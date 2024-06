Was dachten wir über den jüngsten Stand der Dinge? Schauen Sie sich die neueste The Gamereactor Show an, um es herauszufinden

HQ

Wie gut war das neueste State of Play Showcase? Hat es unsere Erwartungen erfüllt oder hat es den Ball fallen lassen? Was war die aufregendste und interessanteste Ankündigung? All diese Fragen und mehr beantworten wir in der neuesten Folge von The Gamereactor Show.

Ben und Alex kommen wieder zusammen, um über die Show zu diskutieren und auch einen Blick auf Summer Game Fest und die vielen Shows und Konferenzen zu werfen, die für diese Veranstaltung in Los Angeles geplant sind. Wir sprechen darüber, worauf wir uns am meisten freuen, was wir hoffen, dass es dabei sein wird, und mehr.

Um alle unsere Gedanken zu hören, sollten Sie sich die 26. Folge von The Gamereactor Show unten ansehen oder sie auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker anhören.