Warwick Davis findet es peinlich, dass Disney die Willow-Serie von Disney+ entfernt hat

Viele von uns hatten gehofft, dass die Fortsetzung des Fantasy-Klassikers Willow etwas Besonderes werden würde, als bekannt wurde, dass sie als TV-Serie gedreht werden würde. Sie stieß jedoch bei vielen auf kühle Kritik. Im Mai beschloss Disney auch, die Serie aus seinem Streaming-Dienst zu entfernen, was den Schauspieler Warwick Davis, der Willow im Film von 1988 und auch in der Serie spielte, dazu veranlasste, auf X zurückzugreifen, um seine offensichtliche Unzufriedenheit damit zu zeigen.

"Ich treffe jeden Tag nette Menschen, die Fans von #Willow sind, die der Grund dafür sind, dass die @DisneyPlus Series entstanden ist. Bitte sagen Sie mir, @WaltDisneyCo, was sage ich diesen Abonnenten, wenn sie fragen, warum sie die Serie nicht mehr sehen können? #embarrassing."

Zuvor hatte der Schöpfer der Serie, Jonathan Kasdan, gesagt, dass die Gerüchte, dass die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt wird, übertrieben seien und hat es seitdem weiter erklärt: "Letzte Woche wurde die Entscheidung getroffen, unsere Hauptdarsteller für andere Serienmöglichkeiten freizugeben, die sich für sie im kommenden Jahr ergeben könnten. Bei all den Fernsehsendungen und Filmen, die auf der ganzen Welt produziert werden, fühlt es sich unfair an, die Verfügbarkeit eines Schauspielers einzuschränken, ohne ein klares Gefühl dafür zu haben, wann man ihn wieder brauchen wird. Es wird noch trivialisiert durch die einfache Tatsache, dass die Drehbücher, an denen wir gearbeitet haben, genauso viele Schauspieler erfordern, mit denen es keine solche vertragliche Bindung gibt."

Aber es ist klar, dass Disney nicht daran interessiert zu sein scheint, die Serie fortzusetzen und dass Warwick unglücklich darüber ist, dass selbst die erste Staffel nicht mehr verfügbar ist. Es bleibt abzuwarten, ob sein Beitrag irgendjemanden zum Umdenken bewegen wird.