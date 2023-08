Warum wir eine Fortsetzung von: The Order: 1886 brauchen

HQ

Kampf gegen Werwölfe und Vampire? Prüfen. Coole Steampunk-Waffen, mit denen du sie zu Fall bringen kannst? Prüfen. Ein interessantes Konzept, das die reale Geschichte mit dem Artusmythos im viktorianischen London verschmolz? Prüfen. All das klingt auf dem Papier ziemlich interessant, und vieles davon hat in The Order: 1886 funktioniert. In letzter Zeit haben wir ein Wiederaufleben des Interesses an diesem Spiel erlebt, insbesondere mit seiner Grafik, die seiner Zeit weit voraus war.

Zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wurde The Order: 1886 von der Kritik nur mäßig aufgenommen. Die Welt, die Grafik, die Leistung und vieles mehr waren faszinierend, aber zwei Hauptprobleme traten in seiner Länge und einigen seiner Gameplay-Segmente auf, die auf nichts anderes als Quick-Time-Events hinausliefen. Vielleicht trübt eine rosarote Brille meine Sicht, aber ich denke, dass die Resonanz auf dieses Spiel hart war und dass The Order: 1886 zerquetscht wurde, bevor es eine Chance hatte, zu gedeihen.

Falls du es nicht weißt, The Order: 1886 war ein Third-Person-Cover-Shooter aus dem Jahr 2015, der dich in die Rolle von Sir Galahad versetzte, einem Ritter der Tafelrunde, der die Aufgabe hat, Königin und Land zu beschützen, alle Mischlinge wie Werwölfe und Vampire zu erledigen und Rebellenorganisationen zu zerschlagen, bevor sie sich selbst übertreffen können. Im Laufe der Geschichte kämpfst du dich durch mehrere wunderschöne Levels und findest heraus, dass der wahre Feind im Inneren steckt.

The Order: 1886 war keineswegs ein perfektes Spiel. Aber in seiner Prämisse steckte so viel Potenzial. Es ist selten, dass wir heutzutage wirklich interessante und originelle Welten sehen. Horizon ist das Beispiel, das mir in den Sinn kommt, das nach seinem unglaublichen Erfolg von den Fans und der Branche sehr geliebt wurde. Kein solches Glück für den Orden, so schien es. Natürlich wissen wir nicht, was hinter den Kulissen vor sich ging, aber es ist immer noch schwer vorstellbar, was mit diesem Spiel hätte passieren können.

Eine Fortsetzung hätte uns viel mehr Intrigen in diese Welt bringen können, eine, die von Vampiren korrumpiert wird, die den Orden selbst hinter den Kulissen beeinflussen, während Galahad in London zu einer Art Batman des 19. Jahrhunderts wird, der alle übernatürlichen Kreaturen an der Spitze der Gesellschaft aufspürt und niedermacht.

In den Tagen, in denen wir kürzere Erlebnisse genauso genießen wie die 100-Stunden-RPGs, die wir bekommen, gäbe es definitiv Platz für ein dunkles, düsteres und visuell herausragendes Spiel wie The Order: 1886. Auch wenn es etwas kurz war, hat es viel erreicht und das nicht nur in der Grafik. Es gab ein großartiges Gefühl der Immersion in The Order: 1886. Es zog einen in seine Welt hinein und machte alles glaubwürdig, auch wenn es im Reich der Fantasie blieb. Darüber hinaus lohnt es sich, darauf zu achten, wie bedrohlich es die Werwölfe gemacht hat, denen Sie begegnen.

Im Gegensatz zu Redfall oder anderen Spielen, in denen eine übernatürliche Kreatur als Bedrohung dargestellt wird, nur um sie mit ein paar Schüssen zu Boden zu bringen, sorgte The Order: 1886 dafür, dass jede Begegnung mit einem Lykanthropen unvergesslich war. Die meiste Zeit des Spiels konnte man sich leicht genug durch andere Menschen schießen, aber dann kam die Erinnerung daran, dass man bei weitem nicht an der Spitze der Nahrungskette steht.

Heutzutage gibt es viele Actionspiele, die eine filmische Atmosphäre manchmal sogar dem reinen Gameplay vorziehen, und so fühlt es sich seltsam an, dass Sony sich nie entschieden hat, es mit The Order: 1886 noch einmal zu versuchen. Leider sieht es nicht so aus, als würden wir jemals mehr von diesem Konzept hören, da die Entwickler dahinter von Facebook aufgekauft wurden. Trotzdem reicht es manchmal, in Erinnerungen zu schwelgen, darüber nachzudenken, was hätte sein können, und sich daran zu erinnern, dass nicht jedes Spiel 200 Stunden Inhalt bieten muss, und wir sollten auch nicht zu eifrig in neue Konzepte eintauchen, da wir bald nur noch etablierte Franchises und Remakes haben werden.