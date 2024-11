Was beim Großen Preis von Katar auf dem Spiel steht: Können Ferrari oder Red Bull noch die Konstrukteursmeisterschaft gewinnen

HQ

Max Verstappen wurde am vergangenen Wochenende in Las Vegas zum F1-Weltmeister gekrönt, aber es stehen noch zwei Grand Prix aus, die an diesem Wochenende in Katar beginnen und am kommenden Wochenende (7. bis 8. Dezember) enden. Und ja, es steht immer noch ein Titel auf dem Spiel, die Konstrukteurswertung.

In dieser Hinsicht steht Verstappens Team, Red Bull, nur an dritter Stelle, 53 Punkte hinter dem führenden Team McLaren. Dies relativiert Verstappens bemerkenswerte Leistung, den Titel ohne das schnellste Auto zu erringen. Sein Teamkollege Sergio Pérez befindet sich in der Fahrerwertung lediglich auf dem elften Rang.

Obwohl Red Bull theoretisch noch die Möglichkeit hat, McLaren und Ferrari zu überholen und den Konstrukteurstitel zu gewinnen, müssten sie 54 der 103 zur Verfügung stehenden Punkte zwischen dem Sprint und Rennen in Katar sowie dem Rennen in Abu Dhabi erzielen und gleichzeitig auf ein Versagen der beiden anderen Teams hoffen.

Das ist fast unmöglich. McLaren hat sogar die Möglichkeit, in Katar Meister zu werden, wenn sie einen Vorsprung von 21 Punkten auf Ferrari haben. Derzeit liegt Ferrari 24 Punkte hinter McLaren, ein Rückstand, den sie am vergangenen Wochenende in Las Vegas verkürzt haben, auch wenn Carlos Sainz und Charles Leclerc am Ende gegeneinander kämpften...

McLaren ist klar im Vorteil, aber Ferrari hat noch einige Optionen. An diesem Wochenende stehen 59 Punkte auf dem Spiel, so dass sie sogar bis zu 35 Punkte Vorsprung auf McLaren haben könnten, falls die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri nicht punkten.

Das letzte Mal, dass McLaren den Titel gewann, war 1998, bevor Norris und Piastri geboren wurden. Ferrari gewann es zuletzt 2008, ein zu großer Rückstand für ein so prestigeträchtiges "Scuderia ".

Intrigierte? Hier erfahren Sie, wann Sie den Großen Preis von Katar an diesem Wochenende live verfolgen können.