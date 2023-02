Was ist die ideale Länge für ein Videospiel?

HQ

Vor kurzem haben wir die überraschende Veröffentlichung von Hi-Fi Rush erhalten, einem stilvollen Action-Rhythmus-Spiel von Tango Gameworks. Bisher scheinen die Leute es zu lieben, und es hat sogar den großen Januar-Hit Forspoken in seiner Startwoche geschlagen.

Es gibt jedoch einen Kritikpunkt an Hi-Fi Rush, der im Internet herumschwirrt, und es hat mit der Länge des Spiels zu tun. Es gibt einige, die sagen, dass sechs Stunden einfach zu kurz sind, und obwohl dies in gewisser Weise ein Kompliment ist, da es zeigt, dass die Leute mehr Hi-Fi Rush wollen, wirft es die Frage auf, wie lange Spiele sein sollten?

Nun, es gibt eine einfache Antwort auf diese Frage, wirklich. Ein Spiel sollte so lang sein, wie die Entwickler es wollen. Die Leute würden sich jedoch immer noch darüber beschweren, dass Spiele zu lang oder zu kurz sind, wobei die Probleme normalerweise zu letzterem neigen. Angeblich dreht sich die Frage dann darum, ob es eine ideale Länge für ein Videospiel gibt.

Werbung:

Nun, natürlich können wir nicht einfach zufällige Zahlen herausplatzen lassen und sie in jeden Titel passen lassen. Skyrim passt zum Beispiel nicht in zehn Stunden, und Sie können theoretisch ein Leben lang mit Multiplayer-Spielen verbringen. Aber es gibt Möglichkeiten zu sagen, ob ein Spiel wirklich zu kurz ist, und diese laufen darauf hinaus, es aus einer monetären und einer narrativen Perspektive zu beurteilen.

Wenn man zuerst mit Geld zu tun hat, wollen die Leute jetzt mehr denn je in einem Videospiel den Knall für ihr Geld bekommen. Da Titel jetzt die 80-Dollar-Marke erreichen, werden Sie mehr als ein bisschen verärgert sein, wenn Sie nur etwa zehn Stunden damit verbringen können, ein Spiel zu spielen.

Es gibt die alte Methode der idealen Längen, die Ihnen etwa eine Stunde für jedes Pfund, jeden Dollar oder Euro geben, aber das funktioniert nicht mehr wirklich, da einige Spiele stolz darauf sind, Ihnen so viele Stunden zu geben, wie Sie möchten, solange Sie motiviert sind, weiter zu erkunden, während andere Ihnen gerne eine bestimmte Zeit geben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Vergleich von God of War: Ragnarok und Elden Ring, von denen ersterer etwa 50 Stunden benötigt, um absolut alles zu erledigen, während letzterer das Doppelte bieten kann, ohne den ersten Lauf zu schlagen.

Werbung:

Und doch waren beide Spiele wichtige Anwärter auf die Auszeichnung "Spiel des Jahres" 2022. In der Tat müssen wir uns also davon entfernen, unseren Wert aus unseren Spielen mit den Stunden, die wir verbringen, zu ziehen. Stattdessen könnten wir bald darüber sprechen, ob ein Spiel das Geld wert ist, wenn es die Erfahrung bietet. Sicher, Zeit ist dabei ein Faktor, aber wie viele großartige Spiele gezeigt haben, braucht man nicht stundenlang, um das Gefühl zu haben, dass ein Titel gut war.

Natürlich gibt es hier Ausreißer, die zu Recht dafür kritisiert werden, dass sie erheblich kurze Erfahrungen haben, aber das gleiche gilt für übermäßig lange Spiele, die sich so auffüllen, dass Entwickler und Publisher etwa 100-Stunden-Titel vorweisen können.

In Bezug auf die Erzählung können wir ähnliche Effekte sehen, als ob ein Spiel sich nur selbst aufpolstern würde, dies hat einen negativen Effekt auf die Geschichte als Ganzes. Stattdessen, wenn ein Spiel diese filmische Atmosphäre haben will, ist es völlig in Ordnung, es nicht stundenlang weiterlaufen zu lassen, nur damit sich weniger Leute online darüber beschweren, dass sie nicht auf ihre Kosten gekommen sind.

Es gibt Spiele, die ein episches Ausmaß mit einem starken narrativen Kern balancieren, wie The Witcher 3: Wild Hunt, aber es schadet nicht, wenn ein Spiel nicht darauf abzielt, diese Elemente zu kombinieren, nur damit es ein paar kostbare Minuten mehr aus Ihnen herausquetschen kann.

Im Wesentlichen sind Spiele und Länge nicht wirklich eine Debatte, die die Leute führen sollten. Die Preisgestaltung ist für viele ein Problem, da Sie das Gefühl haben möchten, dass Sie auf Ihre Kosten kommen, aber der Wert kommt nicht nur in Form von Stunden, die wie angegeben verbracht werden. Wenn Entwickler anfangen, sich damit zu beschäftigen, mit der Anzahl der Stunden prahlen zu können, die Sie verbringen können, besteht ein echtes Risiko, dass wir bissige, hochwertige Titel wie Hi-Fi Rush verlieren und für immer übermäßig gepolsterten Welten ausgesetzt sind, die mit nichts Wertvollem gefüllt sind.