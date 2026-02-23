Was hast du dir dabei gedacht: Die schlechtesten Controller-Funktionen im Gaming

HQ

Im Laufe der Jahre gab es viele offizielle Controller in der Spielewelt. Und mit offiziell meine ich solche, die von Konsolenherstellern hergestellt und verkauft wurden, die mehr Ressourcen haben sollten als die durchschnittliche chinesische Piratenfirma und auch gute Gründe, etwas bauen zu wollen, das viele Menschen jahrelang oft nutzen werden.

Aber... Das war nicht immer so. Selbst wirklich gute Controller wurden oft mit Fehlern geliefert, die einen fragen lassen, was sie sich dabei gedacht haben, als sie sie entworfen haben. Hier sind einige gute Beispiele dafür:

Die Schnur, die an der Seite befestigt war

(Famicom, 1983)Der japanische Vorgänger des NES war in vielerlei Hinsicht sogar besser als das NES selbst, mit ein paar Funktionen, die im Westen fehlten. Aber die Tatsache, dass das Kabel an der Seite des Controllers herauskommt statt oben, bedeutet, dass es ständig deiner Hand im Weg ist. Eine unglaublich seltsame Entscheidung, und wir sollten dankbar sein, dass das Gehirn gerade rechtzeitig an den richtigen Ort gefallen ist, damit der NES-Controller entworfen wurde.

Master System Controller-Pause-Knopf

(Master System, 1985)"Wo ist es?" Die Frage war immer gerechtfertigt, denn der Master System-Controller hatte weder Select noch Start (wie das NES-Äquivalent), und daher war es nicht möglich, Spiele zu pausieren. Das ist offensichtlich ein Problem. Sega wusste das auch, also haben sie die Pausetaste aktiviert... Die Konsole. Wir werden nie wissen, wie viele Kinder in einem dunklen Raum versehentlich auf Reset statt Pause gedrückt haben, wenn ihre Mutter rief, dass das Abendessen fertig sei oder die Toilette gerufen hat. Aber es gibt sehr viele davon. Alles wegen eines dummen Designs.

Jaguar-Controller über die Telefontastatur

(Atari Jaguar, 1993)Ich weiß wirklich nicht, was Atari gedacht hat, als sie den Jaguar Controller entworfen haben, der Tasten im oberen Teil hat, die einem klassischen Mega Drive-Äquivalent entsprechen. Auf der unteren Hälfte befinden sich jedoch nicht weniger als 12 Knöpfe, die wie ein Druckknopf-Telefon angeordnet sind. Sie sind außerdem etwas schwammig und unbequem. Die Idee war, dass man eine Vorlage darüber legt, um zu sehen, welcher Knopf was macht, aber ihre Platzierung machte sie für jedes Spiel völlig unbenutzbar und merkbar. Es fühlte sich ein bisschen an, als würde man mitten im Kampf einen PIN-Code eingeben.

Das dreihörnige Monster Nintendo 64

(Nintendo 64, 1996)Nintendo war ein früher Nutzer von Analogsticks und veröffentlichte gleichzeitig mit Sega eine Version. Während Segas Saturn-Controller in vielerlei Hinsicht einem modernen Controller ähnelte, sah Nintendos Controller aus wie ein Raumschiff, und sie hatten ihn so entworfen, dass man entweder das Steuerkreuz und die L-Taste bedienen konnte... oder den Analogstick und die Z-Taste. Dies war ein epischer Designfehler, der bedeutete, dass große Teile des Controllers nicht gleichzeitig verwendet werden konnten.

Die Schnur, die darunter befestigt ist

(Dreamcast, 1998)In vielerlei Hinsicht war dies ein ziemlich einzigartiger Controller im Design, und keiner von ihnen war besonders gut (außer der Ergonomie). Unter anderem hatte er nur einen Analogstick, obwohl zwei bereits Standard wurden, und einen stabilen Halter mit Platz für Speicherkarten, Bildschirm und Schüttelfunktion. Am nervigsten war jedoch, dass das Kabel unten herauskam. Sega erkannte, dass dies suboptimal war, und hatte daher einen Kabelhalter auf der Unterseite entfernt, der die Kabel oft beschädigte und sich immer wieder löste. Deshalb sieht man oft Kleber- oder Klebebandreste auf der Unterseite von Dreamcast-Controllern, wo Leute versucht haben, eigene Lösungen zu finden.

Der Herzog, der für Gorillas und Grizzlybären gemacht wurde

(Xbox, 2001)Microsofts erster Xbox-Controller war in vielerlei Hinsicht tatsächlich großartig, mit hervorragenden, asymmetrisch platzierten Analogsticks, wirklich guten Triggern, unglaublichem Grollen (fast zu gut) und einem laaang langen Kabel (mit einer stolpersicheren Funktion). Aber... als sie die Maße dafür nahmen, haben sie wahrscheinlich Shaquille O'Neal oder möglicherweise Shrek verwendet. Die Größe war absolut enorm, und sie waren schnell gezwungen, ihn durch einen tatsächlich nutzbaren Controller S zu ersetzen – den Controller S, der heute noch größtenteils so aussieht, wie ein Xbox-Controller aussieht.

