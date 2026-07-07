Warum wird alles neu gestaltet?

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Irgendwo pitcht wahrscheinlich ein Manager ein raues Remake von The Teletubbies. Tinky-Winky entzieht sich Steuern, Dipsy ist eine gescheiterte Komikerin mit Opioidproblemen, Laa-Laa ist eine alleinerziehende Mutter mit Pech und Po ist so autistisch, dass er die Zukunft vorhersagen kann. Wahrscheinlich.

Mein Punkt ist: Überall, wo man hinschaut, ist wieder etwas Altes neu. Spiele wie Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid und Final Fantasy VII wurden alle von Grund auf neu aufgebaut. In Hollywood sind Lilo & Stitch, Wie man deinen Drachen trainiert, Die nackte Waffe und unzählige andere Filme in irgendeiner Form zurückgekehrt. Sogar Moana, das erst seit etwa zwanzig Minuten erschienen ist, wird Shot für Shot neu verfilmt, diesmal jedoch in Realfilm. Es ist so alltäglich geworden, dass jede neue Ankündigung mich dazu bringt, mich wie das Bild von Ben Affleck mit einer stillen, scheinbar verzweifelten Zigarette zu verhalten.

Die übliche Antwort ist, dass Hollywood und die Spieleindustrie keine Ideen mehr haben und wir uns in einer Ära kollektiver kreativer Insolvenz befinden. Eine Große Depression der Vorstellungskraft, wenn man so will. Auch wenn daran sicherlich ein Element von Wahrheit dran ist, denke ich nicht, dass das die ganze Geschichte ist. Dieser Remake-Boom dreht sich eigentlich nicht um Kreativität. Es geht um Wirtschaft. Und letztlich läuft alles auf eines hinaus: Risiko.

Pixel sind teuer

Blockbuster-Unterhaltung zu produzieren war noch nie teurer.

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AAA-Spiele kosten routinemäßig Hunderte Millionen Pfund in der Entwicklung, die Grafikbudgets sind in die Höhe geschossen und damit auch die Länge des durchschnittlichen Entwicklungszyklus. Hollywood-Produktionen sind nicht viel günstiger, besonders wenn sie viel CGI haben, und das noch bevor die Marketingbudgets berücksichtigt werden.

Wenn Projekte so teuer werden, hört das Scheitern auf, enttäuschend zu sein, und wird zu etwas, das das Studio ruinieren könnte. Das verändert grundlegend, wie Entscheidungen getroffen werden, und infolgedessen ist Originalität das Erste, was verschwindet.

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Ein bekannter Titel bringt eingebaute Vorteile mit sich, da die Leute ihn bereits erkennen, Journalisten wissen, wie man darüber berichtet, und Social-Media-Leute wissen, was sie erwarten und was sie für Klicks und Einfluss auseinandernehmen werden. Außerdem haben Marketingteams bereits die Hälfte ihrer Arbeit vor sich. Niemand muss erklären, was Metal Gear Solid oder Harry Potter ist, da das Publikum bereits die Hälfte der Arbeit für sie erledigt hat.

Während Originalität etwas Überzeugungsarbeit erfordert, braucht ein Remake nur ein kleines Augenzwinkern von "Hey, erinnerst du dich daran?" Das macht Remakes und Fortsetzungen viel leichter zu finanzieren, da sie viel wahrscheinlicher zurückkommen.

Nostalgie verkauft sich

Die Kinder, die in den 1980er, 90ern und frühen 2000ern aufgewachsen sind, sind keine Kinder mehr. Sie sind jetzt erwachsen. Sie haben Karrieren, Familien und zahlen ihre Steuern. Entscheidend ist, dass sie auch diejenigen sind, die unsere Unterhaltung schreiben, machen und entwickeln, und all diese Remakes stammen größtenteils aus ihrer Kindheit. Die Designer, die Silent Hill 2 neu aufgebaut haben, sind wahrscheinlich mit dem Original aufgewachsen. Regisseure, die Kindheitsklassiker neu auflegten, haben sie wahrscheinlich auf VHS gesehen, bis das Band abgenutzt war. Vielleicht zum ersten Mal in der Unterhaltungsgeschichte sehen wir, wie eine ganze Generation professionell ihre eigene Kindheit nachbildet.

Es ist fast unvermeidlich. Menschen sind Produkte ihrer Umgebung, und für heutige Schöpfer sind sie in einer Welt aufgewachsen, in der Videospiele alltäglich waren und Actionfilme das Genre ihrer Kindheit waren. Westerns waren längst vorbei, Stallone, Van Damme, Willis und Co. waren dabei, und Superhelden waren zu diesem Zeitpunkt gerade außer Reichweite. Aber nicht, weil ich es nicht versucht habe. Während sowohl Superman als auch Batman großen Erfolg hatten, wurden sie von der schieren Menge an Testosteron aus dem damals riesigen Action-Helden-Arsenal überschattet.

