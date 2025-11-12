Was ist das Geheimrezept von Nintendo?

HQ

Es ist natürlich keine Überraschung, dass Nintendo seine Hardware extrem gut verkauft. Das sind Geschichten, die wir seit der Veröffentlichung der Switch hören und die an die Ära erinnern, in der der Nintendo DS und die Wii dominierten. Aber... Damals gab es Smartphones noch nicht in der gleichen Weise wie heute, und in der Spieleindustrie drehte sich alles um Konsolen, während PCs auf dem Vormarsch waren. Eine andere Welt, schlicht und einfach.

Diese Woche wurden die Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass die Switch jetzt stolpernd nahe daran ist, den Nintendo DS zu überholen (höchstwahrscheinlich hat sie das bereits getan, da die Daten nur bis Ende September reichen) und sechs Millionen hinter der PlayStation 2 liegt, was zu diesem Zeitpunkt als meistverkaufte Konsole aller Zeiten in die Geschichte eingehen könnte. Ergänzt wird dies durch die Daten, dass die Switch 2 mit Abstand die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten ist, mit etwa doppelt so vielen wie die PlayStation 5 im gleichen Zeitraum.

Kurz gesagt, der Erfolgszug scheint sich fortzusetzen. Aber woran liegt das? Nintendo kann sich nicht damit rühmen, dass sie die billigsten sind, die besten Rabatte, die leistungsstärkste Hardware, die meisten Spiele, den am besten gemachten Online-Service oder wirklich irgendetwas von den Dingen haben, nach denen wir normalerweise bei einer Konsole suchen.

Während Microsoft und Sony Leute am Fließband feuern, kaum Spiele veröffentlichen, aber mehr Geld als je zuvor verdienen und ihre Spiele in alles für Formate auf den Markt bringen - macht Nintendo nichts von alledem. Stattdessen gehen sie in die entgegengesetzte Richtung. Sie brüsten sich damit, keine Mitarbeiter zu entlassen, veröffentlichen regelmäßig Spiele sogar für die treue Switch und scheinen sich von der Idee zu distanzieren, andere Formate zu unterstützen (Smartphones wurden früher mehr geliebt). Kurz gesagt, es scheint, dass all die offensichtlichen Wahrheiten, die es gibt, für den Kyoto-Giganten Nintendo genau das Gegenteil bewirken.

Werbung:

Wenn ich leicht beantworten könnte, warum das so ist, könnte ich meinen Lebensunterhalt als gut bezahlter Analyst und Stratege für Wettbewerber verdienen, aber die Wahrheit ist natürlich so traurig facettenreich und nicht ganz einfach. So wie es die Realität selten ist. Es gibt nicht nur einen Grund, warum Nintendo gut abschneidet, sondern mehrere. Versuchen wir nun, ein paar Dinge zu finden, die sie so erfolgreich machen.

Switch 2 bricht alle möglichen Rekorde und beweist, dass Nintendo den Markt besser versteht als jeder andere.

"Nintendo macht es auf seine eigene Weise"

Ihr kennt das ja, wenn man es wagt, in eine neue Stadt zu ziehen, den Job zu wechseln, den Partner zu verlassen, Kinder zu bekommen, diesen ungerechtfertigt hohen Kauf zu machen? Viele Menschen entscheiden sich oft für die sichere Option (keine Kritik, wir alle haben mit diesen Problemen zu kämpfen), obwohl sie tief in ihrem Inneren wissen, dass die Veränderung, von der sie träumen, nicht von selbst eintreten wird. Aus diesem Grund sehen PlayStation und Xbox seit der Xbox 360 ziemlich identisch aus. Wenn ihr eine PlayStation 3 oder Xbox 360 hattet, habt ihr im Grunde das gleiche Spiel mit kleinen Unterschieden in der Leistung bekommen. Das Gleiche gilt für PlayStation 4 oder Xbox One und definitiv auch für PlayStation 5 und Xbox Series X. Es handelt sich um komplett austauschbare Konsolen, die sich nur marginal durch Software-Einschränkungen unterscheiden, die von den Hardware-Herstellern festgelegt wurden.

