum Dienstag, dem 7. Oktober, wird es für Himmelsbeobachter auf der ganzen Welt einen seltenen Leckerbissen geben. Der sogenannte Harvest Moon (der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten liegt) wird auch der erste Supermond des Jahres 2025 sein.

Von Europa, Nordamerika und Teilen Asiens und Afrikas aus sichtbar, wird der Mond kurz nach Sonnenuntergang aufgehen und deutlich größer und heller als üblich erscheinen. In Großbritannien wird er gegen 18:20 Uhr Ortszeit am Horizont erscheinen.

Dies wird der erste Supermond seit November 2024 sein, und er wird den Beginn einer seltenen Serie von drei aufeinanderfolgenden Supermonden zum Abschluss des Jahres markieren, gefolgt von den nächsten am 5. November und 4. Dezember.

Was macht einen Vollmond zu einem Supermond?

Ein Supermond tritt auf, wenn ein Vollmond mit dem erdnächsten Punkt des Mondes auf seiner Umlaufbahn zusammenfällt, dem sogenannten Perigäum. Da die Umlaufbahn elliptisch ist, ändert sich die Entfernung des Mondes von der Erde im Laufe des Jahres.

Wenn diese Ausrichtung geschieht, kann der Mond bis zu 14 % größer und etwa 30 % heller erscheinen als ein durchschnittlicher Vollmond. Der Begriff "Supermond" wurde erstmals 1979 von dem Astrologen Richard Nolle geprägt und ist seitdem zu einem populären Begriff geworden.

Astronomen weisen jedoch darauf hin, dass es leicht unterschiedliche Definitionen gibt, einige verwenden Entfernungsschwellen (z. B. innerhalb von 360.000 km um den Erdmittelpunkt), um zu bestimmen, ob ein Vollmond als Supermond gilt. In jedem Fall ist der optische Effekt unverwechselbar.

Warum wird er Harvest Moon genannt?

Jeder Vollmond des Jahres trägt traditionell einen Namen, der die natürlichen und landwirtschaftlichen Zyklen der Jahreszeiten widerspiegelt. Der Erntemond ist der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche, die in diesem Jahr auf den 22. September fiel, am nächsten zu sein scheint.

Historisch gesehen ermöglichte das Licht dieses Mondes den Landwirten, bis spät in die Nacht hinein ihre Ernte zu ernten, was zu seinem dauerhaften Namen führte. Außerdem neigt sie dazu, mehrere Nächte hintereinander früher als üblich aufzugehen, was zu langen Abenden mit weicher, goldener Beleuchtung führt, die sich perfekt für die Ernte eignen.

Der diesjährige Harvest Moon ist etwas ganz Besonderes, da er der letzte seit 1987 ist und nicht erst Anfang Oktober und nicht im September erscheint. Kulturellen Ruhm erlangte es auch dank Neil Youngs Song "Harvest Moon" aus dem Jahr 1992, der dazu beitrug, seinen Platz in der populären Vorstellung zu festigen.

Wie man den Harvest Supermoon sieht

Um die beste Aussicht zu haben, sollten Himmelsbeobachter kurz nach Sonnenuntergang in Richtung östlichen Horizont blicken. Der Mond erscheint am größten und dramatischsten, wenn er tief am Himmel steht, ein visueller Effekt, der als "Mondillusion" bekannt ist und ihn im Vergleich zu Gebäuden, Bäumen oder Hügeln noch größer erscheinen lässt.

Beobachtern in Nord- und Südengland, Südeuropa und Teilen Asiens und Nordamerikas wird nach ersten Vorhersagen der klarste Himmel erwartet. In einigen Regionen könnten jedoch lückenhafte Wolken die Sicht verdecken, insbesondere in Nordeuropa und den zentralen US-Bundesstaaten.

Neben seinem visuellen Spektakel dient der Erntemond als Erinnerung daran, wie eng unsere Traditionen mit den Zyklen der Natur verbunden sind. Seit Jahrtausenden kennzeichnen die Menschen die Zeit mit den Mondphasen und feiern den Wechsel jeder Jahreszeit durch Namen und Rituale, die bis heute Bestand haben. Der Supermond am 7. Oktober wird der bisher hellste und größte des Jahres 2025 sein und für viele ein einfacher Moment, um innezuhalten und nach oben zu blicken. Werden Sie das tun?