Warum wir uns keine Sorgen um die Xbox machen sollten

HQ

In letzter Zeit wurde in den sozialen Medien und in Community-Bereichen viel darüber gesprochen, dass Xbox auf dem Rückzug ist und dass die Spielesparte von Microsoft irgendwann ganz aufhören könnte, Videospielkonsolen herzustellen und sich stattdessen auf die Veröffentlichung und das Streaming von Spielen von Drittanbietern zu konzentrieren. Wenn Sie ein Xbox-Reinblüter sind und dieses Gesprächsthema Sie in letzter Zeit beunruhigt hat, lassen Sie mich Ihnen jetzt sagen, dass Sie sich wirklich, wirklich keine Sorgen machen sollten. Hier ist der Grund dafür.



Xbox ist im Besitz von Microsoft

Ich weiß, das mag offensichtlich und gekünstelt erscheinen, aber es ist wahr. Microsoft ist eines der größten Unternehmen der Welt, ehemals das größte, und das bedeutet, dass es im Gegensatz zu seinen größten Konkurrenten im Gaming-Bereich, Sony und Nintendo, absurde, unvorstellbare Mengen an Geld hat, mit denen es herumspielen kann. Das bedeutet, dass, so schlimm es für Xbox in letzter Zeit auch war, solange es als Sektor immer noch Einnahmen für Microsoft generiert (was es ist, und in der Regel eine Menge Geld), die Bonzen die Xbox weiterhin unterstützen und unterstützen werden.

Konsolen stehen an einem Wendepunkt

Eine der größten Sorgen scheint zu sein, dass Xbox-Konsolen auf dem Vormarsch sein könnten. Zunächst einmal werden sie es in absehbarer Zeit nicht sein, einfach weil Xbox zu viel Geld auf dem XboxGame Pass -Markt einstreicht, um das zuzulassen.

Zweitens werden die Konsolen als Ganzes, wie wir sie kennen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich ganz anders aussehen als jetzt. Warum? Während sich die Technologie weiterentwickelt und verändert, sehen wir, wie sich auch der Konsolenbereich daran anpasst. Unterhaltung ist größer als je zuvor, und Cloud-Streaming wächst und expandiert weiter, und bald könnte dies die primäre Art sein, Spiele zu spielen. D.h. ohne eine definierte Konsole und streamen Sie Ihre Spiele auf Ihrem Fernseher über das Internet.

Werbung:

Wenn Xbox beschließt, seinem Konsolenspielsektor eine Kugel in den Kopf zu jagen, können Sie wahrscheinlich erwarten, dass Sony bald darauf etwas Ähnliches tun wird, und wahrscheinlich auch Nintendo irgendwann danach (obwohl Nintendo ein bisschen ein Schurkenbetreiber ist, so dass in Bezug auf dieses Unternehmen alles passieren könnte).

Werbung:

Streaming und Abonnements sind die Zukunft, und Xbox hat ihre metaphorischen Eier bereits in einem Schraubstock

Cloud-Streaming und Spiele-Abonnementdienste sind die Zukunft dieser Branche. Oder zumindest die nächsten 10 Jahre. Xbox hat im Voraus viel Geld und Ressourcen in diese Bereiche investiert, und das merkt man. Der Game Pass ist sehr erfolgreich und scheint riesige Geldsummen zu generieren. xCloud verbessert sich weiter und wird von Tag zu Tag benutzerfreundlicher.

Sony und Nintendo mögen Xbox in einer Konsolen-Mentalität in den Schwitzkasten genommen haben, eigentlich haben die anderen Konsolenhersteller Xbox vor Jahren abgewürgt und lebendig begraben, aber Xbox hat beides über sich, wenn es um Streaming- und Abonnementdienste geht, zugegeben, dies ist zum Teil auf das Geld zurückzuführen, das es hat, um es zu unterstützen, indem es große Spiele in den Dienst bringt.

Activision Blizzard. Genug gesagt.

Sie verschwenden nicht 68 Milliarden US-Dollar und unzählige Tage und Ressourcen, um Anwälte zu beschäftigen, um Ihre Schlachten im Gerichtssaal auszufechten, und das alles auf den größten Spiele-Publisher der Welt, um sich dann aus dem Rampenlicht des Spielebereichs zurückzuziehen.

Diese Akquisition ist Microsofts massive, prall gefüllte und erstaunliche Absichtserklärung an diese Branche. Es wird in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen, und tatsächlich, wenn Sie mich fragen, bereitet sich Microsoft nach etwa einem Jahrzehnt des Kampfes und des Verlierens von Boden gegenüber der Konkurrenz auf ein massives Wiederaufleben und die Rückkehr zu alter Form vor. Wie ich oben angemerkt habe, wird sich das wahrscheinlich nicht in den Konsolenverkäufen niederschlagen, aber jeder andere Sektor in Microsofts Gaming-Einnahmequelle wird zweifellos zu boomen beginnen, wenn wir sehen, dass dieses Mega-Unternehmen richtig in den Technologiegiganten integriert wird.

Es gibt eine Vielzahl weiterer Gründe, warum Xbox in Ordnung ist und sein wird. Zum Beispiel ist Xbox Game Studios riesig und es gibt keine Möglichkeit, dass Xbox versucht, dieses Potenzial einzuschränken, indem es sich von einem First-Party-Publisher entfernt. Microsoft ist effektiv ein Hauptaktionär in dieser Branche, und da das Gaming weiterhin gedeiht und wächst, wird der Megakonzern es weiterhin für Einnahmen nutzen. Sicher, die nächsten Jahre könnten in Bezug auf die First-Party-Produktion weiterhin etwas stabil sein, aber sobald die Pipeline stabiler ist, werden Microsoft und Xbox ein Titan und ein absoluter Gigant sein, mit dem man konkurrieren kann. Die Zukunft ist wahrscheinlich sehr grün.