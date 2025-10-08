Warwick schlägt den immer liebenden Flaum von Teemo im neuen 2XKO Trailer

HQ

Gestern wurde das League of Legends-Kampfspiel 2XKO offiziell im Early Access veröffentlicht, und obwohl das für die meisten Fans gereicht haben mag, hat Riot Games hier nicht aufgehört, denn es gab uns auch einen neuen Charakter in Warwick.

Wenn ihr ihn noch nicht selbst ausprobiert habt und einen Champion-Token in der Hand habt, solltet ihr vielleicht sehen, wie bestialisch dieser Wolfsmensch ist. Zu Beginn des Trailers zerreißt er Teemo und zeigt Kombos, die viel schneller sind, als seine Größe vermuten lässt, mit der Fähigkeit, Ketten auch dann noch am Laufen zu halten, wenn ein gegnerischer Champion auf dem Boden aufschlägt.

In Warwick geht es darum, auf Tuchfühlung zu gehen, mit verheerenden Angriffen, die mich ein wenig an Sabrewulf aus Killer Instinct erinnern. Ob wir in der Lage sein werden, selbst eine Ultra-Kombo mit Warwick zu schaffen, ist nicht bekannt, aber wie bei jedem 2XKO -Trailer, der bisher enthüllt wurde, scheint es, als hätte ich einen neuen Main gefunden.