Was geschah in Torre Pacheco, Spanien? Zusammenfassung der fremdenfeindlichen Übergriffe, die die Stadt in der vergangenen Woche erschütterten

Torre Pacheco, eine Stadt in Murcia im Südosten Spaniens, war das Epizentrum gewaltsamer Zusammenstöße zwischen rechtsextremen Demonstranten und Einwanderern. Die Vorfälle entfachten die Debatte über die Einwanderung in Spanien, aber auch darüber, wie sich extremistische und rechtsextreme Gruppen, die über Telegram-Gruppen organisiert sind, von der Hälfte des politischen Spektrums in den spanischen Institutionen ungestraft und manchmal sogar geschützt fühlen.

Weder die rechte (PP) noch die rechtsextreme Partei (Vox) verurteilten öffentlich die rassistischen Angriffe von Extremisten, die sich in Torre Pacheco versammeln und die Einwanderer, meist Menschen marokkanischer Herkunft, "jagen". Sie behaupteten, die Stadt gegen die von den Einwanderern verursachte Gewalt zu verteidigen, aber die meisten der von der Polizei verhafteten Menschen, bis zum Ehetag 14 Personen, stammten nicht aus Torre Pacheco und kamen nur als Vorwand ins Dorf, um ihre gewalttätige und fremdenfeindliche Natur abzulassen.

Die Vorfälle begannen am Mittwoch, dem 9. Juli, als ein 68-jähriger Mann von drei Männern maghrebinischer Herkunft angegriffen wurde. Alle drei wurden Tage später weit weg von dort verhaftet, als sie versuchten, nach Frankreich zu fliehen.

Am Freitag, den 11. Juli, organisierte die Stadtverwaltung von Torre Pacheco eine Demonstration gegen Gewalt und Kriminalität. Die Demonstration fand friedlich statt, mit Menschen aller ethnischen Gruppen und Religionen, in einer Stadt, in der etwa ein Drittel der Bevölkerung in anderen Ländern geboren wurde.

Aber parallel dazu begannen extremistische und gewalttätige Menschen zu jagen und anzugreifen, einige mit Schlagstöcken und Knüppeln, jeder mit maghrebinischem Aussehen. Die Straßen werden schnell zu einer Kampfzone, und am Wochenende wird es noch hitziger, unter anderem wurde am Sonntag ein Dönerrestaurant zerstört, so dass über 75 Beamte der Guardia Civil auf den Straßen patrouillieren mussten.

Diese Angriffe wurden über Telegram-Gruppen angezettelt und organisiert, wobei viele als Vorwand ein Video eines Obdachlosen in Almería benutzten, der im vergangenen Mai einen homophoben Angriff erlitten hatte.

Der Mann selbst nahm ein Video auf, in dem er die Falschmeldung entlarvte, aber nicht, bevor es von vielen Politikern und Meinungsführern verbreitet wurde, darunter der Vox-Stadtrat José Garre, der den Beitrag später nicht löschte.

Eine der Verhafteten war der Anführer von Deport Them Now, der Telegram-Gruppe, die die "Jagd" angestiftet und organisiert hatte. Nach einem Wochenende voller heftiger Auseinandersetzungen kehrte von Montag bis Mittwoch zur Normalität zurück. An einer neuen Demonstration, zu der rechtsextreme Bewegungen aufgerufen hatten, nahmen am Dienstag nach Angaben der Polizei nur 150 Menschen teil.

Domingo, der Mann, der am Mittwoch letzter Woche angegriffen wurde, nahm eine Woche später sein normales Leben wieder auf, ohne größere Verletzungen außer einem blauen Auge, und forderte in einem Interview mit RTVE eine Rückkehr zum Frieden. "Ich will nicht der Protagonist des Films sein", sagt er lachend, während er mit seinen Freunden in einer Bar Domino spielt, wie er es jeden Nachmittag tut.

Eine Rückkehr zur Normalität scheint nach Nächten ohne ernsthafte Zwischenfälle und einem starken Polizeieinsatz zu erfolgen. Der Bürgermeister von Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca von der PP, traf sich mit den Imamen der Region, um über die Situation der Einwanderer zu sprechen und die guten Beziehungen und das friedliche Zusammenleben zwischen Nachbarn aller ethnischen Gruppen und Religionen zu stärken.