Nintendo hat sich stattdessen dafür entschieden, eine völlig andere Richtung einzuschlagen. Wann immer sie dabei sind, eine neue Konsole zu zeigen, scheinen die Träume von etwas enorm Leistungsstarkem immer wahr zu werden. Nintendo hatte das wirklich nur einmal, und das war mit dem Nintendo 64 - das 33 Millionen Mal verkauft wurde. Ungefähr die gleiche Zahl, auf der die Xbox Series S/X vermutet wird, und das ist nichts, was uns allzu sehr beeindruckt. Stattdessen war es erfolgreich, wenn sie die Dinge auf ihre Weise gemacht haben.

Wenn du oder ich uns vor 20 Jahren ausgedacht hätten, wie der Nachfolger des Game Boy Advance aussehen würde, hätten wir wahrscheinlich die PSP entwickelt. Ein großer Bildschirm, Spiele auf Diskette, Analogstick und starke Leistung. Lustig, aber Nintendo hat stattdessen den Nintendo DS entwickelt. Zwei Siebe, einer davon bedruckbar. Nicht vorhandene Leistung. Die Konsole war wie nichts anderes, die Verkaufszahlen waren schockierend gut und sie war bis vor kurzem Nintendos meistverkauftes Format aller Zeiten.

Werbung:

Es gibt Mängel in der Strategie. Aber es ist klar, dass Nintendo sich an Dinge traut, die sich die anderen nicht trauen, und dafür in der Regel belohnt wird.

Nintendo vergisst seine Geschichte nicht. Sogar seine Flops werden gefeiert, und bald wird Virtual Boy ein Comeback feiern.

"Nintendo-Nostalgie bringt das Geld ein"

Wenn Nintendo ein Produkt einmal veröffentlicht hat, vergessen sie es nie. Es spielt keine Rolle, dass Super Mario Sunshine kein Erfolg war. Das Spiel taucht in allen möglichen Kontexten auf, von Smash Bros bis Mario Kart. Und Schande über alle, die aufgegeben haben. Heute fühlt sich Sunshine klassisch und ein wenig gemütlich an, alles wird mit der Zeit nostalgisch. Und ihr gesamter Abonnementservice basiert auf Retro, wo wir zu einem günstigen Preis in unsere Kindheit zurückkehren können.

Für ihre Konkurrenten sind alte Spiele, die nicht ganz mithalten können, tot und für immer begraben. Im besten Fall werden sie verkauft und wir möchten lieber nicht mehr über sie sprechen, weil der Fokus stattdessen auf dem neuen kommenden Produkt liegt, das sie in der Pipeline haben.

Wie sieht ein Zelda-Spiel aus? Die Frage ist genauso relevant wie "wie lang ist ein Stück Schnur"...

"Nintendo und der Widerwille, in der Vergangenheit stecken zu bleiben"

Fortsetzungen sind ein natürlicher Teil der Strategie von Microsoft und Sony. Ja, übrigens nicht nur Fortsetzungen. Alles muss unter die bestehenden Franchises fallen. Wenn es ein neues Autospiel geben wird, muss es etwas mit Forza heißen, und wenn ein MMO kommt, sollte es Horizon heißen. Erweitern und erweitern, aber immer mit einem Fuß im Bestehenden.

Hier ist Nintendo stattdessen völlig unsentimental. Sie freuen sich, Spiele in ihren alten und treuen Serien zu machen, aber das Bedürfnis für sie, sich zusammenzusetzen und eine Art gemeinsamen Nenner zu haben, ist nicht vorhanden. In Mario's Adventures und Zelda kann daher zwischen der Anzahl der Dimensionen, den Hauptcharakteren, den Grafikstilen und vielem mehr gewechselt werden. Sie sind stets bestrebt, aus ihren Marken etwas völlig Neues zu machen, und das gelingt ihnen oft sehr gut. Trotz der Tatsache, dass auf dem Papier nur wenige Leute es so melken wie Nintendo, sind es in der Regel Microsoft und Sony, die kritisiert werden.

Ihre Marken sind stärker denn je und chronisch begehrt, und die Nutzer wissen, dass sie vollständige Erlebnisse sind, die für jeden geeignet sind und enormes Vertrauen zeigen.

Nintendo engagiert sich definitiv nicht für wohltätige Zwecke, aber sie werden nicht versuchen, Geld aus Ihnen herauszupressen, wie andere große Publisher. Wenn Sie ihre Spiele kaufen, erhalten Sie das volle Erlebnis.