Die falsch ausgerichteten Triggertasten des DualShock 3

(PlayStation 3, 2007)Als Sony kurz davor stand, seine am schlechtesten verkaufte Konsole, die PlayStation 3, herauszubringen, geschahen viele seltsame Dinge. Unter anderem wollten sie ihr wunderbares Grunddesign durch etwas Bananenartiges ersetzen. Stattdessen bekamen wir SixAxis, bei dem die Schüttelfunktion entfernt wurde, die wiederum durch DualShock 3 ersetzt wurde. Hier war alles in Ordnung, abgesehen von den analogen Triggertasten. Sega und Microsoft hatten dies zum Standard gemacht, und Sony wollte nicht übertroffen werden, aber die Tasten waren konvex, rutschig, falsch ausgerichtet, schwammig und hatten keine "Stopps", die verhinderten, dass die Finger abrutschten. Wie das die Qualitätskontrolle passiert hat, werden wir nie erfahren.

Als Sony ein Touchpad auf der Rückseite angebracht hat

(PS Vita, 2011)Sony hatte bereits vor dem DualShock 4 mit Touchpads experimentiert, als sie der PS Vita ein großes hinzufügten. Sie legten ihn jedoch auf den Rücken, wo er oft eine Quelle der Irritation war und selten sinnvoll eingesetzt wurde, mit wenigen Ausnahmen wie bei Tearaway. Es war eindeutig ein Versuch, etwas Neues und Frisches zu bieten, und definitiv nichts, um Qualität und Spielbarkeit zu verbessern.

Die batterieraubende und ablenkende Lichtleiste

(PlayStation 4, 2013)Es gab einige Kritik am DualShock 3, hauptsächlich in Bezug auf die Abzugstasten. Der DualShock 4 war daher deutlich besser, entging aber dennoch nicht der Kritik, da Sony stattdessen andere Probleme hatte. Sie hatten oben einen hellen Lichtstreifen eingebaut, der sich schnell im Fernseher reflektierte, in dunklen Räumen ablenkend leuchtete und auch den Akku eines Controllers entleerte, der ohnehin schon eine schlechte Akkulaufzeit hatte. Erst viel später gab Sony teilweise nach und erlaubte den Spielern, die Helligkeit zu reduzieren, aber sie erlaubten nicht, das Licht komplett auszuschalten – und genau wie bei der Dreamcast gibt es oft Klebebandspuren auf dem Controller, die einfach ein Stück silbernes Klebeband über die Lichtleiste geklebt haben.

Hilflos schreiend den Fernseher an

(Xbox One, 2013)Sowohl Nintendo als auch Sony haben Sprachbefehle ausprobiert, aber Microsoft hat mit Kinect wirklich alles eingeschleppt. Die Idee war, dass man im Spiel Dinge wie Nachladen oder Granaten werfen kann, aber auch pausieren und Screenshots machen kann. Allerdings dauerte es nicht lange, bis Spieler auf der ganzen Welt erkannten, wie völlig unvernünftig es ist, mit willkürlichem Ergebnis den Fernseher anzuschreien. Ein schreckliches und miserables System, das niemand vermisst hat, nachdem er zum letzten Mal "Xbox, ausschalten" gerufen hatte.

Die Analogsticks, die einen eigenen Willen hatten

(Switch, 2017)Kein eigentliches Merkmal, sondern ein systematischer Designfehler, weil die Joy-Cons keinen Hall-Effekt haben. Der Joystick fing nach relativ wenig Nutzung schnell an zu ghosten, was sie trotz wahnsinniger Kosten unbrauchbar machte. Nintendo führte kostenlose Reparaturen für Joy-Cons ein, anstatt die Qualität zu verbessern.

Die Bombardierung von Screenshots für die Switch

(Switch, 2017)Joy-Cons sind klein und sind im Inneren tatsächlich technische Meisterwerke. Das ändert jedoch nichts daran, dass Nintendos Platzierung des Screenshot-Buttons auf den Joy-Cons wirklich fragwürdig ist. Es befindet sich direkt neben dem Steuerpad, perfekt, um versehentlich mitten im Geschehen gedrückt zu werden. Vielleicht hätte er "Ups, ich habe gerade einen Screenshot gemacht"-Button heißen sollen, denn wenn man sich die Archive von Switch-Bildern ansieht, sind erstaunlich viele davon versehentlich aufgenommen worden. Leider ist es auf der Switch 2 auch nicht viel besser.