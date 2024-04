Was ist die beste Treiberkombination in Mario Kart 8 Deluxe ?

HQ

Wie Sie wissen, wird Mario Kart 8 Deluxe mit einer Vielzahl von Fahrern unterschiedlicher Größe, Geschwindigkeit und Fähigkeiten geliefert, die durch die Auswahl Ihres Autos, Ihrer Reifen und Ihres Gleiters angepasst werden können.

Also.... Welche Kombination ist die beste? Dazu gibt es wohl fast so viele unterschiedliche Meinungen, wie es Kombinationen für alle Fahrer gibt – 703.560 an der Zahl. Zu diesem Schluss kommt der Datenwissenschaftler Antoine Mayerowitz, der nun wissenschaftlich aufdecken kann, welche Kombination man am besten wählen kann - und zwar Peach, der einen Teddy Buggy fährt, der mit Rollenrädern und einem Cloud Glider ausgestattet ist.

Auch wenn dies zugegebenermaßen auf Statistiken und Fakten basiert, werden wir weiterhin darauf bestehen, dass Waluigi offensichtlich der Beste ist. Wer ist dein Favorit?

