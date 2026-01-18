Was ist die Handels-"Bazooka", die Macron gegen Trump verwenden will?

HQ

Trumps Drohung, für acht europäische Länder wegen deren Weigerung, Grönland zu verkaufen, weitreichende Zölle zu verhängen, hat die Europäische Union in unbekanntes Terrain gedrängt. Handelsstreitigkeiten zwischen Verbündeten sind nichts Neues, aber Zölle als Druckmittel für territoriale Souveränität zu nutzen, ist etwas ganz anderes.

Für viele Europäer ist die Frage nicht nur, warum Grönland zu einem solchen Brennpunkt geworden ist, sondern auch, wie die Europäische Union reagieren kann, wenn wirtschaftlicher Druck die Diplomatie ersetzt. Hinter verschlossenen Türen in Brüssel hat diese Frage zur Wiederbelebung eines Begriffs geführt, der auf einem Schlachtfeld eher zu Hause klingt als auf einem Handelstreffen: "Bazooka".

Trotz des dramatischen Spitznamens ist die sogenannte Handelsbazooka keine Waffe im herkömmlichen Sinne. Sie ist eine Kurzform für das mächtigste rechtliche Instrument der EU, um sich zu verteidigen, wenn ausländische Regierungen mit wirtschaftlichen Drohungen (wie Zöllen, Investitionsverboten oder Marktdruck) politische Entscheidungen erzwingen. Die Idee ist einfach: Wenn wirtschaftlicher Druck als Druckmittel genutzt wird, sollte Europa eine Möglichkeit haben, zurückzuschlagen.

Dieses Werkzeug existiert und trägt einen formellen Namen: das Anti-Zwangsinstrument. Sie wurde 2023 genehmigt, nach Jahren, in denen sich europäische Führungspersönlichkeiten zunehmend anfällig für wirtschaftlichen Druck der Großmächte, insbesondere der Vereinigten Staaten und China, fühlten. Damals war das Ziel Abschreckung (um klarzustellen, dass Zwang einen Preis haben würde) und nicht Vergeltung.

Bis jetzt wurde das Instrument nie aktiviert. Doch Trumps Drohung mit Grönland-Zoll hat den Ton der Debatte verändert. Was einst eine theoretische Schutzmaßnahme war, wird nun plötzlich als reale Option diskutiert, wobei Macron Brüssel offen auffordert, sie in Betracht zu ziehen. "Er wird den ganzen Tag mit seinen europäischen Kollegen in Kontakt stehen und im Namen Frankreichs um die Aktivierung des Anti-Zwangs-Instruments bitten", teilte Macrons Büro am Sonntag mit.

Während sich EU-Diplomaten zu Notgesprächen versammeln, geht es nicht mehr nur um Zölle oder Handelszahlen. Es geht um Souveränität, Allianzen und darum, wie weit Europa bereit ist zu gehen, um seine politische Autonomie zu verteidigen, wenn wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird. Und im Zentrum dieser Diskussion steht eine Frage, die viele Europäer nun zum ersten Mal stellen: Sollte Europa diese "Bazooka" zum ersten Mal abfeuern?