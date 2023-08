Warum Wolverine in den Xmen-Filmen immer mehr zerrissen wird

HQ

Wir alle haben Bryan Singers jetzt 23-jährige X-Men gesehen und Hugh Jackmans biergetränkten Vater in diesem Film mit seinem Bodybuilder-Körperbau im 14-jährigen Wolverine verglichen. Wenn man bedenkt, dass Hugh die Rolle drei Wochen vor Drehbeginn bekam, weil der angehende Wolverine-Darsteller Dougray Scott die Dreharbeiten nicht in seinen Zeitplan quetschen konnte, ist es nicht allzu weit hergeholt, dass sich sein Körperbau im Laufe der Jahre und mit all dem Training verbessert hat, aber es gibt jetzt eine von Fans erstellte Theorie, die versucht, Logik zu verwenden, um zu erklären, warum Logan immer mehr Buffs bekommt.

"Je mehr Schaden er einstecken muss, desto mehr kompensiert sein Körper, indem er mehr Muskeln aufbaut. In den ersten X-Men befand er sich schon seit einiger Zeit nicht mehr in schweren Schadenssituationen, was die Notwendigkeit zunichte machte, mehr Schutz aufzubauen. Ich weiß also, dass die offizielle Erklärung außerhalb des Universums ist, dass Hugh Jackman nicht die Zeit hatte, die er brauchte, um in Superheldenform zu kommen. Aber hier ist eine wahrscheinlich lächerliche Erklärung im Universum. Vor den Ereignissen von X-Men scheint Logan also ein Reisender zu sein, der sich versteckt hält und Probleme hat, sich daran zu erinnern, wer er ist. Er macht einige Kneipenschlägereien, um zusätzliches Geld zu verdienen, aber er erleidet wenig Schaden von seinen Gegnern.

Vergleichen Sie das mit den Jahren zuvor in anderen Filmen, in denen er ständig erschossen, erstochen, in die Luft gesprengt wird und was auch immer. Je mehr Bestrafung er einstecken muss, desto muskulöser ist er, da sein Heilungsfaktor mehr durch mehr Schaden ausgelöst wird, wodurch er größer und stärker wieder aufgebaut wird. Wenn man sich die Filme anschaut, in denen er öfter kämpft, ist er dann am größten. Er könnte sogar schrumpfen, damit sein Körper in Zeiten, in denen er nicht ständig geschädigt ist, Energie sparen kann."

