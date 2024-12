Warum wird Baldur's Gate 3 nach den Game Awards von chinesischen Spielern mit Rezensionen bombardiert?

HQ

Nach einer Rede von Swen Vincke von Larian Studios bei den Game Awards wurde Baldur's Gate 3 zum Ziel einer Review-Bombing-Kampagne auf Steam, die von einigen chinesischen Spielern angeführt wurde.

Die Kontroverse rührt von Vinckes Kritik an der Gier der Unternehmen her, wo er sich für Spiele einsetzte, die Kreativität und das Wohlergehen der Entwickler über den Verkauf stellen. Eine Fehlübersetzung seiner Kommentare in China soll Vincke so dargestellt haben, als würde er die Bedeutung der Spielerunterstützung durch Verkäufe abtun, was einige Fans verärgerte.

Andere waren frustriert, dass Black Myth: Wukong nicht das Spiel des Jahres gewann, sondern Astro Bot die Ehre erhielt. Da Astro Bot nicht auf Steam ist, scheint ein Teil dieser Frustration auf Baldur's Gate 3 umgeleitet worden zu sein (ein Spiel von Larian Studios, dessen Gründer und CEO, Swen Vincke, den GOTY-Award überreichte, mit Astro Bot als Gewinner).

Trotz über 500 negativer Bewertungen auf Steam an einem einzigen Tag hatte die Kampagne kaum Einfluss auf die überwältigend positive Bewertung des Spiels, da unterstützende Fans die Gegenreaktion mit Lob für die Qualität des Spiels konterten.

Diese Episode beleuchtet die entscheidende Rolle präziser Übersetzungen in globalen Gaming-Communities und wirft die Frage auf: Was hältst du von Review Bombing als eine Form des Protests in der Gaming-Kultur? Sollten Plattformen stärkere Maßnahmen ergreifen, um diese Situationen zu bewältigen?