Was hat Sonic im Jahr 2023 gemacht?

Es ist schwer zu sagen, wo genau sich die Dinge für Sonic zu wenden begannen, der zwei wirklich schlimme Jahrzehnte erlitten hat. Die Dinge begannen sich nach Sonic Mania aus dem Jahr 2017 langsam in die richtige Richtung zu bewegen, und seit der Veröffentlichung des Sonic the Hedgehog-Films erfreut sich die blaue Unschärfe fast der gleichen Popularität wie während seiner Mega Drive-Blütezeit.

2023 war auch ein wirklich gutes Jahr für Sonic mit der Veröffentlichung von Sonic Superstars, Lego Sonic-Sets, einem Smartphone-Spiel, Sonic-Merchandise (Crocs!) und vielem mehr. Man merkt Sega wirklich an, dass er sich im Moment gut mit Sonic fühlt, denn sie haben jetzt ein retrospektives Video geteilt, das zeigt, was er im Jahr 2023 gemacht hat.

Schaut es euch im X-Post unten an. Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, was Sonic im Jahr 2024 für uns bereithält, wie den kommenden Film Sonic the Hedgehog 3 und ein gerüchteweise neues Spiel - und wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr.