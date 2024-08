Was ist der beste Alien-Film?

HQ

(08) Alien vs Predator-Serie

Ich werfe diese in einen Topf, denn was bringt es, Müll zu unterscheiden? In meiner Welt sind diese Filme kaum als Alien-Filme zu bezeichnen, daher blicke ich nicht gerade mit Zuneigung auf diese hirnlosen Crossover zurück. Der erste Müllfilm fühlte sich an wie ein Haufen Actionfiguren, die sich 90 Minuten lang gegenseitig angriffen, wobei sich der Xenomorph im Vergleich zum Predator wie eine schwächliche Stoffpuppe anfühlte. Requiem wiederum war unverständlich anzusehen, weil der Film ständig in Dunkelheit getaucht war, um seine vielen, vielen Fehler zu verbergen. Diese hirntoten Actionfilme können ätzenden Alien-Säuren ausgesetzt werden...

(07) Alien: Covenant

Was ein moderner Frankenstein hätte sein können, wurde stattdessen zu einem unentschlossenen Chaos, das weder rein noch auswendig kannte. Er wollte die Nabelschau von Prometheus fortsetzen, aber gleichzeitig auch ein einfallsloser Monster-Slasher sein, und am Ende wurde es ein ungleichmäßiger Film, der für niemanden außer Scott selbst gedacht war. Es ist eine Schande, denn David als Charakter ist phänomenal umgesetzt und ich hätte lieber mehr von der Mystik von Prometheus gesehen, als Scott zu sehen, wie er versucht, etwas zu reparieren, das von Anfang an nie kaputt war. Wenn eine ganze Filmwelt in den ersten 20 Minuten des Films unisono "Setzt eure verdammten Helme auf" schreit, sagt das wahrscheinlich viel über die Handlung aus...

(06) Alien: Auferstehung

Wenn die Enttäuschung ein Gesicht hätte, hätte sie die Hülle dieses Fiebertraums getragen. Ich liebe Sigourney Weaver, aber der Übergang von ihrem tragischen Schwanengesang zu diesem ausgeflippten Durcheinander war etwas erschütternd und selbst als Parvel konnte man spüren, dass mit dem Beitrag der Amelie-Regisseurin zum Franchise etwas nicht stimmte. Der Ton und das Drehbuch dieser Fortsetzung waren völlig daneben, auf der einen Seite spielte es mit der Xenomorph-Mythologie, aber auf der anderen Seite verwandelte es ein blasses Franchise in ein übertriebenes und lahmes Kapitel...

(05) Außerirdische: Romulus

Wie ich kürzlich in meiner Rezension schrieb, wurde der Film seinem wahren Potenzial nicht gerecht, da die zweite Hälfte auf so unaufregende Weise aus den Fugen geriet, aber gleichzeitig gab es immer noch jede Menge grotesker Freuden für die Hardcore-Fans, die auf mehr Alien-Action gewartet haben. Visuell ist er auch einer der am besten aussehenden in der Franchise und obwohl der Film hauptsächlich ein Fanservice-Remix ist, gibt es auch einen Unterhaltungswert, der in den oben genannten Filmen nicht vorhanden war - auch wenn der Puls nicht ganz da ist.

(04) Prometheus

Obwohl es sich nicht um einen reinen Alien-Film handelt, teilt er die gleiche DNA. Während das Argument, Prometheus habe den Ursprung des Peniskopfes übertrieben, verständlich ist, ist dies ein effektiver Science-Fiction-Film über die Ursprünge des Menschen und was es bedeutet, ein Mensch zu sein - ein ebenso wichtiges Thema in dieser Filmreihe. Der Ehrgeiz, die Musik, der Ekel und die schiere Vorstellung, von unseren Schöpfern gehasst zu werden, reichten aus, um ein wunderbares Kinoerlebnis zu schaffen - trotz des hinkenden Drehbuchs und der Charaktere, die sich ständig wie ahnungslose Idioten benahmen.

(03) Aliens: Der Schnitt des Regisseurs

James Cameron weiß wirklich, wie man eine Fortsetzung auf die Beine stellt, denn auch wenn der Xenomorph etwas von seinem Glanz verliert, da er nun mit Hunderten von Monstern herumkriecht, die mit Maschinengewehren verprügelt werden, war die Spannung unerträglich. Es gibt so viele brillant umgesetzte Albtraumszenarien, dass die meisten Filme des gleichen Genres Schwierigkeiten hatten, mit der Brillanz dieser Fortsetzung mitzuhalten, und Sigourney Weavers mutiger Charakter kam hier wirklich zur Geltung. Der Director's Cut ist noch besser, noch straffer, noch gruseliger.

(02) Alien 3: Montage geschnitten

Das schwarze Schaf der Filmreihe bietet genau das, was ich mir von einer Alien-Geschichte wünsche. Es ist deprimierend, hoffnungslos, düster, klaustrophobisch, gruselig, unheimlich... die grimmige Todesangst war ein seltsam erfrischender Kontrast zum abenteuerlicheren Vorgänger, bei dem die Filmemacher den Zuschauer nach dem knuddeligen Aliens-Ende im Grunde täuschen und ich liebe diesen Blickwinkel. Obwohl wir David Finchers ursprüngliche Vision nie zu sehen bekamen, gelang es der Assembly Cut-Version, einen bereits blassen Albtraum in eine befriedigende Tragödie für Ripley zu verwandeln, und der umstrittene dritte Teil bleibt eine der stärksten Geschichten in dieser Fortsetzungsserie.

(01) Außerirdischer

Dagegen gibt es keinen Streit. Ridley Scotts "Jaws in space" ist in seinem Genre konkurrenzlos, der perfekte Organismus, der noch nicht übertroffen wird. Die Atmosphäre ist auch 45 Jahre später noch unheimlich beängstigend, und bis heute werden meine Träume vom achten Passagier verfolgt, der mich durch verlassene Raumstationen jagt. Alien war ebenso roh und reduziert wie elegant und kraftvoll, mit dem menschlichen Fokus, der straffen Thematik und der gekonnten Beleuchtung, die dazu beitrugen, dieses zutiefst unangenehme Konzept für alle Zeiten in unsere tiefste Vorstellungskraft zu bohren...

Was ist dein Lieblingsfilm von Alien?