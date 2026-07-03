Warum wurde Kroatiens Tor in der 103. Minute gegen Portugal durch "Snickometer" aberkannt?

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Das 32er-Spiel der Weltmeisterschaft zwischen Portugal und Kroatien brachte bei der Weltmeisterschaft die auffälligste Nutzung der "Snicko"-Technologie hervor, einem Begriff aus dem Cricket, der sich auf eine Technologie bezieht, die automatisch erkennt, ob der Ball berührt wurde, was in diesem Fall dazu diente, festzustellen, dass Kroatiens Ausgleichstor in der 103. Minute im Abseits war. das Spiel beendete das Spiel mit 2:1 für Portugal.

Josko Gvardiol war in korrekter Position, als er den Ball zum Tor schob, doch sein Abtasten wurde von einem leichten Kopfkontakt von Igor Matanovic vorausgegangen, was als "Pass" zählte und automatisch bedeutete, dass Mario Pasalic im Abseits lag.

Und sie wissen, dass Matanovic einen leichten Kontakt mit dem Ball hatte, wegen der Sensoren im Ball: Der Ball hat einen Mikrochip und erkennt selbst den kleinsten Kontakt, die Technologie ist halbautomatisch, wie die Abseits-Technologien, und lässt keinen Raum für Interpretation.

"IMU-Sensoren, die in der Trionda-Kugel untergebracht sind, können jede geringfügige Berührung erkennen, die den Zuschauern in der Übertragung als 'Herzschlaggrafik' angezeigt wird, und ermöglichen es den Offiziellen eine beispiellose Datenmenge, schnelle und präzise Entscheidungen zu treffen", sagte FIFA, doch die Fans sind nicht überzeugt und zeigen einen Winkel der Wiederholung, in dem Matanovic den Ball offenbar nicht mit dem Kopf trifft...

Aber selbst wenn es einen sehr kleinen Kontakt gibt, selbst wenn er die Richtung des Balls nicht zu verändern scheint, wenn die Technologie sagt, dass ein Kontakt stattgefunden hat, dann ist er passiert: Es besteht kein Zweifel an einer Fehlfunktion und auch keinen Raum für Interpretation. Der Kontakt ließ den anderen Spieler im Abseits stehen und schloss alles aus, was danach kommt.

Natürlich sind die kroatischen Fans wütend, und Kroatiens Trainer Zlatko Dalic sagte, dass der VAR zu weit gegangen sei. "VAR tötet Emotionen, es tötet alles in dir. Wir sind mit VAR zu weit gegangen."