Was ist die "Wahnsinnige-Theorie"? Und nutzt Trump sie gegen den Iran?

HQ

Die Wahnsinnige Theorie ist einfach: Lass deine Feinde glauben, du seist verrückt genug, um das Undenkbare zu tun, und sie werden zurückweichen, bevor du es tun musst. Richard Nixon brachte es erstmals 1968 bei einem Strandspaziergang in Worte, als er seinem zukünftigen Stabschef sagte, er wolle, die Nordvietnamesen sollten denken, er sei besessen und unaufhaltsam, so ängstlich vor dem, was er tun könnte, dass sie selbst um Frieden bitten würden.

Trump hat Nixon schon lange bewundert (die beiden waren in den 1980er Jahren Brieffreunde) und sein Umgang mit dem Iran-Krieg wirkt wie eine direkte Seite aus diesem Handbuch. In den Tagen vor dem Waffenstillstand drohte Trump, "Irans Zivilisation zu beenden", "sie zurück in die Steinzeit zu schicken" und seine Brücken und Kraftwerke zu zerstören. Dann, als Teheran zustimmte, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, trat er zurück und erklärte einen Sieg.

Sie könnten interessiert sein:

Das Problem ist, dass Nixons Bilanz mit der Wahnsinnigen-Theorie bestenfalls gemischt war. Es trug dazu bei, eine Phase der Entspannung mit Moskau einzuführen. Doch in Vietnam gipfelte es in der brutalen Bombardierung von Hanoi zu Weihnachten 1972 und einem Friedensabkommen, dessen Bedingungen, wie Kritiker feststellten, kaum von dem abweichten, was vor dem Bombenfallen angeboten wurde. Einige von Nixons eigenen Mitarbeitern stellten in Frage, ob die Wahnsinnige in etwas Reales übergegangen sei.

Trumps Waffenstillstand sieht ähnlich kostspielig aus. Der Iran darf 2 Millionen Dollar pro Schiff verlangen, das die Straße von Hormus durchquert, eine Wasserstraße, die vor den Angriffen der USA und Israel im Februar geöffnet war. Teheran hat einen Gewinn aus einem Engpass erzielt, auf dem es bereits saß. Was Ausgänge angeht, sagen Analysten, hat dieser hier seinen Preis.

Die Wahnsinnige Theorie könnte Trump eine Ausfahrt verschafft haben. Ob das als Sieg gilt, ist eine andere Frage, die Nixon, der das Amt in Schande verließ, vielleicht unangenehm vertraut fand. Wie dem auch sei: Glauben Sie, dass Trump diese Strategie gegen den Iran anwendet?