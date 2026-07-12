Was eine Verwechslung ist, die neue FIFA-Regel, bei der Breel Embolo aus der Schweiz vom Platz gestellt wurde

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Argentinien hat sich nach einem 3:1-Sieg gegen die Schweiz qualifiziert, das erneut von Kontroversen und Schiedsrichterentscheidungen geprägt war, darunter eine fast unbekannte: Ein Spieler wurde wegen einer zweiten gelben Karte vom Platz gestellt, infolge einer neuen Regel, die bei dieser Weltmeisterschaft eingeführt wurde: der Verwechslung der Identität, vom Platz gestellt.

Der Spieler war Breel Embolo aus der Schweiz: Zunächst wurde ein Foul an einen argentinischen Spieler, Leandro Paredes, begangen. Doch nach einer VAR-Überprüfung stellte Schiedsrichter Joao Pinheiro fest, dass Embolo tatsächlich getaucht war und Paredes kein Foul begangen hatte. Er erhielt eine Gelbe Karte, die zweite des Spiels, und ließ somit sein Team nur fünf Minuten nach dem 1:1-Ausgleich in der Schweiz zehn Spieler übrig. Embolo verließ weinend und niedergeschlagen das Spielfeld.

Diese Regel wurde vom International Football Association Board (IFAB) eingeführt und stammt laut BBC ausdrücklich auf Wunsch des FIFA-Schiedsrichters Pierluigi Collina, der besagt, dass wenn ein Spieler wegen eines Fouls eine gelbe oder rote Karte erhält, aber später offenbart wird, dass das Foul tatsächlich vom gegnerischen Team begangen wurde, Das andere Team ist verwarnt.

Was von den Schiedsrichtern bestraft wurde, war also nicht der Sprung, was keine gelbe Karte verdient, sondern die Tatsache, dass der Schiedsrichter einen Fehler gemacht und ursprünglich Paredes ein Foul begangen hat. Als er später herausfand, dass Paredes kein Foul begangen hatte, musste er durch genaue Einhaltung der Regel den anderen Spieler verwarnen, sodass die Schweiz nur noch zehn Spieler übrig hatte.

Ben Jacobs, Reporter für GiveMeSport, sagt, diese Regel sei problematisch, weil sie die Teams für Fehler der Schiedsrichter bestraft. "Sie haben die Spieler nicht verwechselt. Sie haben einfach eine schlechte Entscheidung bei einem normalen Foul getroffen und fälschlicherweise eine gelbe Karte verteilt."

Dies ist das zweite Mal, dass diese Regel bei der Weltmeisterschaft angewendet wird: Das erste Mal war in einem USA-gegen-Paraguay-Spiel, wobei Paraguay profitierte und der US-Verteidiger Tim Rean nach einem Foul gegen Miguel Almirón zunächst die Gelbe Karte sah.