Was ist die Affinität in Monster Hunter: Wilds und wie kann man sie erhöhen?

Es gibt Dutzende von Konzepten in Monster Hunter: Wilds , die das Spiel nicht sehr detailliert erklärt (sonst wäre es überwältigend), so dass sich Jäger auf Intuition oder gemeinsames Wissen verlassen müssen, um zu verstehen, was vor sich geht. Eines dieser Konzepte ist die Affinität, ein Wert für alle Waffen. Sie ist nicht so wichtig wie die Angriffskraft, die ziemlich einfach zu verstehen ist, aber sie kann hilfreich sein, um zu entscheiden, welche Waffe man in die Schlacht tragen möchte.

Kurz gesagt, die Affinität in Monster Hunter: Wilds ist die Chance, mit deiner Waffe einen kritischen Treffer zu treffen. Ein kritischer Treffer ist ein Treffer, der 25 % mehr physischen Schaden verursacht als andere Angriffe. Waffen haben in der Regel eine Affinitätsrate von 0 %. Wenn sie z. B. eine Affinitätsrate von 10 % haben, haben Sie einen kritischen Treffer von 10 %.

Aber wenn du eine Affinitätsrate von -10% hast (es ist möglich, negative Affinitätsraten zu haben), verursacht einer von zehn Treffern 25% weniger Schaden. Manchmal ist negative Affinität der Preis, den man für größere rohe Angriffe zahlen muss, also liegt es an dir, zu entscheiden, was du bevorzugst...

Du erkennst, wann du einen Affinitätstreffer getroffen hast, wenn du einen kleinen Stern unter den Schadenszahlen siehst. Affinität wirkt sich nur auf physischen Schaden aus, nicht auf Elementarschaden (Feuer, Wasser, Eis, Donner und Drache, der je nach Schwäche des Monsters zum physischen Schaden addiert wird).

So ändern Sie die Affinität in Monster Hunter: Wilds

Einige Waffen können von Anfang an mit einer Affinitätsrate ausgestattet sein. Manchmal werdet ihr scheinbar ähnliche Waffen sehen, mit der gleichen Seltenheit und physischen rohen Kraft, die sich nur durch den Elementarschaden oder die Affinitätsstufe unterscheiden. Du kannst deine Affinität jedoch verbessern, indem du einige Fähigkeiten einsetzt.

Die wichtigste Fertigkeit, auf die du achten solltest, wenn du die Affinität sofort erhöhen möchtest, ist Kritisches Auge, die die Affinität von 4 % in Level 1 auf 20 % in Level 5 erhöhen kann. Andere Fähigkeiten können die Affinität unter bestimmten Bedingungen erhöhen, zum Beispiel:

Agitator: Erhöht die Affinität um 3-15% (und den Angriff um +4 bis +20) gegen wütende Monster



Maximale Macht: Erhöht die Affinität von 10 % auf 30 %, wenn die Ausdauer für einen bestimmten Zeitraum voll ist.



Kritischer Zug: Erhöht die Affinität von 50 % auf 100 % bei Zugangriffen



Es gibt sogar einige Fertigkeiten, die zwar die Affinität nicht erhöhen, aber von kritischen Treffern profitieren, was sich nur auswirkt, wenn deine Waffe Affinität hat. Ein Beispiel ist Kritischer Status, der abnormale Statuseffekte bei kritischen Treffern erhöht.

Beachte, dass du Fertigkeiten nicht direkt verwenden kannst: Stattdessen kommen sie mit Waffen oder Rüstungen sowie Dekorationen (die im Gespräch mit der Schmiede Gemma oder im Schmelztiegel in Suja hergestellt werden können) und Talismanen.