Die Technik holte schließlich auf

Es ist aber nicht alles die Schuld der Nostalgie. Hier spielt noch ein weiteres Element eine Rolle, da die Technologie in beiden Branchen einen Punkt erreicht hat, an dem praktisch alles möglich ist. Zumindest was das Aussehen angeht. Das ursprüngliche Resident Evil 2 war 1998 furchteinflößend, aber technische Einschränkungen zwangen Spieler oft, sich vorzustellen, wie diese Umgebungen wirklich aussahen. Moderne Hardware ermöglicht es Entwicklern, diese Orte so nachzubilden, wie die Menschen sie in Erinnerung haben, anstatt so, wie sie tatsächlich waren, nicht mehr durch Polygone und Macht begrenzt.

Das Gleiche gilt für Film. Die visuellen Effekte sind inzwischen so weit gekommen, dass Geschichten, die früher unmöglich nachzubilden schienen, nun mit bemerkenswerter Treue realisiert werden können. Wir können sehen, wie die Autobots New York City verwandeln und dem Erdboden gleichmachen und es tatsächlich glauben, oder Spider-Man mit Netzschleudern sehen, ohne dass es offensichtlich ein Seil ist und die Kameraschnitt schlampig ist. Ob das eine gute Sache ist, ist eine ganz andere Diskussion, aber die Möglichkeit existiert inzwischen.

Wir haben darum gebeten

Es ist leicht, direkt mit dem Finger auf Verlage und Studios zu zeigen. Konzerngier wurde so sehr umgeworfen, dass sie inzwischen fast jegliche Bedeutung verloren hat. Natürlich ist das meist irgendwo involviert, aber es erklärt selten alles.

Auch das Publikum hat seinen Teil dazu beigetragen. Jedes Mal, wenn sich Leute beschweren, dass es vor dem Kauf der Sammlerausgabe eines Remakes keine originellen Ideen gibt, lernt die Branche eine Lektion. Jedes Mal, wenn eine Original-IP Probleme hat, während ein weiterer Reboot Verkaufsrekorde bricht, wird eine neue Lektion gelernt.

Unternehmen folgen nicht nur Trends, sie folgen Geld. Sie würden gar nicht in diese Spiele und Filme investieren, wenn wir nicht schon am ersten Tag ins Kino gehen oder Exemplare kaufen würden. Wenn bekannte Franchises konsequent besser abschneiden als neue, wäre es irrational, nicht in Vertrautheit zu investieren. Wir stimmen mit dem Geldbeutel ab, auch wenn wir uns dabei beschweren.

Der Preis dafür, auf Nummer sicher zu gehen

Das bedeutet nicht, dass Remakes von Natur aus schlecht sind. Viele von ihnen haben sogar die Originale übertroffen und ihre Vision auf eine Weise verwirklicht, wie es nur moderne Plattformen können. Remakes haben sogar klassische Spiele und Filme einem völlig neuen Publikum vorgestellt, das sie sonst vielleicht nie erlebt hätte.

Das Problem beginnt, wenn Remakes sicherer werden als die Originalität selbst, und genau das scheint uns hier zu riskieren. Jedes Remake existiert, weil irgendwann jemand eine brillante Idee hatte und ein Risiko eingegangen ist. Es könnte kein Resident Evil 2 Remake geben, ohne dass jemand zuerst Resident Evil erschafft. Kein Final Fantasy VII: Remake ohne das Original.

Nostalgie kann in dreißig Jahren nicht existieren, wenn es heute nichts gibt, aus dem sie sprießen könnte. Wenn Verlage und Filmstudios zu zögerlich werden, in neue Welten, neue Charaktere und neue Geschichten zu investieren, werden sie immer wieder mit denselben herumspringen. Irgendwann werden sie eine Zukunft schaffen, in der das Publikum endlos das Gleiche satt hat und es nichts gibt, das es wert ist, neu gemacht zu werden. Nostalgie funktioniert nur, weil jemand von Anfang an mutig genug war, anders zu sein.

Anstatt uns zu fragen, warum alles neu gemacht wird, sollten wir vielleicht fragen, was die heutigen Studios erschaffen, für das die Menschen in dreißig Jahren noch interessieren werden. Denn irgendwann versiegt der Nostalgiebrunnen – und was werden sie dann machen?