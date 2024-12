Warum wurde The Acolyte nicht um eine zweite Staffel verlängert?

HQ

Wir haben bereits in einem Beitrag im August angekündigt, dass Disney den Stecker aus The Acolyte gezogen hat, der Live-Action-Star-Wars-Serie, die im vergangenen Sommer auf Disney+ Premiere feierte. Obwohl die Serie von Kritikern gemischte Kritiken erhielt (Sie können unsere vollständige Kritik über den folgenden Link lesen), erwiesen sich die hohen Produktionskosten letztendlich als zu viel für Disney, um eine Fortsetzung mit einer zweiten Staffel zu rechtfertigen. Alan Bergman, Co-Vorsitzender von Disney Entertainment, teilte die Entscheidung gerade mit Vulture und erklärte, dass die Serie zwar recht gut abgeschnitten habe, ihre Finanzen aber nicht für eine Verlängerung stimmten.

Die achtteilige Serie, die im Juni Premiere feierte, bot einen frischen Blick auf das Star Wars-Universum, das in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik spielt. Die Serie handelt von einer ehemaligen Padawan, gespielt von Amandla Stenberg, die sich mit ihrem Jedi-Meister zusammentut, um ein dunkles Geheimnis zu untersuchen.

Während die Serie von den Kritikern auf Rotten Tomatoes mit 78 % bewertet wurde, erzählte die Einschaltquote eine andere Geschichte und fiel auf enttäuschende 18 %. Die Einschaltquoten waren also alles andere als einstimmig, da viele Fans die Serie offen kritisierten, insbesondere die vielfältige Besetzung, was zu erheblichen Gegenreaktionen führte.

Alan Bergman erklärte, dass die Serie zwar ihre Momente hatte, die Produktionskosten aber einfach zu hoch waren, um eine weitere Staffel möglich zu machen. In der Zwischenzeit florieren auch andere Star Wars-Projekte, wie Skeleton Crew und die kommende Andor Staffel 2, die eine bessere Zugkraft haben. Außerdem können sich die Fans immer noch auf einen mandalorianischen Film freuen, der im Mai 2026 in die Kinos kommen soll.

Amandla Stenberg, die in der Serie mitspielte, meldete sich Anfang des Jahres zu Wort und räumte die harte Kritik ein, mit der die Serie konfrontiert war, insbesondere in Bezug auf die Besetzungsentscheidungen. Ihr Co-Star Lee Jung-jae äußerte die Hoffnung, dass die Geschichte eines Tages weitergehen könnte, auch wenn die Serie abgebrochen wurde. Angesichts der Höhen und Tiefen der Serie stellt sich die Frage: Hätte Disney The Acolyte noch eine Chance geben sollen, oder war die Entscheidung, sie abzusetzen, die richtige?