"Die Freude am Geschäftsmodell Gaming"

Das würden natürlich auch Microsoft und Sony für sich in Anspruch nehmen. Fakt ist aber, dass beide ein Händchen dafür haben, Spiele zu veröffentlichen, die unnötig groß, unnötig kompliziert und unnötig unfertig sind. Nintendo packt seine Spiele nach wie vor auf Cartridges, die eigentlich die gesamten Spiele enthalten - die auch ohne Patches Spaß machen. Und das, obwohl die Titel der Konkurrenten wirklich Patches benötigen, um zu funktionieren, und die Spiele oft nicht einmal auf physischen Discs sind.

Jeder, der ein Nintendo-Spiel kauft, weiß, dass es sich um ein intuitives und vollständiges Produkt handelt, und es macht keinen Sinn, zwei Monate zu warten und es dann für einen Hungerlohn zu kaufen, da die Spiele fast nie im Preis reduziert werden. Die Freude am Spielen ist in der Tat ein etabliertes Geschäftsmodell für Nintendo, und vielleicht das wichtigste, das sie haben. Es wird sogar gesagt, dass sie die Veröffentlichung von Switch 2 verschoben haben, nur um sicherzustellen, dass die Spiele ihr volles Potenzial ausschöpfen.

Nintendos Spiele, die für den lokalen Mehrspielermodus angepasst wurden, verkaufen sich wie warme Semmeln, während sich alle anderen ausschließlich auf das Online-Spiel konzentrieren.

"Für die ganze Familie"

Während Microsoft und Sony hart daran arbeiten, Online in alles einzubeziehen, und fast vergessen zu haben scheinen, dass es einen Einzelspielermodus gibt, scheint Nintendo genau das Gegenteil zu tun. Sie setzen voll und ganz auf den Einzelspieler, was die Leute anscheinend wollen. Und sie freuen sich, Spiele mit lokalem Multiplayer-Modus zu entwickeln, damit Kinder zusammen spielen können, oder man mit seinem Partner, mit Gruppen von Freunden und so weiter.

Das ist etwas, was für die anderen fast vollständig verschwunden ist. Die Spieler sind sich darüber im Klaren, dass sie keinen Live-Service wollen, der fast das Einzige ist, was sie bekommen. Nintendo macht so gut wie keinen Live-Service, sondern liefert, was verlangt wird - und wird dafür belohnt. Es gibt einen riesigen Markt, den andere Verlage einfach aufgegeben haben. Nehmen wir etwas wie Animal Crossing: New Horizon, das sich unglaublich gut verkauft hat. Dennoch gibt es keine Mikrotransaktionen zu kaufen und keine Battle-Pass-Anforderungen. Die Leute wissen es oft besser, als die Verlage denken. Komplette Spiele zahlen sich aus.

Nintendo jagt nicht kurzfristigen Lösungen hinterher, um schnelles Geld zu verdienen.

"Alles bereit für 2035"

Was ist der heißeste Trend in der Gaming-Welt? Die Verlage sind sich dessen natürlich voll bewusst und geben Vollgas, um schnell das zu produzieren, was gerade angesagt ist. Dies führt zu einer ruckartigen Arbeitsweise, bei der fertige Spiele veraltet sein können, wenn sie fertig sind, und Pläne sich in Eile ändern. Viele Leute müssen eingestellt werden und viele Leute müssen gehen. Geschwindigkeit ist der Schlüssel.

Nintendo arbeitet auf Japanisch auf die bestmögliche Weise. Es ist ruhig und methodisch. Es werden keine Pläne voreilig geändert, nur weil Pistazieneis diese Woche die Lieblingssorte der Community ist. Folglich wurde nie ein VR-Projekt (das andere ein Vermögen gekostet hat) verwirklicht, Cloud-Gaming muss warten, Live-Service sie wissen kaum, was es ist, und NFTs wurden komplett fallen gelassen. Nintendo scheint sich wirklich nicht für Schlammschlachten zu interessieren und setzt auf Nachhaltigkeit. Spiele, die eine ganze Generation verkaufen können, wo andere schon nach ein paar Monaten in den Verkauf gehen.

Dank einer extrem guten Wirtschaftlichkeit neigen sie dazu, auch im Katastrophenfall gelassen wie geplant weiterzumachen. Viele (sehr viele) dachten, dass die Wii U nach einem grandiosen Bauchklatscher das Ende von Nintendo als Hardware-Hersteller bedeutete, aber sie arbeiteten, analysierten und machten weiter. Die Leute waren skeptisch, selbst als die Switch vorgestellt wurde, und was das betrifft, die Switch 2... Aber wie hat das geklappt?