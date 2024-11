Was ist der NBA Cup, der fußballähnliche Wettbewerb, der zum zweiten Mal überhaupt zurückkehrt

HQ

NBA Cup kehrt heute, Dienstag, den 12. November, mit den ersten acht Spielen dieses brandneuen Wettbewerbs zurück. Dies ist erst die zweite Ausgabe der Emirates NBA Cup, die ausschließlich aus dem Grund entwickelt wurde, während der regulären NFL-Saison im November und Dezember Menschenmassen und Zuschauer zu den NBA-Spielen zu locken.

Auf diese Weise entstand ein Turnier, das dem von Fußballwettbewerben ähnelt: eine lange Gruppenphase, gefolgt von einer K.-o.-Phase, einem Halbfinale und einem großen Finale im Dezember.

Um die NBA-Saison jedoch nicht zu unterbrechen, zählen alle Spiele, mit Ausnahme des Finales, für die reguläre Saison. Dazu gehören das Viertelfinale und das Halbfinale, so dass die Mannschaften, die in der K.o.-Phase verlieren, später ein zusätzliches Spiel bestreiten.

Die Los Angeles Lakers verteidigen ihren ersten NBA Cup

Alle 30 NBA-Teams nehmen an dem Wettbewerb teil. Es werden sechs Gruppen mit je fünf Mannschaften gebildet, drei für jede Conference (Ost und West). Die Mannschaften bestreiten vier Spiele in der Gruppenphase, zwei in ihrem Heimstadion und zwei als Gäste, wobei sie nur einmal mit jeder Mannschaft spielen.

Die sechs Leader jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Phase und zwei weitere für das beste zweite Team jeder Conference. Die Viertelfinale werden in diesem Jahr am 10. und 11. Dezember ausgetragen, die Halbfinale am 14. Dezember und das Finale am 17. Dezember, das einzige Spiel, das nicht für die NBA-Saison zählt.

Wie schon im letzten Jahr finden das Halbfinale und das Finale in Las Vegas statt. Letztes Jahr gewannen die Los Angeles Lakers den ersten NBA Cup gegen die Indiana Pacers. Die New Orleans Pelicans und die Milwaukee Bucks standen im Halbfinale.